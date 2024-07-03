Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

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Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ

Глава военного ведомства РФ Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Соответствующее решение принято на заседании Совета глав оборонных ведомств Содружества. Участие в этом мероприятии принимают военные делегации из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Одной из тем заседания Совета министров обороны СНГ является развитие военного сотрудничества между государствами-членами объединения. Кроме того, главы военных ведомств планируют согласовать совместные мероприятия вооруженных сил на 2025 год. Перед заседанием Андрей Белоусов принял участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от фашистов и Дню независимости республики.



Напомним, Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны РФ вместо Сергея Шойгу, который переведен на работу в Совет Безопасности России. Новый министр уже пообещал уделять особое внимание вопросам социального обеспечения военнослужащих, в том числе тех, кто принимает участие в специальной военной операции РФ на Украине.

Вскоре после назначения Белоусова на должность главы оборонного ведомства своих постов лишились несколько заместителей министра обороны РФ. А против еще нескольких высокопоставленных военных были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям.
9 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 12:41
    Мощнейший ракетный удар был нанесен утром по территории завода «Южмаш» в Днепропетровске. Детонация идет до сих пор . Попали по чему то серъезному.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 12:44
      На Южмаше находились спиртохранилища и трубопроводы технологического спирта расходились по всем цехам - для обезжиривания поверхностей.По крайней мере мне так рассказывали.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 12:48
        ну там конкретно прям что то детонирует , такое ощущение , что там находились склады РАВ, все оцепили вокруг , пока даже МЧС туда не пускают( по инфе от местных источников)
  2. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 12:43
    Хороший он мужик, рекламщики постарались, только вот жена евонная - миллиардерша, ну конечно, все честным путем, как и предшественники.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:58
      Лариса Белоусова ,доход задекларированый на 2021 г - 61 млн руб.Она просто " лентяйка"- то ли долларовый миллионер то-ли нет ,яхту толковую даже не купишь на эти деньги.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 13:00
        Задекларировала .... Вам самому не смешно?
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 13:05
          Мне смешно читать на ВО в коментариях " жёлтую прессу". bully
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 12:49
    Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ
    Я бы не торопился.
    Пусть бы он сначала хотя бы РФ "потянул", а уж потом...
    Это... как Обаме Нобеля за мир дали... Наперёд.
    Такие назначения обесценивают статус.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 13:19
      Появилось подозрение, что это один из преемников Путина. Уж взлет какой то искусственный, что ни день, то новые заслуги.