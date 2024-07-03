Задержанный ФСБ гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России

Признанный в России иноагентом гражданин Франции Лоран Винатье* признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.Как установило следствие, Винатье* в течение нескольких лет осуществлял незаконный сбор сведений о военно-технической деятельности России, для чего неоднократно посещал российскую территорию и проводил встречи с российскими гражданами. Собранные французом сведения могли быть использованы против безопасности России. Если бы ФСБ и СК не пресекли деятельность Винатье*, то он продолжал бы ее. Кроме того, француз очень долго уклонялся от предоставления сведений о своем статусе иноагента. Это ему тоже вменили. Тем не менее защита просит его отпустить.Лоран Винатье* является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога». У организации нет представительства в России, но есть представительство на Украине. Француз занимался продвижением целей своей НКО на Украине после майдана 2014 года. До этого занимался вопросами конфликта в Чечне.Взяли Винатье* в начале июня по обвинению в неисполнении обязанностей, предусмотренных статусом иностранного агента. Суд арестовал француза на два месяца, теперь ему предъявлены обвинения в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.

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