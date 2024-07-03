Крайне интересные предложения: Украина должна немедленно и в одностороннем порядке прекратить огонь (сарказм). Россия буквально выпрашивает через странных посредников возвращение неформального решения о запрете... для Украины на оборонные удары

Недавнее предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на линии фронта подверглось резкой критике со стороны представителей офиса главы киевского режима Владимира Зеленского. Окружение украинского фюрера недовольно подобной инициативой главы венгерского правительства.Напомним, что во время визита в Киев Орбан предложил украинской стороне ввести режим прекращения огня. По мнению главы венгерского правительства, это может приблизить начало переговоров с Российской Федерацией о мирном урегулировании вооруженного конфликта.- заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.По мнению представителя окружения главы киевского режима, прекращение огня не приблизит мирное урегулирование конфликта. Как видим, киевские «ястребы» по-прежнему настроены на дальнейшее продолжение боевых действий, несмотря на явные провалы ВСУ по всей линии фронта, огромные потери личного состава и серьезные проблемы с проведением мобилизационных мероприятий.С другой стороны, Киев не может принять решение о прекращении огня или мирных переговорах без разрешения от США. Если у Зеленского отвергают предложение Орбана, значит Вашингтон пока еще не заинтересован в том, чтобы конфликт поскорее завершился.