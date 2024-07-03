На Рыбинском водохранилище начались ходовые испытания судна на воздушной подушке «Хаска-10»
Судостроительное предприятие «Рыбинская верфь» приступило к ходовым испытаниям судна на воздушной подушке скегового типа проекта 03660 «Хаска-10». Об этом сообщает пресс-служба «Калашникова».
На Рыбинском водохранилище начались ходовые испытания судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) проекта 03660 «Хаска-10». В ходе данного этапа будут проверены характеристики грузоподъемности, ходкости, мореходности, управляемости и амфибийности судна, а также произведена наладка систем автоматизированного управления судном.
Напомним, что полный цикл испытаний СВПГС «Хаска-10» начался в конце апреля этого года, когда судно своим ходом спустилось на лед Рыбинского водохранилища. Как пояснили в концерне, испытания начались со швартовных, а закончатся сдаточными. Судно разрабатывает «Рыбинская верфь» совместно с Крыловским государственным научным центром по заказу Минпромторга России в рамках программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».
Заявленная грузоподъемность — 10 тонн, экипаж — 3 человека, всего людей на борту — 12, автономность — 3 суток, дальность плавания — 400 миль. Ширина/длина габаритная — 13,6/23,7 метра, высота — 7,9 метра, полное водоизмещение — 46,2 тонны, мощность главного двигателя — 2 х 1500 л.с.
В дальнейшем «Рыбинская верфь» планирует выпуск аналогичных судов большей грузоподъемностью, поэтому на «Хаска-10» судостроители хотят «набить руку».
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