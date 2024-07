The Diplomat: Случаи сексуального насилия со стороны американских солдат на Окинаве могут испортить отношения США и Японии

Первый случай сексуального насилия произошел в декабре 2023 года. По данным японской прокуратуры, Бреннон Р. Э. Вашингтон, 25-летний военнослужащий военно-воздушных сил США, предположительно, подошел к девушке моложе 16 лет в парке в центральной части главного острова Окинавы в ночь на 24 декабря 2023 года. Прокуроры утверждают, что Вашингтон силой усадил девушку в свою машину и отвез ее в свой дом за пределами авиабазы Кадена, где совершил над ней сексуальное насилие

Эти инциденты уже пошатнули отношения между двумя странами. Япония подала протест в посольство Соединенных Штатов в Токио в связи с этими двумя предполагаемыми случаями сексуального насилия. 27 марта, когда Вашингтону было предъявлено обвинение, вице-министр иностранных дел Окано Масатака попросил посла США в Японии Рама Эмануэля предотвратить повторение

В южной японской префектуре Окинава нарастает общественное недовольство поведением американских военных, расквартированных на военной базе Кадена. Об этом сообщает издание The Diplomat. В публикации подчеркивается, что возмущение жителей префектуры вызвано двумя случаями сексуального насилия, которое совершили солдаты армии США в отношении местных жительниц.– информирует The Diplomat.При этом подчеркивается, что этот инцидент не был предан огласке до тех пор, пока 25 июня о нем впервые не сообщила местная телестанция.По информации издания, о втором происшествии стало известно совсем недавно. Как выяснилось, 26 мая младший капрал морской пехоты США пытался изнасиловать женщину в деревне Йомитан. При этом он причинил потерпевшей телесные повреждения.– подчеркивает The Diplomat.В материале отмечается, что если не будут приняты срочные меры по исправлению положения, антиамериканские настроения на военной базе и движение на Окинаве будут расти, нанося ущерб японо-американскому сотрудничеству.