Мэр Харькова призывает жителей города не торопиться с переходом на украинский язык

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Мэр Харькова призывает жителей города не торопиться с переходом на украинский язык

Хотя президент России Владимир Путин ранее публично заявил, что целью наступления ВС РФ на севере и остальных участках Харьковской области является создание буферной зоны для обеспечения безопасности от ударов ВСУ жителей приграничных российских регионов, но не взятие самого областного центра, похоже, в это не верят даже украинские чиновники на местах. С довольно неожиданным заявлением выступил назначенный Киевом глава городской администрации Харькова Игорь Терехов.

В интервью британскому информационному телеканалу BBC News Харьковский гауляйтер вдруг призвал жителей города не торопиться с полным переходом на украинский язык (мову), как того требует законодательство страны.



Есть семьи, которые вводят по несколько реплик (на украинском языке) в день, есть те, кто перешёл безвозвратно. Это ощущается по всему городу. Но не давите, пусть харьковчане, которые десятилетиями говорили по-русски, переходят в том темпе, в котором могут

— фактически призвал не торопиться харьковчан переходить на мову городской глава.

При этом для тех, кто продолжает использовать русский язык, который на Украине сейчас вообще под запретом, предусмотрен штраф в размере 3,5 тысячи гривен (около 7,5 тысячи рублей). Терехов признался британскому журналисту, что и сам продолжает пользоваться русским языком, за что уже заплатил один штраф и ему якобы выписан второй.

Однако глава городской администрации не считает Харьков русским городом. По его словам, все это — «вредный и намеренно созданный миф», который продвигали российские медиа. Видимо, он имеет в виду газеты царской России, издававшиеся в губернском Харькове.

Да, наши жители часто были носителями русского культурного кода и чаще русскоязычными, но это не делало их меньшими или худшими украинцами

— заявил предпочитающий платить штрафы, но разговаривать на «чужом» языке мэр Харькова.

Впрочем, как не совсем верно пишут некоторые комментаторы по поводу заявлений харьковского головы, он уже давно выступает против принудительной украинизации страны. Еще в конце августа прошлого года в интервью французскому информационному агентству «Франс Пресс» (AFP) Терехов заявил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны граждан.

Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского — не лучший способ

— высказался тогда Терехов, правда, после этого ему пришлось публично оправдываться за эти слова.

Ему бы просто определиться, кто он на самом деле — украинец, хотя такой национальности этнически не существует, либо русский, коим и является генетически, а получается, с учетом уплаты штрафов за отказ от перехода на мову, еще и культурологически. А то ведь президент России с учетом оперативной обстановки может и «передумать» насчет того, будет ли российская армия возвращать исторически русский Харьков в свои владения.

Документального подтверждения даты основания Харькова нет. Но в Географическо-статистическом словаре Петра Семёнова - Тан-Шанского сказано, что воеводе Чугуева Сухотину была прислана царская грамота в 1651 году, в которой было приказано "...отправить Воина Селифонтова построить в Харькове крепость (город) и затем принять в свое заведование всех Харьковских и Хорошевских Черкасс". Черкесами называли русских, переселившихся из Речи Посполитой на земли, принадлежавшие Московскому государству.

Селифонов с задачей справился и крепость построил. Из казаков, проживающих вокруг Харькова, им был образован Харьковский слободской казачий полк. С того времени в Харькове жили воеводы со служивыми людьми, назначаемые из Москвы.

Вообще, Юго-Восток современной Украины — это земли, которые никогда не принадлежали ни Гетманщине, ни Речи Посполитой, ни княжеству Литовскому. Издавна они входили в состав Русского (Российского) государства, которое разрешило селиться на них малороссам (бежавшим из Речи Посполитой), в основном казакам, болгарам, сербам, молдаванам, немцам и другим некоренным народам.
10 комментариев
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  1. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +4
    Сегодня, 12:44
    Кажется, он что-то знает)))

    А вообще мэр Харькова - бандеровец! И отправить его надо к Степке.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:06
      ..........но это не делало их меньшими или худшими украинцами

      Мы в этом убедились на примере бандитов из "Кракена" и др. ультрас типа "футбольных" болельщиков.
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 12:46
    Украинец - не ххол!
    Украинец, это обращённый русский.
  3. Плохиш Звание
    Плохиш
    +3
    Сегодня, 12:50
    Терехов сказал, то что сказал, и не более того. Сказал для своих. К сожалению многие наши пропагандисты, беспросветно глупы, не стоит натягивать сову на глобус, таки способом информационную войну не выиграть.
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      0
      Сегодня, 13:15
      терехова для своих надо подвергнуть "тотальной мобилизации" и пусть на русском хоть со своими штурмовиками хоть с нашими wassat
  4. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 12:58
    это типичный вырожденец, предавший своих предков и свою историю, вот таких надо в первую очередь истреблять
  5. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 13:10
    Возьмёшь Харьков, они будут обстреливать Харьков, как сейчас обстреливают Севастополь и Донецк.
    Не, куда-то не туда мы свернули СВО.
    Изначально же народ российский подумал, что будет денацифицирована и демилитаризирована ВСЯ украина.
    Ну, и как теперь эту задачу решать, когда Абрамсы уже в строю, F-16 на подходе, поставки ТЯО скоро начнут обсуждать?
  6. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 13:15
    Вы пришли на нашу землю. Не нравится забирайте свои камни и доски и кочуйте к себе в Карпаты. У нас документы на все . А решение русофобов не признаем. Никому ничего не давали и не дадим.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:16
    Что можно предположить ... он опасается бурления в массах, если украинизацию будут проводить ускоренными темпами. А оно ему надо?
  8. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 13:28
    Вообще не надо. Суржик придуманный не пригодится.