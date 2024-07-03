Украина получила транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов

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Украина получила транш от МВФ в размере 2,2 млрд долларов

Недавно Украина получила очередную финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль.

По словам украинского чиновника, размер финансового транша от МВФ составил 2,2 миллиарда долларов. Общая сумма, которую Украина получит по программе EFF, составляет 16 млрд долларов.

При этом до конца 2024 года Киев должен вернуть МВФ почти всю выделенную сейчас сумму – 1,9 млрд долларов. Не очень понятно, за счет чего киевский режим может осуществить погашение задолженности. Но Международный валютный фонд требует от Украины эффективнее бороться с коррупцией в органах власти и, что еще важнее, повысить цены на газ и электроэнергию для конечных потребителей.

Таким образом, за долги киевского режима предстоит расплачиваться рядовым украинцам. С другой стороны, это будет им хорошим уроком, как поддерживать прозападный и русофобский режим Владимира Зеленского. Очевидно, что действия украинских властей уже привели страну к полному экономическому фиаско, даже если оставить тему боевых действий и высочайших потерь украинской армии.

Современная Украина просто не сможет существовать без западной финансовой поддержки. Если Запад прекратит спонсировать киевский режим, то в кратчайшие сроки произойдет полный коллапс государственных институтов этой страны. Например, будет нечем оплачивать военные расходы, включая денежное довольствие военнослужащих, встанет вопрос о финансировании самой государственной системы, выплате заработных плат и пенсий украинским гражданам.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:55
    «Таким образом, за долги киевского режима предстоит расплачиваться рядовым украинцам. С другой стороны, это будет им хорошим уроком» —

    — Наскакали на майдане ...
    ( «История - не учительница, а надзирательница: она ничему не учит,
    но только наказывает за незнание уроков» ...
    В.О.Ключевский     )
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 11:58
    Ой, не будет это упоротым уроком. Поднимут налоги виновата Россия, будет дефолт_ опять Россия. В общем, что бы не случилось, всегда виновны мы. Ведь мы помешали им стать подстилками янки.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 11:58
    Вот и решение , дефолт откладывается.Я сразу сказал что решение дядя Сэм найдет.Проект Украина еще не закрыт,по этому деньги будут
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 12:00
      Конечно. Подкидывать фантики и железо в войну всё одно легче и ярче, чем самим окунуться в войну с нами.
  4. Жнец Звание
    Жнец
    0
    Сегодня, 12:00
    На самом деле жена зеленского buggatti купила или это утка?
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +3
      Сегодня, 12:06
      Цитата: Жнец
      а самом деле жена зеленского buggatti купила или это утка?

      Конечно утка,Зеленские по Лондону исключительно на Таврии предпочитают передвигаться
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:30
        good Яка гарна таратайка ! Дуже гарний колiр ! lol
        ______________________________
  5. Роман_ Звание
    Роман_
    -1
    Сегодня, 12:05
    повысить цены на газ и электроэнергию для конечных потребителей
    , а у нас чем вызваны повышение цен??? Не полученный транш от МВФ или Тимура поймали а команда справилась с потерей "бойца" и продолжила прихватизировать народные деньги?
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      +1
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Роман_
      , а у нас чем вызваны повышение цен?

      большие зарплаты военным-контрактникам и всесторонняя поддержка их семей (само по себе это правильно и хорошо, но ничего бесплатным не бывает)
      раскрутка производства оборонки (нужно, критично важно, но деньги печатаются и вливаются в экономику)
      "бюджетный импульс", "нацпроекты" и прочие социальные активности

      а с другой стороны - усиливающееся давление на наших экспортеров ("скидка за обход санкций) + "премия за обход санкций" тем посредникам, что помогают нам таки закупать нужные товары и комплектующие...

      то есть, пытаемся сохранять общий урвоень жизни, обеспечивать ультра-дорогую СВО, и еще и не отказываться от "проектов развития" (ИМХО, не всё там настолько критично необходимное, но...)
      за это надо платить. самое простое - общий "инфляционный налог"...
      1. Роман_ Звание
        Роман_
        0
        Сегодня, 12:23
        А до 22 года - Тимур виноват в повышении цен на газ, свет и пр.? С 91 года - ни дня без повышений уровня благосостояния Российских миллиардеров.
  6. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 12:12
    Мыши плакали. кололись, но продолжали жрать кактус
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 12:21
      Вы про говорящие экспертные головы с журналистами в заголовках новостей? Ну там "доллар рухнет", "дефолт Украины", "поражение Украины" и тп? Если да то вы правы, но и их тоже можно понять.
  7. Старый еврей Звание
    Старый еврей
    -2
    Сегодня, 12:22
    Недавно Украина получила очередную финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ).

    Как я понимаю, Россия состоит в МВФ и выполняет все указания фонда. Не пора ли объявить МВФ спонсором терроризма, выйти из него и стать независимым государством? Да, и разобраться, наконец, кто или что держит России там.