Источник назвал сроки ввода в боевой состав флота ледокола «Евпатий Коловрат»
Переданный военным ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М официально войдет в состав Тихоокеанского флота до конца этого месяца. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.
Завершивший весь цикл испытаний ледокол готовится к церемонии поднятия Андреевского флага, которая пройдет до конца июля 2024 года. Точная дата снова не названа, но, вероятней всего, церемонию приурочат к Дню ВМФ России, который будет отмечаться в последнее воскресенье месяца, 28 июля. Приемный акт на судно был подписан еще 17 июня. Службу нести ледокол будет в зоне ответственности Войск и сил на Северо-Востоке России, а базироваться в Петропавловске-Камчатском.
- приводят «Известия» слова источника.
«Евпатий Коловрат» был заложен на судостроительной фирме «Алмаз» в декабре 2018 года, спущен на воду 20 ноября 2020 года. Проект 21180М, по которому он построен, является дальнейшим развитием проекта 21180 с единственным ледоколом «Илья Муромец». В отличие от базового ледокола, новый является «облегченной версией» с меньшей осадкой, что позволит ему работать на мелководье, в частности в портах Тикси и Диксон. Может нести артиллерийские зенитные установки, это предусмотрено конструкцией.
Полное водоизмещение – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Имеется площадка для размещения вертолета. Ледокол способен преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла.
Информация