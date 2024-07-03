«Никаких компромиссов»: Глава офиса Ермак исключил любые переговоры с Россией, касающиеся изменения границ Украины

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«Никаких компромиссов»: Глава офиса Ермак исключил любые переговоры с Россией, касающиеся изменения границ Украины

Киев не пойдет на компромиссы с Москвой в отношении завершения конфликта, особенно это касается изменения границ украинской территории. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Находящийся в США с визитом Ермак заявил, что власти Украины готовы выслушать любые советы в отношении достижения «справедливого мира», но обсуждать ряд вопросов, связанных с территориальной целостностью Украины, Киев не будет. Так что никаких компромиссов с Россией, только «полная победа». Это к тому, что многие западные политики пытаются убедить Зеленского отдать часть территорий в обмен на замораживание конфликта. Ермак на это ответил ясно и четко.



Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета

- заявил глава офиса.

В то же время Ермак не сумел ответить на вопрос, что будет делать Киев, если к власти придет Дональд Трамп, пообещавший завершить конфликт любым способом. По его словам, в этом случае Киев будет уговаривать Трампа продолжить поддержку Украины в конфликте с Россией.

Стоит отметить, что уговорить Россию сесть за стол переговоров на условиях Киева вряд ли у кого получится, Путин ясно дал понять, что от своих условий Россия не отступит, а если их Запад не примет, то они с каждым разом будут только хуже, для Украины, естественно.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:33
    «Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета» —

    — Про "суверенитет" это он здорово пошутил ...
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +3
      Сегодня, 12:46
      Он не пошутил. Суверенитет у него коричневым пятном сзади расползается)))
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета» —

      — Про "суверенитет" это он здорово пошутил ...
      Там что ни слово, то анекдот.
      Здесь и вправду ходит кот, как направо - так поет,
      Как налево - так загнет анекдот,
      Но ученый сукин сын - цепь златую снес в торгсин,
      И на выручку один - в магазин.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:41
    Слабовато Ермак выступил.Как думаете ,сегодня госдеп вякнет - что Россия на саммите ШОС не имеет права обсуждать мирный договор по Украине ,без Украины.Кстати Генеральный Секретарь ООН тоже присутствует в Астане.Госдеп и на него тоже сорвётся?
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 12:47
    Я так думаю, что и нам не следует вести переговоры "о мировой", по крайней мере -пока Запад управляет Украиной! Любой договор не будет выполняться той стороной -это будет новый "Минск" -ничего они не будут исполнять, просто перевооружатся, соберут наемников, всей Европой заставят украинцев вернуться на родину для нового призыва. Затем война продолжится, но уже в невыгодных для России условиях!
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 13:29
      Не продолжится. Как Вы думаете, почему бы прямо сейчас западу просто в очередной раз не пообещать России всё выполнить что она требует, а потом снова не кинуть, подготовив еще лучше xoxлов? Просто Россия нашла метод, как реально обеспечить гарантированное не вступление окраины в НАТО в будущем. И скорее всего, этот метод включен в перечень требований России для "переговоров о мировой". Вот почему они кочевряжатся, так как понимают, что если пойти на условия России, то уже не накачаешь укроп оружием и это, по сути, будет просто оккупация Россией - окраины. И на это они идти не хотят. Так что с 99-процентной вероятностью, СВО продолжится до последнего укропа.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 12:52
    «Никаких компромиссов»: Глава офиса Ермак исключил любые переговоры с Россией
    Наш человек!
    Я тоже против.
    С апреля 2022-го.
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 13:04
    Мы не готовы идти на компромисс в отношении очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета
    - заявил глава офиса.

    Что характерно, ничего из перечисленного у Украины давным давно нет...request
  6. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 13:24
    Вот по данным украинской стороны список пожеланий России, список сейчас обсуждается кулуарно с США.

    ключевые тезисы " мирного плана":

    - Украина должна полностью выйти из Донецкой и Луганской областей;
    - рф передаст Украине Запорожскую АЭС и контроль над демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра к Черному морю;
    - Украина должна взять на себя обязательство не перекрывать поставки воды в Крым;
    - Украина должна закрепить в Конституции внеблоковый статус и не вступать в НАТО или другой альянс;
    - Украина должна закрепить в Конституции понятие "армии мирного времени" в составе 350 тыс. человек и иметь определенный перечень вооружения. В частности, Украина не сможет иметь более 125 боевых самолетов каких-либо типов;
    - Крым определяется как особая демилитаризованная территория с двойным подчинением Украины и рф;
    - США снимают санкции, связанные с поставками в рф высоких технологий, а также введенные против нефтегазового комплекса и банковской системы;
    - рф готова к обсуждению передачи Украине Запорожской и Херсонской областей в полном объеме;
    - рф ничего не имеет против вступления Украины в ЕС;
    - прекращение ведения огня вдоль линии фронта должно быть введено сразу после начала переговоров о перемирии в формате россия-США-Китай-ЕС-Украина;
    - необходимо реанимировать действие договора о ракетах малой и средней дальности, его должна подписать Украина.

    Украина отказалась, этот план их не устраивает, они хотят большего.
  7. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 13:26
    Ермак вообще кто ? Если зеленски никто , то кто тогда ермак ?