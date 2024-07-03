Почти половина украинцев поддерживают прямые переговоры США и России без участия Киева

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Почти половина украинцев поддерживают прямые переговоры США и России без участия Киева

Деструктивная и абсолютно предательская по отношению к своей стране политика киевского режима, который пришел к власти путем госпереворота, привела к ощутимому расколу в украинском обществе. Несмотря на заявления нелегитимного «президента» Зеленского о том, что граждане его страны сегодня едины как никогда, результаты опроса, проведенного ECFR, говорят о другом.

Естественно, главной темой, волнующей украинцев, сегодня является спланированный и спровоцированный западными кураторами киевских властей вооруженный конфликт с Россией. При этом тот факт, что режимом Зеленского управляют из-за океана, уже прекрасно осознают многие граждане Украины.



По крайней мере, на это указывают результаты вышеупомянутого опроса, в котором 47% украинцев так или иначе согласны, чтобы Россия и США вели переговоры о прекращении конфликта без участия Киева. Почти столько же респондентов (49%) выступили против.

В свою очередь, 45% опрошенных согласны с официальным признанием Крыма, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей российскими взамен на возможность вступления Украины в НАТО и ЕС.

Еще 26%, наоборот, готовы согласиться с нейтральным, внеблоковым статусом, но настаивают на выходе ВСУ на границы Украины 1991 года.

Наконец, 29% и вовсе не знают, что лучше для их страны в данной ситуации.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:40
    «Еще 26%, наоборот, готовы согласиться с нейтральным, внеблоковым статусом, но настаивают на выходе ВСУ на границы Украины 1991 года» —

    — Так пусть ВСУ и идёт на границу 1991 года,на западную,и поддерживает там внеблоковый и нейтральный статус ...
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 12:46
    Токмо не говорите мне про "народ" Украины. Разнощёстное население, которое называет себя как угодно, в зависимости от ситуации. Национальная идея: шоб у меня всё было и за это мне ничего не было.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:21

      Фаталист
      Токмо не говорите мне про "народ" Украины.

      Стадо и тупые исполнители, которое имеет все кому не лень на западе. И теперь их гонят на убой защищать интересы западных корпораций и землю, которая им уже не принадлежит.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 12:47
    Мы за мирную передачу терририи Украины под юрисдикцию России.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 12:49
    Статистика предоставленная ECFR, наверное впервые, показывает цифры близкие к настоящим. Ранее такого не наблюдалось.