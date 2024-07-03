В параде по случаю Дня независимости Белоруссии задействованы 300 единиц военной техники
В Минске прошел военный парад, посвященный Дню независимости Белоруссии. В этом году мероприятие приурочено к 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских войск. Участие в параде приняли более шести тысяч военнослужащих и 300 единиц военной техники.
По сложившейся традиции, честь открыть военный парад была предоставлена военнослужащим роты почетного караула, которые вынесли государственный флаг Белоруссии. За торжеством кроме рядовых жителей страны наблюдало все руководство республики во главе с президентом Александром Лукашенко, а также иностранные гости.
- сказал в торжественной речи президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Российскую делегацию возглавляет председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, за парадом наблюдают министры обороны стран СНГ. После его окончания они примут участие в заседании Совета глав оборонных ведомств.
В общей сложности в параде задействованы более шести тысяч военнослужащих из Белоруссии, России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. От РФ в мероприятии приняли участие кадеты Кемеровского президентского кадетского училища и курсанты Рязанского воздушно-десантного училища.
Одной из особенностей парада в этом году стало прохождение белорусских военных в парадной форме времен ВОВ и экипировке партизанского движения, которое получило большое развитие в Белоруссии и внесло огромный вклад в разгром Вермахта. Кроме того, в этом году участие в параде впервые приняли сотрудники Следственного комитета Белоруссии.
Колонну военной техники на параде возглавила рота танков Т-34, которые стали одним из символов Победы. Кроме того, по центральной площади Минска проехали расчеты ОТРК «Искандер-М», РСЗО «Полонез» и ЗРК С-400 «Триумф».
В воздушной части парада были задействованы 47 самолетов ВС РФ и Белоруссии. Фигуры высшего пилотажа зрителям продемонстрировали участники знаменитых на весь мир пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
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