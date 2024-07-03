Лукашенко сравнил сегодняшнюю роль ЕС и США с ролью гитлеровской Германии

Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на государственной границе. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала минувшей войны

Выступая сегодня на военном параде в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, президент страны Александр Лукашенко затронул и ситуацию вокруг соседей Украины, и политику Запада.Он отметил, что США и их союзники вгоняют украинский народ в нищету, преследуя при этом свои корыстные цели.По словам Лукашенко, Запад столетиями стремился поработить славян, для чего выдумываются новые информационные поводы. Перед Второй мировой войной славян обвиняли в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, и поэтому хотели у них отнять эти богатства. А сегодня придумали новый инфоповод, заключающийся в том, что «у них якобы не та демократия», отметил белорусский президент.Лукашенко заявил, что, как в прошлом веке гитлеровская Германия пыталась учить их как жить, сегодня эту роль выполняют Соединённые Штаты и Европейский союз.С этими же идеями президент связал постоянные провокации на границах Белоруссии.- сказал Лукашенко.Напомним, что в этот день 80 лет назад советские войска в ходе проведения Белорусской наступательной операции освободили от гитлеровских войск столицу республики - Минск.