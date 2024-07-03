The Diplomat: Случаи сексуального насилия со стороны американских солдат на Окинаве могут испортить отношения США и Японии
В южной японской префектуре Окинава нарастает общественное недовольство поведением американских военных, расквартированных на военной базе Кадена. Об этом сообщает издание The Diplomat. В публикации подчеркивается, что возмущение жителей префектуры вызвано двумя случаями сексуального насилия, которое совершили солдаты армии США в отношении местных жительниц.
– информирует The Diplomat.
При этом подчеркивается, что этот инцидент не был предан огласке до тех пор, пока 25 июня о нем впервые не сообщила местная телестанция.
По информации издания, о втором происшествии стало известно совсем недавно. Как выяснилось, 26 мая младший капрал морской пехоты США пытался изнасиловать женщину в деревне Йомитан. При этом он причинил потерпевшей телесные повреждения.
– подчеркивает The Diplomat.
В материале отмечается, что если не будут приняты срочные меры по исправлению положения, антиамериканские настроения на военной базе и движение на Окинаве будут расти, нанося ущерб японо-американскому сотрудничеству.
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