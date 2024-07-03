Опубликованы данные опроса в странах Европы о предполагаемой длительности украинского конфликта
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Жителя большинства европейских стран предполагают, что военные действия на Украине продлятся еще около пяти лет. Из числа опрошенных украинских граждан такого же мнения придерживается 33 процента респондентов, но большая их часть – 35 процентов – рассчитывает на завершение конфликта в течение года.
Европейским советом по международным отношениям (ECFR) были опубликованы такие данные опроса в 15 странах Европы о предполагаемой длительности украинского конфликта.
Исследование проводилось в мае.
Европейские граждане в большинстве своем предположили, что вооруженный конфликт на Украине завершится мирными переговорами воюющих сторон. Только незначительное количество опрошенных еще продолжает верить, что киевский режим способен одержать победу. Правда, большинство из них продолжает поддерживать действия украинских военных. Они считают, что страны ЕС должны продолжать поставки оружия ВСУ. При этом европейцы считают, что военная помощь Запада не поможет Киеву победить, а лишь позволит ему укрепить позиции на будущих переговорах с Москвой.
Что касается самих украинцев, то большая их часть хочет скорейшего окончания боевых действий. При этом многие из них поддерживают действия украинской армии и верят в ее успех.
В общей сложности специалисты ECFR опросили почти 20 тысяч человек. И хотя данная организации проводила опрос по украинской тематике не впервые, только в этот раз среди респондентов были граждане Украины.
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