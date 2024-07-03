The Diplomat: Случаи сексуального насилия со стороны американских солдат на Окинаве могут испортить отношения США и Японии

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The Diplomat: Случаи сексуального насилия со стороны американских солдат на Окинаве могут испортить отношения США и Японии

В южной японской префектуре Окинава нарастает общественное недовольство поведением американских военных, расквартированных на военной базе Кадена. Об этом сообщает издание The Diplomat. В публикации подчеркивается, что возмущение жителей префектуры вызвано двумя случаями сексуального насилия, которое совершили солдаты армии США в отношении местных жительниц.

Первый случай сексуального насилия произошел в декабре 2023 года. По данным японской прокуратуры, Бреннон Р. Э. Вашингтон, 25-летний военнослужащий военно-воздушных сил США, предположительно, подошел к девушке моложе 16 лет в парке в центральной части главного острова Окинавы в ночь на 24 декабря 2023 года. Прокуроры утверждают, что Вашингтон силой усадил девушку в свою машину и отвез ее в свой дом за пределами авиабазы Кадена, где совершил над ней сексуальное насилие

– информирует The Diplomat.



При этом подчеркивается, что этот инцидент не был предан огласке до тех пор, пока 25 июня о нем впервые не сообщила местная телестанция.

По информации издания, о втором происшествии стало известно совсем недавно. Как выяснилось, 26 мая младший капрал морской пехоты США пытался изнасиловать женщину в деревне Йомитан. При этом он причинил потерпевшей телесные повреждения.

Эти инциденты уже пошатнули отношения между двумя странами. Япония подала протест в посольство Соединенных Штатов в Токио в связи с этими двумя предполагаемыми случаями сексуального насилия. 27 марта, когда Вашингтону было предъявлено обвинение, вице-министр иностранных дел Окано Масатака попросил посла США в Японии Рама Эмануэля предотвратить повторение

– подчеркивает The Diplomat.

В материале отмечается, что если не будут приняты срочные меры по исправлению положения, антиамериканские настроения на военной базе и движение на Окинаве будут расти, нанося ущерб японо-американскому сотрудничеству.
28 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 16:46
    Амеры ведут себя как оккупанты с гражданскими японцами - почему джаппов это удивляет и возмущает? Они до сих пор оккупированы амерами. С тех самых пор как подписали капитуляцию.
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -2
      Сегодня, 16:51
      Может не туда и не так пытался?
      Да и какой то щуплый морпех- всего лишь пытался.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 17:08
        Амеры ведут себя как оккупанты с гражданскими японцами - почему джаппов это удивляет и возмущает?

        А когда и где они себя вели по другому...??? Они же "исключительные" им можно всё... Впрочем японцы и сами в этом тоже виноваты - они до такой степени прогнулись и американизировались, потеряв свой национальный стержень, что сами американцы Японию пародией на Штаты назыают и как к пародии к ней и относятся... Вот такую же пародию пытались сделать и из России в 90-х и им почти это удалось...am
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 17:19
          Случаи сексуального насилия со стороны американских солдат на Окинаве могут испортить отношения США и Японии

          Сколько американские военнослужащие находятся в оккупированной ими Японии, столько они и насилуют японок и японцев! И столько насиловать они их и будут!
          Ибо военнослужащие ВС США юридически неподсудны судам Японии, а юридически подсудны судам США.
          Поэтому все разговоры у японцев про изнасилования их американцами - это просто бесконечные бессмысленные разговоры в виде "ля", "ля", "ля"!
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 16:47
    Эти инциденты уже пошатнули отношения между двумя странами. Япония подала протест в посольство Соединенных Штатов

    На этом всё и закончится. По серьёзному япошки с матрасами бодаться не будут.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 16:49
      Ничего не закончится - амеры продолжат драть японочек без их согласия а самураи продолжат утираться.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 16:54
        Ну если вы не поняли, уточняю:
        Япония подала протест в посольство Соединенных Штатов
        имел ввиду что этим всё и закончится.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 16:55
          Аа, этим то - этим всё и закончится в этом случае. Всё остальное - продолжится.
  3. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 16:48
    к девушке моложе 16 лет в парке в центральной части главного острова Окинавы в ночь на 24 декабря 2023 года.
    А что девушка моложе 16 лет делала ночью 24 декабря в парке ?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 16:50
      Вестимо эта целомудренная японочка пошла подышать свежим воздухом и надеялась что её там пригласят замуж и увезут в США.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 16:58
      Цитата: 16112014nk
      А что девушка моложе 16 лет делала ночью 24 декабря в парке ?

      И тут увидел Тиффани и подумал: «Что делает милая девочка ночью, в гетто, среди толпы монстров с учебниками по квантовой физике?»
    3. Crasher Звание
      Crasher
      +1
      Сегодня, 17:13
      А что девушка моложе 16 лет делала ночью 24 декабря в парке ?

      Так пришла с рождеством их поздравить видимо. Снегурочка или как там у них...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 17:19
        Ага, решила в Сегацу-сан и Юки Отомэ-сан поиграть с амером.... wassat
  4. sever41 Звание
    sever41
    +1
    Сегодня, 16:49
    Чернокожий самурай в новой части игры Assasin`s Creed тоже может стать точкой не возврата для многих японцев по отношению к АСАШАЙ. Извините, что я тут со своим геймингом)))
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +4
    Сегодня, 16:51
    Как могут ухудчиться отношения собачонки и хозяина? angry
  6. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    -2
    Сегодня, 16:55
    Поэтому японцам Курилы нужны. Выгнать на Курилы америкашек это раз. Как раз поближе к нам. Избавиться от америкашек это два. И медальку на грудь за возвращение территорий это три ..Аж три как минимум позиции на кону по вопросу Курил
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 16:56
    The Diplomat: Случаи сексуального насилия со стороны американских солдат на Окинаве могут испортить отношения США и Японии

    Две атомные бомбы не испортили, а тут...
    А что-то никто не ворошит материалы по отряду 731...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 16:59
      Формально они все самоубились. А те кто не самоубились - США к себе забрали и вывезли документацию.

      А насчёт бомб - джаппы дипломатично и не вспоминают кто их бомбил. Самые упоротые уже заявляют что это был СССР....
  8. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 16:57
    Да амеры эту Окинаву аж с 1945 года любят. Каждые несколько месяцев что-то такое деется, и об этом пишется. Никого не посадили. А японочки только крепчают.
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 16:59
    В южной японской префектуре Окинава нарастает общественное недовольство поведением американских военных, расквартированных на военной базе Кадена.

    Никогда такого небыло и вот опять!©
    Горе побеждëнным! request
    если не будут приняты срочные меры по исправлению положения, антиамериканские настроения на военной базе и движение на Окинаве будут расти, нанося ущерб японо-американскому сотрудничеству.

    Чëй та, вдруг?
  10. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:59
    А кому это может понравится? А самое замечательное, что матрасники не попадают под местную юрисдикцию. За свои преступления они будут отвечать в США, по своим законам. Какого матрасного прокурора волнует какая-то японка?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:04
      Да по тихому денег дадут амеры ей и всё забудется...... Или вообще - вдруг она не выдержит нанесённого ей оскарбления и тихо сама уйдёт из жизни, и тоже проблема исчезнет.
  11. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 17:13
    В южной японской префектуре Окинава нарастает общественное недовольство поведением американских военных,
    На Окинаве США находятся с 1945 года, их баз там 14, в среднем постоянный штат 30 тысяч человек и как сказал бы Батька население там "перетрахнуто" полностью не один раз по кругу, не в прямом смысле конечно, хотя может быть и в прямом, надо посмотреть по какому поводу он сказал это слово... winked
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 17:21
    Там всю страну без малого восемьдесят лет имеют, как хотят.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:23
      Модет там некоторые возмущаются что их проигнорировали в этом процессе ??? what
  13. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 17:23
    т.е. когда ядеркой фигачили это ещё ничего было, ххахахах
  14. Grossvater Звание
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 17:27
    Цитата: Rt Rt
    т.е. когда ядеркой фигачили это ещё ничего было, ххахахах

    Это же СССР атомную бомбу скинул! Во всяком случае, так считает больше половины жителей Японии младше 40 лет.
  15. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 17:34
    В южной японской префектуре Окинава нарастает общественное недовольство поведением американских военных, расквартированных на военной базе Кадена. Об этом сообщает издание The Diplomat. В публикации подчеркивается, что возмущение жителей префектуры вызвано двумя случаями сексуального насилия, которое совершили солдаты армии США в отношении местных жительниц.

    а вдруг это актеры-мужчины Японского театра, переодетые в женщин?!
    В Японии - это традиция, а в Америки тренд - как на смену ориентации, так и однополую любовь/секс.

    тем более в истории Японии уже такой прецедент был.