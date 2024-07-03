В параде по случаю Дня независимости Белоруссии задействованы 300 единиц военной техники

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В параде по случаю Дня независимости Белоруссии задействованы 300 единиц военной техники

В Минске прошел военный парад, посвященный Дню независимости Белоруссии. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских войск. Участие в параде приняли более шести тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники.

По сложившейся традиции, честь открыть военный парад была предоставлена военнослужащим роты почетного караула, которые вынесли государственный флаг Белоруссии. За торжеством кроме рядовых жителей страны наблюдало все руководство республики во главе с президентом Александром Лукашенко, а также иностранные гости.



Уважаемые соотечественники и гости Белоруссии, сегодня наша страна отмечает главный праздник - День независимости. Ровно 80 лет назад 3 июля 1944 года отгремели последние бои за столицу нашей Белоруссии. Но эти залпы и сейчас отдаются эхом в нашей исторической памяти. И мы знаем, что должны сделать все, чтобы пронести эту память через века. В ней много боли и страданий, терпения и мужества, в ней сотни тысяч имен героев, в нем сила нации наследников победителей

- сказал в торжественной речи президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Российскую делегацию возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, за парадом наблюдают министры обороны стран СНГ. После его окончания они примут участие в заседании Совета глав оборонных ведомств.

В общей сложности в параде задействованы более шести тысяч военнослужащих из Белоруссии, России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. От РФ в мероприятии приняли участие кадеты Кемеровского президентского кадетского училища и курсанты Рязанского воздушно-десантного училища.

Одной из особенностей парада в этом году стало прохождение белорусских военных в парадной форме времен ВОВ и экипировке партизанского движения, которое получило большое развитие в Белоруссии и внесло огромный вклад в разгром Вермахта. Кроме того, в этом году участие в параде впервые приняли сотрудники Следственного комитета Белоруссии.

Колонну военной техники на параде возглавила рота танков Т-34, которые стали одним из символов Победы. Кроме того, по центральной площади Минска проехали расчеты ОТРК «Искандер-М», РСЗО «Полонез» и ЗРК С-400 «Триумф».

В воздушной части парада были задействованы 47 самолетов ВС РФ и Белоруссии. Фигуры высшего пилотажа зрителям продемонстрировали участники знаменитых на весь мир пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».


13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 11:40
    «В Минске прошёл военный парад, посвященный Дню независимости Белоруссии» —

    — С Праздником,дорогие сябры! ...
    Праздник связан с днём освобождения Красной армией города Минска от германских войск (3 июля 1944 года) во время Великой Отечественной войны
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 12:04
      Очень красиво на параде идут белорусы-военнослужащие !

      А у девушек-военнослужащих очень правильные для парада туфли. А именно, чтобы случайно не потерять туфельку во время марша на туфлях у них предусмотрены ремешки вокруг щиколотки.
      Девушки улыбаются.

      Всех с праздником!
      Счастья и успехов братскому белорусскому народу и его стране Республике Беларусь в составе нашего общего Союзного государства! love
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 12:21
        "Красиво идут"
        Как говорил крокодил Гена: "Надо много хорошего сделать, чтобы так ходить". И был прав. love
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +7
    Сегодня, 11:49
    Ровно 80 лет назад 3 июля 1944 года отгремели последние бои за столицу нашей Белоруссии.

    Моя бабушка, партизанка Белоруссии, участвовала в параде 16 июля 1944 года в Минске .
  3. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 11:50
    Интересно смотреть на такие "праздники". Мы от них отмечаем независимость они от нас, но "союзное государство", однако...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:02
      Не, ну самый смешной у России. День независимости от СССР, но с годами таки решили, что слишком тупо звучит и бабки опять же.
    2. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 12:24
      3 июля никак не относится к "независимости от России". Честно говоря, белорусская декларация о суверенитете была принята много позже российской. У праздника 3 июля изначально было двойное название - День независимости (День республики), но в массовом сознании, особенно зарубежном, укоренилось только День независимости. Лично я всё равно называю его День республики, потому что летом мы воевали не за независимость, а за освобождение страны от оккупации.
    3. svarog77 Звание
      svarog77
      +1
      Сегодня, 12:31
      У нас в Беларуси День Независимости отмечают в день освобождения Минска от фашистов, а в России от чего не зависят..?
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +2
    Сегодня, 11:50
    С Праздником, Беларусь!!! soldier
  5. Sergej1972 Звание
    Sergej1972
    +1
    Сегодня, 11:55
    Мне нравятся такие парады, когда много техники, авиации и немного военнослужащих в пеших колоннах. Положа руку на сердце, ведь большинство желает именно наземную технику и авиацию посмотреть, а не колонны шагающих солдат, курсантов и офицеров.
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +1
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Sergej1972
      Мне нравятся такие парады

      Ну наконец-то я увидел настоящего Верховного главнокомандующего вооружёнными силами своей страны, который стоя принимал парад, при этом ветераны спокойно сидели и все были довольны, все правила и традиции были соблюдены. Презираю посиделки, которые устраивают на торжественных парадах в Москве.
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 12:00
    С Праздником дорогие белорусы!
    Пусть память тех незабываемых лет окрыляет нынешние и грядущие поколения!
  7. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    -2
    Сегодня, 12:36
    Какой толк от таких парадов ? Сплошная показуха. Минусы в военной подготовке не выявляются. Армия должна показывать свои навыки на поле боя. Демонстрацию военной техники можно устраивать на специальной выставке с интересным сопровождением.