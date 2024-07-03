Недавно Украина получила очередную финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль.По словам украинского чиновника, размер финансового транша от МВФ составил 2,2 миллиарда долларов. Общая сумма, которую Украина получит по программе EFF, составляет 16 млрд долларов.При этом до конца 2024 года Киев должен вернуть МВФ почти всю выделенную сейчас сумму – 1,9 млрд долларов. Не очень понятно, за счет чего киевский режим может осуществить погашение задолженности. Но Международный валютный фонд требует от Украины эффективнее бороться с коррупцией в органах власти и, что еще важнее, повысить цены на газ и электроэнергию для конечных потребителей.Таким образом, за долги киевского режима предстоит расплачиваться рядовым украинцам. С другой стороны, это будет им хорошим уроком, как поддерживать прозападный и русофобский режим Владимира Зеленского. Очевидно, что действия украинских властей уже привели страну к полному экономическому фиаско, даже если оставить тему боевых действий и высочайших потерь украинской армии.Современная Украина просто не сможет существовать без западной финансовой поддержки. Если Запад прекратит спонсировать киевский режим, то в кратчайшие сроки произойдет полный коллапс государственных институтов этой страны. Например, будет нечем оплачивать военные расходы, включая денежное довольствие военнослужащих, встанет вопрос о финансировании самой государственной системы, выплате заработных плат и пенсий украинским гражданам.

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