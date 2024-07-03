Опубликованы кадры комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
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В сети опубликованы снятые очевидцами кадры мощных взрывов на территории промышленного предприятия "Южмаш" в Днепропетровске, по которому был нанесен комбинированный удар.
В Днепропетровске при помощи дронов-камикадзе и ракет были атакованы несколько военных и промышленных объектов. В городе прозвучало по меньшей мере десять взрывов. В местах прилетов фиксируется сильное задымление. "Южмаш" является одним из основных предприятий в сфере производства военной продукции, включая ракеты и БПЛА, а также ремонта поврежденной техники.
Также сообщается о поражении пункта временной дислокации боевиков киевского режима на трассе Днепропетровск-Кривой Рог и о новой ракетной атаке на военный аэродром в Миргороде, где накануне было уничтожено и повреждено шесть истребителей Су-27 и вертолет Ми-24 ВСУ. Кроме того, поступает информация о взрывах в Харькове, Запорожье и Кривом Роге, где по объектам ВСУ наносятся массированные ракетные и бомбовые удары.
По данным подполья, ВС РФ также были уничтожены склад ВСУ, скопление военной техники и позиция операторов БПЛА в селе Малиновка в оккупированной Киевом части Запорожской области. После точных авиаударов остатки разбегающихся боевиков были накрыты из РСЗО. Спустя некоторое время, чтобы закрепить успех, по Малиновке прилетели дроны-камикадзе, поразившие военную технику и артиллерийские установки противника. Вслед за атакой дронами по целям были нанесены несколько серий артиллерийских ударов.
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