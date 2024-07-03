Лукашенко сравнил сегодняшнюю роль ЕС и США с ролью гитлеровской Германии

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Лукашенко сравнил сегодняшнюю роль ЕС и США с ролью гитлеровской Германии

Выступая сегодня на военном параде в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, президент страны Александр Лукашенко затронул и ситуацию вокруг соседей Украины, и политику Запада.

Он отметил, что США и их союзники вгоняют украинский народ в нищету, преследуя при этом свои корыстные цели.



По словам Лукашенко, Запад столетиями стремился поработить славян, для чего выдумываются новые информационные поводы. Перед Второй мировой войной славян обвиняли в неумении грамотно распоряжаться своими природными ресурсами и территориями, и поэтому хотели у них отнять эти богатства. А сегодня придумали новый инфоповод, заключающийся в том, что «у них якобы не та демократия», отметил белорусский президент.

Лукашенко заявил, что, как в прошлом веке гитлеровская Германия пыталась учить их как жить, сегодня эту роль выполняют Соединённые Штаты и Европейский союз.

С этими же идеями президент связал постоянные провокации на границах Белоруссии.

Мы знаем истинные цели, знаем, кто стоит за каждой провокацией на государственной границе. Мы как никогда бдительны. Мы выучили все уроки начала минувшей войны

- сказал Лукашенко.

Напомним, что в этот день 80 лет назад советские войска в ходе проведения Белорусской наступательной операции освободили от гитлеровских войск столицу республики - Минск.
10 комментариев
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  1. guest Звание
    guest
    +4
    Сегодня, 13:41
    Лукашенко сравнил сегодняшнюю роль ЕС и США с ролью гитлеровской Германии

    Абсолютно подходящее сравнение.
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 14:26
      В начале июня 1940 г. Гитлер в беседе с генерал-фельдмаршалом К.Рундштедтом сформулировал "основную задачу" своей жизни - "рассчитаться с большевизмом".
      22 июня 1941 г.Гитлер выступил с речью,в которой сказал:"...наступил час, когда нам необходимо выступить против этих иудейско-англосаксонских поджигателей войны и их помощников, а также евреев из московского большевистского центра... обеспечение безопасности Европы и, следовательно, защита всех стран Европейского континента".
      Сегодня речь идет об уничтожении РФ как таковой.
      При этом поджигатели и спонсоры те же-США.Вернее "иудейско-англосаксонские".
      Которые также "заботятся" о безопасности Европы.
      Параллели явно существуют.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 14:30
      Абсолютно подходящее, жаль что желающих бороться с фашизмом нынче немного, преобладают сидельцы на двух стульях и бегуны между капель.
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 14:39
        Цитата: ИванИванов
        жаль что желающих бороться с фашизмом нынче немного

        Зато поддерживать этот нацизм желающих не мало, как минимум 50 стран.
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 14:56
        Поздравляю с Праздником всех.Это же касается не только белорусов.У нас это в последнее время стороной обойдено.А Александр Григорьевич все верно говорит.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:56
    Правильные парады - это только те ,которые проводятся в честь памяти погибших отдавших свои жизни за победу над объединённой европой фашистской Германией,сейчас в этой роли обьеденителя выступают Англия и США.Как и тогда во вторую мировую войну- все помнят этого английского удода- который на трапе самолёта показывал бумажку : Я привёз нам "мир" Европе.А Гитлер думал иначе- я за вашу "денюжку " сокрушу сначала Европу.
  3. nobody75 Звание
    nobody75
    -4
    Сегодня, 14:02
    А роль украины с чем\кем можно сравнить?
    По моим подсчетам сил и средств собранных всу на границе с Белоруссией достаточно для похода на Минск или хотя бы для отторжения Пинска... Но на подобную операцию у ВСУ нет времени! Поэтому, я думаю, что демострация со стороны всу преследует лишь одну цель - заставить белорусов развернуть войска в оборонительные порядки с минированием танкоопасных направлений. Это по мнению противника помешает удару из Белоруссии на Львов. После развертывания белорусской армии всу перебросят резервы на Донбасс.
    Я бы на месте Сырского такую демонстрацию и назвал бы соответственно - операция "Кишкамот".
    С Уважением
  4. olezenka1 Звание
    olezenka1
    +3
    Сегодня, 14:12
    Я ждал такого совершенно прямого сравнения (роли коллективного запада и нацисткой Германии в сегодняшних делах) от нашего руководства давненько...А раньше сказал руководитель братской страны Александр Григорьевич! Правильно так сказал!
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:24
      Как не понравилось это заявление ,судя по минусам всем нам.Политику Военного Обозрения приветствую,нам надо знать врага в лицо.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 14:35
    Лукашенко заявил, что, как в прошлом веке гитлеровская Германия пыталась учить их как жить

    Германия "учила жить" своих,"белых", пусть и "сортом пониже", людей - Францию, Бельгию, Швецию и т.п., у нас с вами была одна дорога - в рабство для везунчиков и в топку для остальных. Кому-то м.б. светила вторая жизнь в качестве абажура из кожи.