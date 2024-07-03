Обама усомнился в политических перспективах Байдена после фиаско на дебатах с Трампом
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Бывший президент США Барак Обама выразил сомнения в дальнейших президентских перспективах Джо Байдена. Об этом сообщает близкая к Демократической партии Штатов газета The Washington Post. По информации издания, в кулуарных разговорах первый чернокожий президент в американской истории заявил, что нынешнему хозяину Овального кабинета будет сложно переизбраться на новый срок. При этом он счел своим долгом позвонить Джо Байдену и выразить ему слова поддержки.
После провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом сомнения в дальнейших политических перспективах Байдена выразили многие представители демократического движения. Одни делали это публично, другие предпочитали кулуарные высказывания. Под таким давлением даже сам Джо Байден, который, несмотря на поражение, выразил намерение продолжить политическую борьбу, усомнился в целесообразности этого шага.
Однако общение с близкими заставило действующего главу Белого дома собраться. После общения со своей супругой Джилл Джо Байден все же подтвердил свое намерение продолжить борьбу и взять реванш у Трампа во втором раунде дебатов.
Несмотря на это, в Демократической партии США в настоящее время всерьез задумываются о необходимости замены Байдена на другого кандидата. Однако демократы сейчас испытывают серьезный кадровый кризис. Политиков, способных на равных тягаться с энергичным республиканцем, в Демпартии сейчас нет.
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