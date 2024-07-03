Представитель офиса Зеленского раскритиковал предложение Орбана по прекращению огня, не называя фамилию венгерского премьера
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Недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на линии фронта подверглось резкой критике со стороны представителей офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Окружение украинского фюрера недовольно подобной инициативой главы венгерского правительства.
Напомним, что во время визита в Киев Орбан предложил украинской стороне ввести режим прекращения огня. По мнению главы венгерского правительства, это может приблизить начало переговоров с Российской Федерацией о мирном урегулировании вооруженного конфликта.
Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонные удары
- заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
По мнению представителя окружения главы киевского режима, прекращение огня не приблизит мирное урегулирование конфликта. Как видим, киевские «ястребы» по-прежнему настроены на дальнейшее продолжение боевых действий, несмотря на явные провалы ВСУ по всей линии фронта, огромные потери личного состава и серьезные проблемы с проведением мобилизационных мероприятий.
С другой стороны, Киев не может принять решение о прекращении огня или мирных переговорах без разрешения от США. Если у Зеленского отвергают предложение Орбана, значит Вашингтон пока еще не заинтересован в том, чтобы конфликт поскорее завершился.
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