Задержанный ФСБ гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России

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Задержанный ФСБ гражданин Франции Лоран Винатье признал вину в сборе сведений в области военной деятельности России

Признанный в России иноагентом гражданин Франции Лоран Винатье* признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Как установило следствие, Винатье* в течение нескольких лет осуществлял незаконный сбор сведений о военно-технической деятельности России, для чего неоднократно посещал российскую территорию и проводил встречи с российскими гражданами. Собранные французом сведения могли быть использованы против безопасности России. Если бы ФСБ и СК не пресекли деятельность Винатье*, то он продолжал бы ее. Кроме того, француз очень долго уклонялся от предоставления сведений о своем статусе иноагента. Это ему тоже вменили. Тем не менее защита просит его отпустить.



Лоран Винатье* является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр гуманитарного диалога». У организации нет представительства в России, но есть представительство на Украине. Француз занимался продвижением целей своей НКО на Украине после майдана 2014 года. До этого занимался вопросами конфликта в Чечне.

Взяли Винатье* в начале июня по обвинению в неисполнении обязанностей, предусмотренных статусом иностранного агента. Суд арестовал француза на два месяца, теперь ему предъявлены обвинения в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.
5 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 12:04
    "До этого занимался конфликтом в Чечне." Разве это не стало для контрразведки поводом для отработки? Хотя, надеюсь, что именно под нашим колпаком он и работал.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:08
    Похоже Рамзану Ахматовичу свезло с этим французиком,а что он там делал в Чечне?
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:14
    Опять НКО и о чудо ,никто не знал что НКО рассадник шпионов и лоббистов Запада
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 12:32
    Выдать лобзик и на лесозаготовки . Интересно , предложат обменять или он из низкоранговых чертей , одноразовое изделие номер два
  5. Klim95
    Klim95
    +1
    Сегодня, 13:14
    ....теперь ему предъявлены обвинения в целенаправленном сборе сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. ....
    а нельзя прямо сказать - ШПИОНАЖ?