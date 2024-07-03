Опубликованы кадры комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

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Опубликованы кадры комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

В сети опубликованы снятые очевидцами кадры мощных взрывов на территории промышленного предприятия "Южмаш" в Днепропетровске, по которому был нанесен комбинированный удар.

В Днепропетровске при помощи дронов-камикадзе и ракет были атакованы несколько военных и промышленных объектов. В городе прозвучало по меньшей мере десять взрывов. В местах прилетов фиксируется сильное задымление. "Южмаш" является одним из основных предприятий в сфере производства военной продукции, включая ракеты и БПЛА, а также ремонта поврежденной техники.






Также сообщается о поражении пункта временной дислокации боевиков киевского режима на трассе Днепропетровск-Кривой Рог и о новой ракетной атаке на военный аэродром в Миргороде, где накануне было уничтожено и повреждено шесть истребителей Су-27 и вертолет Ми-24 ВСУ. Кроме того, поступает информация о взрывах в Харькове, Запорожье и Кривом Роге, где по объектам ВСУ наносятся массированные ракетные и бомбовые удары.

По данным подполья, ВС РФ также были уничтожены склад ВСУ, скопление военной техники и позиция операторов БПЛА в селе Малиновка в оккупированной Киевом части Запорожской области. После точных авиаударов остатки разбегающихся боевиков были накрыты из РСЗО. Спустя некоторое время, чтобы закрепить успех, по Малиновке прилетели дроны-камикадзе, поразившие военную технику и артиллерийские установки противника. Вслед за атакой дронами по целям были нанесены несколько серий артиллерийских ударов.



8 комментариев
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  1. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +7
    Сегодня, 13:35
    Лето, жара, кондиционеры не выдерживают нагрузку и взрываются.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +5
    Сегодня, 13:40
    Конкретно попали. Видать много "кондиционеров" было собрано на "Южмаше".
  3. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 14:04
    Приятно посмотреть..
    Грибы вырастают большие!
    Побольше высоких и в разных местах укрорейха.
  4. МЮД Звание
    МЮД
    -3
    Сегодня, 14:06
    Претензия к автору статьи, почему бы не быть честным до конца и не выложить еще одно видео, на котором во время этой атаки, к сожалению, была сбита наша ракета.
    Обидно, досадно, ну ладно. Просто была бы полная картина происходящего.
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 14:44
      Цитата: МЮД
      Обидно, досадно, ну ладно. Просто была бы полная картина происходящего.

      Сбитая одна из ракет это так важно?
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:28
    Особенно доставило, что прилеты дневные.
  6. Комментарий был удален.
  7. borisvt Звание
    borisvt
    0
    Сегодня, 15:11
    ..В Днепропетровске при помощи дронов-камикадзе и ракет были атакованы несколько военных и промышленных объектов. В городе прозвучало по меньшей мере десять взрывов
    реально радует!

    Ведь и днем, и ночью сажаем, изредка только на карте воздушных тревог красного цвета не наблюдается
  8. Vasia Звание
    Vasia
    0
    Сегодня, 15:17

    Эффектно влетает.