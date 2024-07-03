«Никаких компромиссов»: Глава офиса Ермак исключил любые переговоры с Россией, касающиеся изменения границ Украины

Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета

Киев не пойдет на компромиссы с Москвой в отношении завершения конфликта, особенно это касается изменения границ украинской территории. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.Находящийся в США с визитом Ермак заявил, что власти Украины готовы выслушать любые советы в отношении достижения «справедливого мира», но обсуждать ряд вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины, Киев не будет. Так что никаких компромиссов с Россией, только «полная победа». Это к тому, что многие западные политики пытаются убедить Зеленского отдать часть территорий в обмен на замораживание конфликта. Ермак на это ответил ясно и четко.- заявил глава офиса.В то же время Ермак не сумел ответить на вопрос, что будет делать Киев, если к власти придет Дональд Трамп, пообещавший завершить конфликт любым способом. По его словам, в этом случае Киев будет уговаривать Трампа продолжить поддержку Украины в конфликте с Россией.Стоит отметить, что уговорить Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева вряд ли у кого получится, Путин ясно дал понять, что от своих условий Россия не отступит, а если их Запад не примет, то они с каждым разом будут только хуже, для Украины, естественно.