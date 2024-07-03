«Никаких компромиссов»: Глава офиса Ермак исключил любые переговоры с Россией, касающиеся изменения границ Украины
Киев не пойдет на компромиссы с Москвой в отношении завершения конфликта, особенно это касается изменения границ украинской территории. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Находящийся в США с визитом Ермак заявил, что власти Украины готовы выслушать любые советы в отношении достижения «справедливого мира», но обсуждать ряд вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины, Киев не будет. Так что никаких компромиссов с Россией, только «полная победа». Это к тому, что многие западные политики пытаются убедить Зеленского отдать часть территорий в обмен на замораживание конфликта. Ермак на это ответил ясно и четко.
- заявил глава офиса.
В то же время Ермак не сумел ответить на вопрос, что будет делать Киев, если к власти придет Дональд Трамп, пообещавший завершить конфликт любым способом. По его словам, в этом случае Киев будет уговаривать Трампа продолжить поддержку Украины в конфликте с Россией.
Стоит отметить, что уговорить Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева вряд ли у кого получится, Путин ясно дал понять, что от своих условий Россия не отступит, а если их Запад не примет, то они с каждым разом будут только хуже, для Украины, естественно.
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