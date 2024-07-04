США перебрасывают тяжелую технику из Германии в Польшу
Армия США начинает перебрасывать военную технику на склад в Повидзе, который находится в Польше. Этот объект является частью системы складов для американских сухопутных войск в Европе, известной как APS-2 (Army Prepositioned Stock 2).
Передача техники осуществляется 405-й армейской бригадой полевой поддержки. Первоначально техника хранилась на складе в Мангейме (Германия), где она ожидала завершения строительства складов в Повидзе.
Пресс-служба армии США объявила о передаче техники. В состав отряда войдут около 100 танков, 152 боевые машины пехоты M2A4, 18 самоходных гаубиц M109A7, а также машины охраны, штурмовые мосты и броневики.
Передаваемая техника является элементом усиления восточного фланга НАТО вооруженными силами США. Склады расположены рядом с аэропортом, что позволяет мгновенно перебросить по воздуху личный состав бронетанковой бригады. После этого бригада сможет собрать всю необходимую военную технику, включая запасы боеприпасов, запасных частей, топлива и эксплуатационных жидкостей. Затем бригада сможет отправиться в район дислокации.
Этот процесс планировался годами. Ранее США подготовили и перевезли технику в Мангейм, потому что там были соответствующие установки для хранения. Теперь, когда строительство баз техники в Повидзе завершено (контракты были подписаны в 2019 году, решение было принято ранее), технику переносят в Польшу.
В распоряжении армии США имеется семь складов АПС:
- АПС-1 находится на территории континентальной части США;
- АПС-2 расположен в Европе;
- АПС-3 находится на острове Диего-Гарсия и на кораблях и транспортных судах, которые плавают в Тихоокеанском регионе;
- АПС-4 находится в Японии и Республике Корея;
- АПС-5 расположен в Кувейте и Катаре;
- АПС-6 находится в Чарльстоне (Канзас), Гуантанамо (Куба) и на острове Диего-Гарсия;
- АПС-7 расположен в Италии.
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