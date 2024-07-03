На военном параде в Минске впервые показали барражирующий боеприпас «Герань-2»

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На военном параде в Минске впервые показали барражирующий боеприпас «Герань-2»

Российские барражирующие боеприпасы «Герань-2» впервые были представлены на параде в Минске. Не менее четырех дронов-камикадзе провезли перед зрителями на внедорожниках. Также впервые в параде принимали участие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

В белорусской столице Минске прошел военный парад, посвященный Дню независимости Белоруссии, который в этом году проходит под знаком 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Всего в параде было задействовано свыше 6 тысяч человек, в том числе военнослужащие России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана.



Во второй части парада приняли участие более 300 единиц боевой техники, в том числе впервые показанные в Минске ОТРК «Искандер-М» и дроны-камикадзе «Герань-2». При этом диктор, говоря про барражирующие боеприпасы, назвал их «отечественной разработкой». Кроме того, на задней части БПЛА под номером и надписью «Герань-2» была еще одна надпись — «Кочевник». Возможно, под этим названием данный дрон принят на вооружение белорусской армии.


БПЛА способны нести боевую часть массой до 52 килограммов, развивать скорость — до 180 километров в час, преодолевать расстояния до двух тысяч километров

— заявил диктор.

Что примечательно, на борту нескольких ОТРК «Искандер» были нанесены знаки радиационной опасности. Таким образом, белорусы напомнили, что в республике имеется нестратегическое ядерное оружие.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +9
    Сегодня, 11:29
    «В белорусской столице Минске прошёл военный парад, посвященный Дню независимости Белоруссии» —

    — С Праздником,дорогие сябры! ...
    Праздник связан с днём освобождения Красной армией города Минска от германских войск (3 июля 1944 года) во время Великой Отечественной войны
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +3
    Сегодня, 11:40
    Что примечательно, на борту нескольких ОТРК «Искандер» были нанесены знаки радиационной опасности.

    Красавцы бульбаши)... У кого то на западе подгорит нехило....
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:00
      Цитата: nPuBaTuP
      Что примечательно, на борту нескольких ОТРК «Искандер» были нанесены знаки радиационной опасности.

      Красавцы бульбаши)... У кого то на западе подгорит нехило....
      Не знаю, что там с "Искандерами" в связи с этими значками, но интересное дело - я эти треугольники видел ещё на МиГ-23. Удивился, помню... Летуны говорили, что это связано с работой то ли радара, то ли ещё чего-то излучающего - я не сильно в курсе всей их тонкой "механики".
      1. vadimtt Звание
        vadimtt
        0
        Сегодня, 12:07
        Все-же эти знаки отличаются, хоть и все желтые. Радиация/ионизирующее (круг с тремя треугольниками), электромагнитное(радио) излучение (треугольник с "сотовой вышкой") и лазерное (треугольник с "солнышком"). Этих знаков вообще много, на разную тематику. Универсальный - просто треугольник с восклицательным знаком.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 12:12
          Цитата: vadimtt
          Все-же эти знаки отличаются, хоть и все желтые.
          Давно было, могу ошибаться. Но, по-моему, там были именно радиация-ионизирующее - три треугольника в круг. Что меня тогда и удивило.
          1. vadimtt Звание
            vadimtt
            +1
            Сегодня, 12:28
            В некоторых приборах используется ионизирующее излучение, на них знак радиационной опасности всегда есть, может что-то такое на самолетах и установлено в конкретном месте, где знак. Вот совсем недавно вполне себе существовали гражданские (почти бытовые) ионизационные датчики задымления. Сейчас только в промышленности остались, там где без них никак.
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 12:35
              Цитата: vadimtt
              может что-то такое на самолетах и установлено в конкретном месте, где знак
              Справа сбоку где-то в районе носового обтекателя. Говорили. что при работающем двигателе и из-за этого тоже (помимо самого двигателя, разумеется) к самолёту спереди подходить нельзя.
              1. vadimtt Звание
                vadimtt
                +1
                Сегодня, 12:56
                Ради интереса, немного погуглив, нашел такое:
                Радиоизотопный датчик обледенения типа РИО-3;
                Изделие СКНА-22-2А (в системе зажигания);
                Блоки радиолокационных и радионавигационных устройств (РПСН, РСБН, "Гроза", "PОЗ- 1", "Контур" и т.п.) - рентгеновское излучение от мощных радиоламп.
                В общем, оказывается, в самолетах полно источников, но в основном рентгеновских, которое есть только тогда, когда запитана аппаратура.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:42
    Белорусам надо лицензию подарить.Пусть готовят запасы .Батьку не оставят в покое
  4. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 11:46
    Даже не думал, что "Герань-2" такая здоровая...
  5. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 12:09
    Авторы, вы хоть первый-то класс начальной школы закончили? laughing
    "Не менее четырех дронов-камикадзе провезли перед зрителями на внедорожниках".
    Для вас огромную трудность составляет точно сосчитать открыто проехавшие на параде внедорожники с "Геранями"? laughing (Не менее четырёх, но и не более четырёх). wassat
  6. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:43
    А пикапы чьего протзводства?
    1. vadimtt Звание
      vadimtt
      0
      Сегодня, 12:58
      Не поверите, белорусского, но есть нюанс laughing
  7. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:05
    а что за лимузины их везут?