Совет Федерации принял свою часть заявления о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ

В ходе сегодняшнего заседания сенаторы Совфеда РФ приняли свою часть заявления о приостановке участия российской делегации в ПА ОБСЕ. Проект вышеупомянутого заявления также приняла Госдума РФ.В комментарии обеих палат парламента указано, что на время приостановки наша страна не станет выплачивать членские взносы в бюджет ПА ОБСЕ, а российская делегация не будет присутствовать на заседаниях организации. При этом все решения, принятые Ассамблеей в период отсутствия России и нацеленные на причинение ущерба нашей стране, не будут иметь юридической силы.Напомним, что за приостановку участия России в ПА ОБСЕ еще в середине прошлого месяца выступил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. При этом поводом для данного решения стали действия Румынии, которая прекратила выдавать визы членам нашей делегации для участия в заседании организации, обосновав это осуждением «российской агрессии на Украине».В свою очередь, председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила в поддержку инициативы Джабарова и поручила подготовить соответствующий проект. При этом сенатор заявила, что от данного решения наша страна, в отличие от организации, которая стала «ангажированной и украинизированной», ничего не потеряет.Собственно говоря, об ангажированности ОБСЕ стало ясно еще во время так называемой АТО (точнее, террора жителей Донбасса), которую киевский режим проводил на территории ЛДНР с 2014 года. Нередко случались ситуации, когда ВСУ в нарушение минских соглашений вели огонь по позициям защитников Донбасса, но за несколько минут до прибытия представителей миссии ОБСЕ все резко прекращалось. Будто украинских военных заранее предупреждали о прибытии «проверяющих».В то же время, когда представители организации покидали позиции народной милиции ЛДНР, туда сразу же прилетали снаряды ВСУ.

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