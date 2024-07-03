От ВОГ до миномётной мины: радиусы поражения осколками

Взрыв любого снаряда опасен своим фугасным воздействием, от которого в определенном радиусе не способен защитить ни один бронежилет. Между тем практика применения таких боеприпасов показала, что наиболее ощутимый урон все же наносят осколки, которые поражают живую силу и технику противника на гораздо большем расстоянии, чем взрывная волна.Стоит отметить, что радиус поражения фрагментами у каждого боеприпаса отличается. В большей степени это зависит от массы взрывчатки, конструкции и угла, под которым снаряд прилетает в цель.Например, у ВОГ-17М при его крайне слабой поражающей силе взрывной волны (около полуметра), убойная дальность осколков от эпицентра взрыва составляет 4 метра, а максимальный разлет – почти 14 метров.В свою очередь, в ВОГ-30 с его 40 граммами гексогена вместо 36 у ВОГ-17М убойная дальность достигает уже почти 6 метров, а максимальный радиус разлета осколков – 17 метров.Наконец, ВОГ-25, применяемый из подствольного гранатомета, имеет убойную дальность осколков около 6 метров, а максимальный разлет примерно 14,5 метра.В то же время в гранатах РГН и РГО убойная дальность осколков составляет примерно 4,3 и 5,5 метра, а максимальный разлет около 14 и 16 метров соответственно.80-мм мина ОФ-832ДУ имеет убойную дальность поражения осколками порядка 30 метров, а максимальный разлет – 161 метр.В свою очередь, 100-мм снаряд ОФ-32 имеет соответствующие показатели в 32 и 171 метр, а 120-мм мина ОФ-43 – почти 57 и 303 метров.

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