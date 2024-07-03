Опубликованы данные опроса в странах Европы о предполагаемой длительности украинского конфликта

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Опубликованы данные опроса в странах Европы о предполагаемой длительности украинского конфликта

Жителя большинства европейских стран предполагают, что военные действия на Украине продлятся еще около пяти лет. Из числа опрошенных украинских граждан такого же мнения придерживается 33 процента респондентов, но большая их часть – 35 процентов – рассчитывает на завершение конфликта в течение года.

Европейским советом по международным отношениям (ECFR) были опубликованы такие данные опроса в 15 странах Европы о предполагаемой длительности украинского конфликта.

Исследование проводилось в мае.

Европейские граждане в большинстве своем предположили, что вооруженный конфликт на Украине завершится мирными переговорами воюющих сторон. Только незначительное количество опрошенных еще продолжает верить, что киевский режим способен одержать победу. Правда, большинство из них продолжает поддерживать действия украинских военных. Они считают, что страны ЕС должны продолжать поставки оружия ВСУ. При этом европейцы считают, что военная помощь Запада не поможет Киеву победить, а лишь позволит ему укрепить позиции на будущих переговорах с Москвой.

Что касается самих украинцев, то большая их часть хочет скорейшего окончания боевых действий. При этом многие из них поддерживают действия украинской армии и верят в ее успех.


В общей сложности специалисты ECFR опросили почти 20 тысяч человек. И хотя данная организации проводила опрос по украинской тематике не впервые, только в этот раз среди респондентов были граждане Украины.
15 комментариев
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  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 13:41
    Do půl roku válka skončí, protože Trumpa a Putin se dohodnou.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      -3
      Сегодня, 13:41
      В течение полугода война закончится, потому что Трамп и Путин придут к соглашению.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +6
        Сегодня, 13:51
        Тут невозможно прийти к соглашению, без признания очевидного проигрыша одной из сторон. Компромисс с мошенниками, которые уже несколько раз нарушали все условия договоров, по определению не возможен.
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          0
          Сегодня, 14:55
          Myslím, že nejde o žádnou zjevnou ztrátu pro Ukrajinu. Ta porušila všechny dohody a smlouvy a nemá nárok na žádný kompromis. Celá dohoda musí být splněna podle Ruské strany, aby Ukrajina už nikdy nebyla nebezpečná pro žádný stát, hlavně Rusko. Bez Denacifikace a Demiritizace Ukrajiny také nelze žádný jiný návrh Trumpa schválit. Ukrajina a západ jsou teroristé a fašisté a s takovými se nevyjednává, nemají nárok!
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            0
            Сегодня, 14:56
            Я думаю, это не очевидная потеря для Украины. Она нарушила все договоренности и контракты и не имеет права ни на какие компромиссы. По мнению российской стороны, все соглашение должно быть выполнено для того, чтобы Украина больше никогда не была опасна для какого-либо государства, особенно для России. Без денацификации и демиритизации Украины ни одно другое предложение Трампа не может быть одобрено. Украина и Запад - террористы и фашисты и с ними нельзя договариваться, они не имеют права!
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 15:01
              Согласен))
              ....................
  2. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 13:41
    корректор на ВО совсем не работает sad
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 13:43
    «Что касается самих украинцев, то большая их часть хочет скорейшего окончания боевых действий. При этом многие из них поддерживают действия украинской армии и верят в ее успех» —

    — Но, желательно, без их участия ...
    1. ettore Звание
      ettore
      0
      Сегодня, 14:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Но, желательно, без их участия ...

      Все кто сбежал в на Запад и остался в на украине хотят победить москалей и не против войны, но не хотят лично участвовать.
  4. al3x Звание
    al3x
    -3
    Сегодня, 13:51
    А я думаю, что обнуленный ещё и по наследству этот конфликт передаст
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 14:01
      ещё и по наследству этот конфликт передаст

      Так то этот конфликт даже если затухнет в активной его фазе , останется нашей головной болью ещё не одно десятилетие.
  5. К_4 Звание
    К_4
    +2
    Сегодня, 14:06
    Проблема в том, что обе стороны находятся в патовой ситуации. Украина не может признать поражение, ибо для неё этоновые майданы, а скорей всего и распад оставшейся территории, но и для нас остановливаться нельзя, ибо народ, а особо военные на передке этого не поймут и последствия могут быть любые. По моему мнению, именно отсюда растут ноги затягивания конфликта, властьимущие хотят чтобы люди устали от этого и приняли любые условия которые каждая из сторон назовет победой. Да, это будет отложенный конфликт, но нашей верхушке на это плевать. Тут видимо расчет прост: прекращаем конфликт, снимаем санкции,складываем полномочия и за бугор к детям, а там пусть сами всё разгребают.
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 14:29
    При этом многие из них поддерживают действия украинской армии и верят в ее успех.

    В какой стране они проводили опрос украинцев? Те, что в Европе "заседают"? Тотализатор еще не открыли? am
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 15:27
      Всё зависит от возраста и места нахождения опрашиваемых. Где нибудь в Одессе, на Ривьере во время трека про калыну.. 100% результат за войну. Так же в любом городе, в местах тусовок молодёжи.
  7. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 15:36
    останавливаться сейчас это значит предать память тех кто сложил свои головы. это полумера и её не приветствует народ. Оставив окраину в живых в будущем будет еще больше проблем чем сейчас