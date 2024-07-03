Финская армия укрепляет границу с РФ после вступления в НАТО

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Финская армия укрепляет границу с РФ после вступления в НАТО

Хельсинки после присоединения к Североатлантическому альянсу всерьез обеспокоился вопросами укрепления границы с Россией. После вступления Финляндии в НАТО общая протяженность линии разграничения между РФ и западным военным блоком увеличилась на 1300 километров. Причём финские власти уверены, что в недалеком будущем им придется воевать с Россией.

О необходимости укрепления пограничных рубежей официальный Хельсинки заговорил еще в 2022 году. Уже тогда страна активно готовилась к вступлению в НАТО и рассматривала РФ в качестве потенциального военного противника. Проблема для финнов заключалась в том, что на границе с Россией практически не было сколько-нибудь серьезных укреплений. Все ограждения были деревянными.



Уже тогда в Финляндии предположили, что Россия может использовать мигрантов для давления на своего соседа и дестабилизации ситуации внутри страны. В короткие сроки финский парламент принял закон, предусматривающий упрощение процедуры строительства серьезных барьеров на всем протяжении границы с РФ. И хоть власти страны тогда подчеркивали, что намерены возвести дополнительные сооружения лишь на отдельных участках границы, было ясно, что одной только этой мерой они не ограничатся.

После официального вступления Финляндии в НАТО власти страны приняли решение закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ. Объяснялось это все той же борьбой с мигрантами. Правда, теперь необходимость защиты границ упоминалась уже в контексте ситуации на Украине.

Правительство Финляндии не стало выдумывать ничего нового, пойдя по проторенной дорожке своих латвийских, литовских и эстонских соседей, которые заявили о намерении построить огромную стену на границе с РФ. Хельсинки решил действовать также. Пока речь все также идет только о строительстве бетонных укреплений на отдельных участках границы. Но вряд ли стоит удивляться, если Финляндия решит отгородиться от РФ полноценной стеной.

К примеру, на погранпереходе Вартиус, который граничит с Карелией, дополнительные укрепления уже появились. Здесь установили проволочные заграждения и шлагбаумы. Примечательно, что занимались строительством этих рубежей военнослужащие финской армии. В общей же сложности финские власти намерены построить забор протяжённостью 200 километров. Его высота составит 3,5 метра. Сверху на заборе планируют установить мотки с колючей проволокой, а через каждые 50 метров установить видеокамеры и датчики движения. На укрепление только этого участка границы Финляндия планирует потратить шесть миллионов евро. Завершить строительство рассчитывают к 2026 году.

Стоит отметить, что некоторое время назад финский парламент одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с США. По букве этого документа, Финляндия обязалась открыть минимум 15 своих военных объектов для возможного использования американскими войсками.

Добавим, что в ответ на вступление Финляндии в НАТО в России было объявлено о создании Ленинградского военного округа и концентрации в этом регионе крупных воинских формирований.
11 комментариев
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 13:46
    Если начнется такой кипиш что появится необходимость как-то воевать с Финляндией, то Россия даже перелезать через этот забор не будет. Тогда уже всем будет не до этого в зареве мирового ядерного пожара.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      -1
      Сегодня, 14:05
      В том, что вы написали, нет никакой логики. Финляндия строит забор, чтобы не допустить к себе России. Если вы хотите сбросить на них ядерное оружие, почему Россия должна сбрасывать ядерное оружие на территорию, на которую она хочет войти? А если Россия не хочет вступать, то еще меньше смысла бросать в нее ядерное оружие. Бросание ядерной бомбы — вариант, когда Финляндия хочет войти. А зачем они забор строят, им без забора легче будет войти.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 14:10
        Логики нет не в том что я написал, а в действиях Финляндии. России нафиг она не упала чтобы в неё заходить. А уж если Россия решит напасть на страну НАТО, значит выхода другого уже совсем не будет, кроме атомной войны с НАТО, и это будет именно - применение ядерного оружия, от чего этот забор не спасет. И не только по Финляндии.
        1. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          -1
          Сегодня, 14:20
          Нападет ли Россия на страну НАТО, и тогда варианта не будет, и начнется ядерная война? Не быстрее ли было бы сразу начать ядерную войну? Зачем перелезать через финский забор, если ты все равно собираешься бросить туда атом? Чувак, в том, что ты написал, нет никакого смысла и логики. Отправляйтесь на прогулку.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            0
            Сегодня, 14:22
            Мой первый же пост был как раз именно о том, что России никак не понадобится перелезать через забор.
            Если уж взялись писать на русскоязычном ресурсе, то хотя бы русский язык научитесь понимать.
            1. Mедвежонок Звание
              Mедвежонок
              -2
              Сегодня, 14:35
              Вы вообще читали статью, которую комментируете? Забор призван защитить не от России, а от мигрантов. Такая же ситуация сложилась на границах Литвы, Латвии и Польши, где для защиты от нелегальной миграции построены заборы.
              1. Уарабей Звание
                Уарабей
                +1
                Сегодня, 14:44
                Я не только её читал, но еще и понял что автор хотел сказать этой статьей. А именно то, что простым забором от мигрантов, дело не ограничится по его мнению, и границу будут укреплять с расчетом на "нападение" России. Вот эти укрепы я и имел в виду, что они бесполезны.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 14:33
        Вы хотите найти логику в действиях финнов? Напрасно. Они раз за разом стреляют себе в ноги. И в этом нет никакой логики.
        Я советую финнам построить линию Маннергейма вдоль всей российско-финнской границы, линии обороны с минными полями вокруг всех населённых пунктов Финляндии, выкопать бомбоубежища для всех граждан, сделать десятилетний запас топлива, продуктов питания и т.д. на случай ядерной войны. Представляю, как от этих действий расцветёт финская экономика. laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:53
    «Но вряд ли стоит удивляться, если Финляндия решит отгородиться от РФ полноценной стеной» —

    — Уже отгораживались "Линией Маннергейма" ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:10
    Кстати довольно грамотно строят заграждения ,200 км - это поперёк дорог с Россией.Если что нам и не надо наступать ,там просто негде- ширина наступления один танк,подбили ? Наступать негде.Удары по инфраструктуре снабжения Финдяндии и нейтрализация финских деверсионных групп,больше ничего не надо..Все жду сигнал о восстановлении одного нашего батальона морпехов в одном из посёлков Мурманской области.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 14:32
    В общей же сложности финские власти намерены построить забор протяжённостью 200 километров. Его высота составит 3,5 метра. Сверху на заборе планируют установить мотки с колючей проволокой, а через каждые 50 метров установить видеокамеры и датчики движения. На укрепление только этого участка границы Финляндия планирует потратить шесть миллионов евро.

    Кому-то лавры Яйценюка спокойно спать не дают.