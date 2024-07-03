«Мы накрыли Украину плотной крышкой»: Ходаковский выразил мнение о стратегии спецоперации

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«Мы накрыли Украину плотной крышкой»: Ходаковский выразил мнение о стратегии спецоперации

После событий Русской весны 2014 года России следовало признать освободившиеся от власти киевского режима Донецкую и Луганскую Народные Республики независимыми государствами и затем ввести на их территории российскую армию для защиты от агрессии со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ, Росгвардия) РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».

В такой ситуации Украина не смогла бы ничего сделать, подчеркивает военачальник, и развалилась бы сама из-за внутренних политических противоречий. Теперь ситуация на фронте вполне соответствует этому сценарию.

Мы накрыли Украину плотной крышкой и удерживаем термобарические процессы внутри "ёмкости". Этот подход статистически менее затратен, чем объявлять мобилизацию и добиваться перелома в лобовую

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как отмечает российский офицер, надо проявлять выдержку и терпение. В этом случае поставленные цели постепенно будут достигнуты. Ведь сейчас Россия «держит за горло» Украину, ускоряя различные политические конфликты и противоречия внутри самого украинского политического пространства.

Однако реализация такой стратегии требует большого напряжения имеющихся сил. Впрочем, подчеркивает Ходаковский, так и ведутся «гибридные войны», к которым относится вооруженный конфликт на Украине. Ведь в конечном итоге время все равно работает на Россию, вне зависимости от той помощи, которую Украине оказывает «коллективный Запад».
8 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:47
    " Термобарические процессы" должны перекинуться на запад.Короче фекалии в друбах забродили. Ждём когда рванёт.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:53
      постепенно так и будет , а когда "затермобарирует" в Западной Европе , тогда они и придут к полному пониманию обстановки , созданной внутри них штатами.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 13:00
        Жаль ,меня в европах нет и не будет - я бы " zippo" не пожалел , кинул в метан,зажженую.Шутка.
        1. Простой Звание
          Простой
          0
          Сегодня, 13:16
          Ну так западные власти и работают над этой темой -чтобы в их станах не "забродило" - от вливания ничем не обеспеченных денег в свою экономику, тотальной пропаганды в своих СМИ, использование судов в своих(удержаться у власти) интерресах для маргинализирования политических оппонентов в своих странах, до воровства чужих активов для нужд киевского режима плюс экономическая война, где могут дотянуться, чтобы у оппонента штанины от шпагата быстрее порвались.
          Ювелирная работа.
      2. solist2424 Звание
        solist2424
        +1
        Сегодня, 13:07
        Не придут. Люди, дошедшие до культивации ЛГБТ, уже ничего не поймут.
  2. АлекМих
    АлекМих
    +1
    Сегодня, 12:57
    Любые антимосковские настроения теперь можно называть одним словом,это- украинство. Первым проявлением этого относится критика любой кремлевской власти и недовольство ей. Критика командования армии
    1. Сергей Prutkov55 Звание
      Сергей Prutkov55
      0
      Сегодня, 13:10
      А если это казах ? Он тоже болен украинством ?
  3. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 13:09
    Порошенко слезно просит ВКС России жахнуть прямо по офису их партии «ЕС», где на данный момент находятся комплекты 4000 дронов, общей стоимостью 88 млн гривен, а это значит, что офис партии «Европейская Солидарность» является законной военной целью для ВКС РФ. Спасибо Петр Алексеевич за наводку!
    https://t.me/sheyhtamir1974/91922