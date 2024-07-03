Почти половина украинцев поддерживают прямые переговоры США и России без участия Киева
Деструктивная и абсолютно предательская по отношению к своей стране политика киевского режима, который пришел к власти путем госпереворота, привела к ощутимому расколу в украинском обществе. Несмотря на заявления нелегитимного «президента» Зеленского о том, что граждане его страны сегодня едины как никогда, результаты опроса, проведенного ECFR, говорят о другом.
Естественно, главной темой, волнующей украинцев, сегодня является спланированный и спровоцированный западными кураторами киевских властей вооруженный конфликт с Россией. При этом тот факт, что режимом Зеленского управляют из-за океана, уже прекрасно осознают многие граждане Украины.
По крайней мере, на это указывают результаты вышеупомянутого опроса, в котором 47% украинцев так или иначе согласны, чтобы Россия и США вели переговоры о прекращении конфликта без участия Киева. Почти столько же респондентов (49%) выступили против.
В свою очередь, 45% опрошенных согласны с официальным признанием Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими взамен на возможность вступления Украины в НАТО и ЕС.
Еще 26%, наоборот, готовы согласиться с нейтральным, внеблоковым статусом, но настаивают на выходе ВСУ на границы Украины 1991 года.
Наконец, 29% и вовсе не знают, что лучше для их страны в данной ситуации.
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