На Рыбинском водохранилище начались ходовые испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»

11
На Рыбинском водохранилище начались ходовые испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»

Судостроительное предприятие «Рыбинская верфь» приступило к ходовым испытаниям судна на воздушной подушке скегового типа проекта 03660 «Хаска-10». Об этом сообщает пресс-служба «Калашникова».

На Рыбинском водохранилище начались ходовые испытания судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) проекта 03660 «Хаска-10». В ходе данного этапа будут проверены характеристики грузоподъемности, ходкости, мореходности, управляемости и амфибийности судна, а также произведена наладка систем автоматизированного управления судном.



Напомним, что полный цикл испытаний СВПГС «Хаска-10» начался в конце апреля этого года, когда судно своим ходом спустилось на лед Рыбинского водохранилища. Как пояснили в концерне, испытания начались со швартовных, а закончатся сдаточными. Судно разрабатывает «Рыбинская верфь» совместно с Крыловским государственным научным центром по заказу Минпромторга России в рамках программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».

Заявленная грузоподъемность — 10 тонн, экипаж — 3 человека, всего людей на борту — 12, автономность — 3 суток, дальность плавания — 400 миль. Ширина/длина габаритная — 13,6/23,7 метра, высота — 7,9 метра, полное водоизмещение — 46,2 тонны, мощность главного двигателя — 2 х 1500 л.с.

В дальнейшем «Рыбинская верфь» планирует выпуск аналогичных судов большей грузоподъемностью, поэтому на «Хаска-10» судостроители хотят «набить руку».
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    -4
    Сегодня, 13:06
    А куда подевались советские разработки таких судов? Военные заинтересовались? Так и у военных такое было в советское время - проект 12322 "Зубр"..... Всё на металлолом попилили - вот и разрабатываем заново.
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +2
      Сегодня, 13:14
      Вы чем недовольны ? Что Зубров не делают ? Здесь испытывают опытовый образец , который может перерасти в целую линейку судов широкого спектра применения . Тут надо радоваться за наших кораблестроителей , а Вы накидывает лопатой на вентилятор
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 13:16
        Ну почему сразу недоволен? Просто отметил факт - уже были такие суда, от них отказались в свое время по какой то причине, и теперь снова возвращаются к ним же.
        1. Правдодел Звание
          Правдодел
          0
          Сегодня, 13:26
          уже были такие суда, от них отказались в свое время по какой то причине

          В Китай продали.
          Двигатели для судов делали на Украине...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:09
    Сколько можно с этой Хаской - 10 носиться.До СВО было несколько фирм в России ,которые за полгода из импортных комплектующих построят несколько таких- правда за мешок " зеленью".Вот куда её МО РФ.Держать по одному экземпляру в дальних гарнизонах в Арктике?
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      -1
      Сегодня, 13:20
      Например , навскидку , неплохой транспортник для сибирских рек и северного завоза в прибрежные поселения
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:29
        Кто будет носитель этих Хасок 10? Да транспортник не плох но для мега- проектов на севере ,если нет носителя - то придётся строить для каждой отапливыемый ангар в зиму.Тем более навигацию по СМП делают круглогодичной.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 13:26
      Цитата: tralflot1832
      .Вот куда её МО РФ.

      Почему обязательно в МО? В гражданском хозяйстве они будут более востребованы на тех же нефте-газо разработках. Заболоченная тундра и малые реки как раз для такого транспорта
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 13:19
    А в городе Бугульма до сих пор с успехом выступает группа Битлз.
  4. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 13:28
    испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»

    Это - хорошо, что флот будет пополняться такими кораблями.
    Но где наши экранопланы. Забросили эту тему!?
  5. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    0
    Сегодня, 13:30
    Я против принятия этого изделия на вооружение, но для половины страны, где в ближайшие три пятилетки даже нет планов строительства асфальтированных дорог и элементарных мостов через безымянные речки, проект может быть востребован для обеспечения доступности всякого и каждого начиная от прав человека до культурного роста над собой. Лишь бы была экономическая и коммерческая целесообразность.