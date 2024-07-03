СМИ США: независимо от результатов выборов новый американский президент приведёт мир к ядерной войне

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СМИ США: независимо от результатов выборов новый американский президент приведёт мир к ядерной войне

Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден ведет безрассудную политику в сфере стратегических вооружений, но главный претендент на его место от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы в избирательной гонке может оказаться еще опаснее. Таким образом, независимо от результатов предстоящих выборов новый американский президент, кто бы им ни стал, приведет мир к ядерной войне.

Такое мнение высказал в своей статье, опубликованной журналом Bulletin of the Atomic Scientists (BotAS), эксперт в вопросах ядерной политики Джо Чиринчионе.

СМИ США подробно проанализировало разработанный Дональдом Трампом и его командой некий «Проект 2025». Авторство официально принадлежит специалистам фонда Heritage Foundation. В документе рассматривается стратегия Соединенных Штатов в сфере ядерных вооружений в случае победы на выборах республиканцев. Предполагается, что он является планом будущих реформ, которые будет проводить новая администрация Трампа, если тот придет к власти.


Документ предполагает существенное расширение ракетно-ядерных программ США, наращивание числа боеголовок, отказ от любых межгосударственных и международных договоренностей в данной сфере, проведения ядерных испытаний и многое другое. Такие действия Вашингтона неизбежно втянут в гонку вооружений ведущие государства мира, в том числе Россию.

Все эти шаги Чиринчионе называет планом подготовки Соединенных Штатов к ядерной войне. И если политика Байдена в этой сфере ужасна, считает эксперт, то при Трампе она может стать гораздо хуже.
13 комментариев
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 12:02
    если политика Байдена в этой сфере ужасна, считает эксперт, то при Трампе она может стать гораздо хуже.
    Феерично!... good
    Как не вспомнить классику -
    Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано играть «быстро», на второй — «очень быстро», на третьей — «гораздо быстрее», на четвертой — «быстро как только возможно» и все-таки на пятой — «еще быстрее».
  2. BecmepH Звание
    BecmepH
    +2
    Сегодня, 12:07
    Давайте, валите все на штаты. А европка-белые и пушистые.
    Ведь все понимают, что в первую очередь прилетит (в прямом и переносном смысле) ближайшим "партнерам". Все понимают, но хочется испытать на собственной шкуре. Только от шкуры ничего уже не останется...
  3. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    Сегодня, 12:08
    Так прихлопнуть их в день голосования... Пусть еще повыбираются.
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 12:09
    СМИ США: независимо от результатов выборов новый американский президент приведёт мир к ядерной войне

    Это как раз к вопросу ,управляет ли президент США страной ?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 12:54
      Вашингтонские клоуны не в состоянии управлять собственным петушком, что подтвердило уголовное дело против одного из них. Основное дело трепать языком и держаться вблизи кормушки. Кормушка знатная - тридцать триллионов долларов выброшено в пропасть и спонсоры готовы ввалить не меньше, получая с долга чумовой процент.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:10
    Тем, кто пил шампанское за победу Трампули можно сказать только одно fool
    Полосатики, как и все остальные страны, это ПРАВЯЩИЙ КЛАСС, особо влиятельны самые богатые богатеи, а вся публичная шушера лишь одно из управляющих звеньев в той цепи, управления, которая в руках у тех богатеев.
    Публичные, верхние фэйсы меняются, а богатеи остаются!
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:11
    Уже не одно поколение воспитано на этом фото - ядерная бомба это не страшно.Ну может быть в первых рядах,но какой эфект присутствия.Круче чем в кинотеатре.
  7. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +2
    Сегодня, 12:17
    Набрали фриков в качестве кандидатов в президенты и скулить начинают
  8. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 12:21
    Они думают за лужей отсидется? Поэтому активно и кочегариться тема у них что мы, Россия, жесть как хотим европу захватить, что они поставят оружие и якобы они не причем и до ядерки в европе вполне может дойти. Как говорится и овцы сыты и волки целы.
  9. Комментарий был удален.
  10. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 12:30
    СМИ США: независимо от результатов выборов новый американский президент приведёт мир к ядерной войне

    Вывод.
    Становитесь республикой без президента(вроде есть такая штука).
  11. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 12:32
    Предвыборный блеф демократов, не более того.
  12. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 12:35
    Таким образом, независимо от результатов предстоящих выборов новый американский президент, кто бы им ни стал, приведет мир к ядерной войне.

    Да пусть они никого не выбирут. Война все равно начнется. Она уже идет, только не ядерная. А переход в ядерную фазу - вопрос ближайшего будущего. Причем неизбежного
  13. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +2
    Сегодня, 12:36
    Это да, какой бы сумасшедший не захватил власть в дурдоме, будет только хуже.