От ВОГ до миномётной мины: радиусы поражения осколками

9
От ВОГ до миномётной мины: радиусы поражения осколками

Взрыв любого снаряда опасен своим фугасным воздействием, от которого в определенном радиусе не способен защитить ни один бронежилет. Между тем практика применения таких боеприпасов показала, что наиболее ощутимый урон все же наносят осколки, которые поражают живую силу и технику противника на гораздо большем расстоянии, чем взрывная волна.

Стоит отметить, что радиус поражения фрагментами у каждого боеприпаса отличается. В большей степени это зависит от массы взрывчатки, конструкции и угла, под которым снаряд прилетает в цель.



Например, у ВОГ-17М при его крайне слабой поражающей силе взрывной волны (около полуметра), убойная дальность осколков от эпицентра взрыва составляет 4 метра, а максимальный разлет – почти 14 метров.

В свою очередь, в ВОГ-30 с его 40 граммами гексогена вместо 36 у ВОГ-17М убойная дальность достигает уже почти 6 метров, а максимальный радиус разлета осколков – 17 метров.

Наконец, ВОГ-25, применяемый из подствольного гранатомета, имеет убойную дальность осколков около 6 метров, а максимальный разлет примерно 14,5 метра.

В то же время в гранатах РГН и РГО убойная дальность осколков составляет примерно 4,3 и 5,5 метра, а максимальный разлет около 14 и 16 метров соответственно.

80-мм мина ОФ-832ДУ имеет убойную дальность поражения осколками порядка 30 метров, а максимальный разлет – 161 метр.
В свою очередь, 100-мм снаряд ОФ-32 имеет соответствующие показатели в 32 и 171 метр, а 120-мм мина ОФ-43 – почти 57 и 303 метров.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Chuk-i-gek Звание
    Chuk-i-gek
    +2
    Сегодня, 13:38
    Автор, зачем я это сейчас прочитал? Тебе заняться нечем?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: Chuk-i-gek
      Автор, зачем я это сейчас прочитал?

      Автор за публикацию копеечку заработал, а Вам, раз прочитали, заняться действительно нечем hi
      1. Chuk-i-gek Звание
        Chuk-i-gek
        0
        Сегодня, 14:00
        Ну да, я пенсионер, мне заняться нечем. Сижу, жду, когда курьер стиралку привезет и читаю всякий бред. Я то думал, что этот сайт посерьезней будет, чем печатание этой, извините, "мурзилки".
        1. Анатоль Клим Звание
          Анатоль Клим
          0
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Chuk-i-gek
          Я то думал, что этот сайт посерьезней будет,

          На ВО разные статьи, разные авторы, разные читатели. Можно найти статьи по своим интересам, будьте терпимее и не надо ярлыков, хорошего дня hi
          1. Chuk-i-gek Звание
            Chuk-i-gek
            0
            Сегодня, 14:21
            По моему, сугубо старческому мнению, это не статья, а набор букофф. Статья должна иметь смысловую нагрузку.
    2. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      0
      Сегодня, 14:00
      Согласен про бессмысленность данного опуса .
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:46
    А эту расшифровку видео с дозволения автора выкладывают тут?
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +1
      Сегодня, 14:14
      В любом случае это лучше, чем новость с текстом "посмотрите мой ролик".
      У меня предпочтения к тексту, при необходимости, дополненному изображениями/схемами. Видео в таких новостях, как правило, не смотрю, воспринимая его как неполезную рекламу: на 10 минутные ролики 2 минуты воды, 7 минут самолюбования ведущего и 1 минута полезной информации - в тексте это за 1-2 десятка секунд осиливается.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 14:02
    А теперь скажите сколько осколков при взрыве образуется и какая их плотность в радиусе поражения? Это как Ф-1 -радиус поражения 200 метров, количество осколков 300. Т.е. плотность на радиусе 200 метров 1 осколок на 10 квадратных метров.