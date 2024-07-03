Представитель офиса Зеленского раскритиковал предложение Орбана по прекращению огня, не называя фамилию венгерского премьера

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Представитель офиса Зеленского раскритиковал предложение Орбана по прекращению огня, не называя фамилию венгерского премьера

Недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на линии фронта подверглось резкой критике со стороны представителей офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Окружение украинского фюрера недовольно подобной инициативой главы венгерского правительства.

Напомним, что во время визита в Киев Орбан предложил украинской стороне ввести режим прекращения огня. По мнению главы венгерского правительства, это может приблизить начало переговоров с Российской Федерацией о мирном урегулировании вооруженного конфликта.



Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонные удары

- заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По мнению представителя окружения главы киевского режима, прекращение огня не приблизит мирное урегулирование конфликта. Как видим, киевские «ястребы» по-прежнему настроены на дальнейшее продолжение боевых действий, несмотря на явные провалы ВСУ по всей линии фронта, огромные потери личного состава и серьезные проблемы с проведением мобилизационных мероприятий.

С другой стороны, Киев не может принять решение о прекращении огня или мирных переговорах без разрешения от США. Если у Зеленского отвергают предложение Орбана, значит Вашингтон пока еще не заинтересован в том, чтобы конфликт поскорее завершился.
5 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +5
    Сегодня, 12:01
    Орбан должен был ехать в Вашингтон с этим предложение. В Киеве решение не принимают ,у дворовой собаки свободы больше ,чем у клоуна и Ко
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      +1
      Сегодня, 12:13
      Орбан так и сделает в случае избрания Трампа.
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 12:12
    Какое прекращение огня? Кровавый клоун зелибобик готовит новый контрнаступ. Ему мало 55 тыс. трупов бандеровцев за прошедший июнь. Видимо не упокоится пока не доведет суммарные потери бендеровцев до миллиона. Крутая месть за холокост.
  3. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 12:13
    пока ещё не все деньги поделены. время не пришло
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 12:22
    другой стороны, Киев не может принять решение о прекращении огня или мирных переговорах без разрешения от США.

    И это только часть проблемы. Вся киевская клика знает , что им нацики бошки поотрезают за мир на условиях России . И логику нациков можно понять , в случае подробных условий они из рэкетиров целого государства превратятся в преследуемых преступников .