Есть семьи, которые вводят по несколько реплик (на украинском языке) в день, есть те, кто перешёл безвозвратно. Это ощущается по всему городу. Но не давите, пусть харьковчане, которые десятилетиями говорили по-русски, переходят в том темпе, в котором могут

Да, наши жители часто были носителями русского культурного кода и чаще русскоязычными, но это не делало их меньшими или худшими украинцами

Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского — не лучший способ

Хотя президент России Владимир Путин ранее публично заявил, что целью наступления ВС РФ на севере и остальных участках Харьковской области является создание буферной зоны для обеспечения безопасности от ударов ВСУ жителей приграничных российских регионов, но не взятие самого областного центра, похоже, в это не верят даже украинские чиновники на местах. С довольно неожиданным заявлением выступил назначенный Киевом глава городской администрации Харькова Игорь Терехов.В интервью британскому информационному телеканалу BBC News Харьковский гауляйтер вдруг призвал жителей города не торопиться с полным переходом на украинский язык (мову), как того требует законодательство страны.— фактически призвал не торопиться харьковчан переходить на мову городской глава.При этом для тех, кто продолжает использовать русский язык, который на Украине сейчас вообще под запретом, предусмотрен штраф в размере 3,5 тысячи гривен (около 7,5 тысячи рублей). Терехов признался британскому журналисту, что и сам продолжает пользоваться русским языком, за что уже заплатил один штраф и ему якобы выписан второй.Однако глава городской администрации не считает Харьков русским городом. По его словам, все это — «вредный и намеренно созданный миф», который продвигали российские медиа. Видимо, он имеет в виду газеты царской России, издававшиеся в губернском Харькове.— заявил предпочитающий платить штрафы, но разговаривать на «чужом» языке мэр Харькова.Впрочем, как не совсем верно пишут некоторые комментаторы по поводу заявлений харьковского головы, он уже давно выступает против принудительной украинизации страны. Еще в конце августа прошлого года в интервью французскому информационному агентству «Франс Пресс» (AFP) Терехов заявил, что навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны граждан.— высказался тогда Терехов, правда, после этого ему пришлось публично оправдываться за эти слова.Ему бы просто определиться, кто он на самом деле — украинец, хотя такой национальности этнически не существует, либо русский, коим и является генетически, а получается, с учетом уплаты штрафов за отказ от перехода на мову, еще и культурологически. А то ведь президент России с учетом оперативной обстановки может и «передумать» насчет того, будет ли российская армия возвращать исторически русский Харьков в свои владения.Документального подтверждения даты основания Харькова нет. Но в Географическо-статистическом словаре Петра Семёнова - Тан-Шанского сказано, что воеводе Чугуева Сухотину была прислана царская грамота в 1651 году, в которой было приказано "...отправить Воина Селифонтова построить в Харькове крепость (город) и затем принять в свое заведование всех Харьковских и Хорошевских Черкасс". Черкесами называли русских, переселившихся из Речи Посполитой на земли, принадлежавшие Московскому государству.Селифонов с задачей справился и крепость построил. Из казаков, проживающих вокруг Харькова, им был образован Харьковский слободской казачий полк. С того времени в Харькове жили воеводы со служивыми людьми, назначаемые из Москвы.Вообще, Юго-Восток современной Украины — это земли, которые никогда не принадлежали ни Гетманщине, ни Речи Посполитой, ни княжеству Литовскому. Издавна они входили в состав Русского (Российского) государства, которое разрешило селиться на них малороссам (бежавшим из Речи Посполитой), в основном казакам, болгарам, сербам, молдаванам, немцам и другим некоренным народам.