США перебрасывают тяжелую технику из Германии в Польшу

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США перебрасывают тяжелую технику из Германии в Польшу

Армия США начинает перебрасывать военную технику на склад в Повидзе, который находится в Польше. Этот объект является частью системы складов для американских сухопутных войск в Европе, известной как APS-2 (Army Prepositioned Stock 2).

Передача техники осуществляется 405-й армейской бригадой полевой поддержки. Первоначально техника хранилась на складе в Мангейме (Германия), где она ожидала завершения строительства складов в Повидзе.



Пресс-служба армии США объявила о передаче техники. В состав отряда войдут около 100 танков, 152 боевые машины пехоты M2A4, 18 самоходных гаубиц M109A7, а также машины охраны, штурмовые мосты и броневики.

Передаваемая техника является элементом усиления восточного фланга НАТО вооруженными силами США. Склады расположены рядом с аэропортом, что позволяет мгновенно перебросить по воздуху личный состав бронетанковой бригады. После этого бригада сможет собрать всю необходимую военную технику, включая запасы боеприпасов, запасных частей, топлива и эксплуатационных жидкостей. Затем бригада сможет отправиться в район дислокации.

Этот процесс планировался годами. Ранее США подготовили и перевезли технику в Мангейм, потому что там были соответствующие установки для хранения. Теперь, когда строительство баз техники в Повидзе завершено (контракты были подписаны в 2019 году, решение было принято ранее), технику переносят в Польшу.


В распоряжении армии США имеется семь складов АПС:

- АПС-1 находится на территории континентальной части США;
- АПС-2 расположен в Европе;
- АПС-3 находится на острове Диего-Гарсия и на кораблях и транспортных судах, которые плавают в Тихоокеанском регионе;
- АПС-4 находится в Японии и Республике Корея;
- АПС-5 расположен в Кувейте и Катаре;
- АПС-6 находится в Чарльстоне (Канзас), Гуантанамо (Куба) и на острове Диего-Гарсия;
- АПС-7 расположен в Италии.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 04:36
    «Склады расположены рядом с аэропортом» —

    — Надеюсь "пристрелянным" ...
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 04:49
      Надеюсь "пристрелянным" ...

      Наверняка рядом будут позиции батарей Пэтриотов.
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 04:57
        Наверняка рядом будут позиции батарей Пэтриотов
        ...которые не в состоянии перехватить гиперзвуковое оружие.
        1. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          0
          Сегодня, 05:01
          .которые не в состоянии перехватить гиперзвуковое оружие

          С красными линиями и фломастерами никаких гиперзвуковых ракет не будет. smile
      2. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        0
        Сегодня, 04:59
        Надеюсь "пристрелянным" ...
        .
        Ну а так по статье можно сказать что в Кремле допрыгались в партнерство с Запада начиная с Горбачева.
        НАТО выбрал верную стратегию медленного варения лягушки в кипятке...каждый смотрят как в Кремле реагируют на очередное нарушение соглашений с англосаксами...и если нет реакции продвигаются вперед.
        И вот теперь войска США у наших западных границ вплотную находятся...очевидно что теперь будет идти подготовка к новому удару по России в стиле 22 июня 1941 года.
        Хреново...все завоевания СССР в Европе вылетели в трубу.
        Жирная двойка кремлевскому руководству за такую стратегию нашего государства...нас так англосаксы просто сьедят и не подавятся
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 05:26
          Цитата: Леха с Андроида.
          допрыгались в партнерство с Запада начиная с Горбачева.

          С горбачевского "нового мЫшления" и до нынешнего "партнерства" ! am
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 04:50
    В распоряжении армии США имеется семь складов АПС:

    Хочется надеятся, что представители соответствующих служб МО читают ВО и в курсе всего этого...what
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 05:24
      Цитата: Васян1971
      В распоряжении армии США имеется семь складов АПС:

      Хочется надеятся, что представители соответствующих служб МО читают ВО и в курсе всего этого...what
      Судя по количеству западного оружия, доходящего в целости и сохранности до "ленточки", информацию нашему МО брать больше негде.