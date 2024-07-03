Глава военного ведомства РФ Андрей Белоусов избран председателем Совета министров обороны СНГ. Соответствующее решение принято на заседании Совета глав оборонных ведомств Содружества. Участие в этом мероприятии принимают военные делегации из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.Одной из тем заседания Совета министров обороны СНГ является развитие военного сотрудничества между государствами-членами объединения. Кроме того, главы военных ведомств планируют согласовать совместные мероприятия вооруженных сил на 2025 год. Перед заседанием Андрей Белоусов принял участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию освобождения Белоруссии от фашистов и Дню независимости республики.Напомним, Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны РФ вместо Сергея Шойгу, который переведен на работу в Совет Безопасности России. Новый министр уже пообещал уделять особое внимание вопросам социального обеспечения военнослужащих, в том числе тех, кто принимает участие в специальной военной операции РФ на Украине.Вскоре после назначения Белоусова на должность главы оборонного ведомства своих постов лишились несколько заместителей министра обороны РФ. А против еще нескольких высокопоставленных военных были возбуждены уголовные дела по коррупционным статьям.

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