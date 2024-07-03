«Русские смотрели на удары по аэродромам как голливудский боевик»: украинские пользователи критикуют командование ВСУ за беспрепятственную работу дронов ВС РФ

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«Русские смотрели на удары по аэродромам как голливудский боевик»: украинские пользователи критикуют командование ВСУ за беспрепятственную работу дронов ВС РФ

На Украине продолжается активное обсуждение того, что российские дроны беспрепятственно углубляются в воздушное пространство на сотни километров и столь же беспрепятственно ведут съёмку военных объектов ВСУ, осуществляя наведение.

Из недавних случаев такой работы разведывательных дронов ВС РФ – съёмка аэродромов в Миргороде и Полтаве, когда ракетными ударами были уничтожены или значительно повреждены 7 истребителей и один ударный вертолёт ВС ВСУ.



Украинские эксперты и другие «заинтересованные лица» высказывают претензии командованию как по работе российских дронов в районе военных объектов Украины, так и в том, что самолёты размещают под открытым небом.

В украинских пабликах пишут, что удар ракетами ОТРК «Искандер» «русские смотрели в прямом эфире». Несколько других комментариев «негодования»:

До каких пор дроны-шпионы противника будут спокойно висеть над головами защитников?

Мы выпрашиваем истребители F-16 у США и Европы, а наши лётчики гибнут на аэродромах только потому, что кто-то прозевал (заменено на более-менее литературное слово) российский беспилотник.

Сырский, убери самолёты в укрытия!

Русские смотрели за ударами по аэродромам как голливудский боевик. Кого уже за это сняли в генеральном штабе?

Украинское командование тем временем пытается оправдываться, заявляя, что не хватает средств ПВО, а также личного состава, который мог бы «вести визуальное наблюдение за небом в районе военных объектов».
16 комментариев
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  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -11
    Сегодня, 14:10
    Тут показывали "видео" как Искандером вертолет с машинами "загасили" - сначала машины и вертолет на стоянке показали,потом кадр прерывается и только лёгкая дымка - ни вертолета, не машин, ни воронки.... все ровно.
    Вот и думайте, что кто увидел,зачем это показывать, да и Искандер, наверно, не дешевле обошолся, ну пусть, но не видно ничего.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 14:23
      Ракета искандера в базовой комплектации стоит не более 40 млн рублей. Врядли на эти деньги можно купить вертолёт request
      И то достоверно неизвестно почём их оборонка закупает
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        -6
        Сегодня, 14:29
        Ну 40 лямов не для нас же с Вами;)
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 14:33
        Цитата: igorbrsv
        Ракета искандера в базовой комплектации стоит не более 40 млн рублей. Врядли на эти деньги можно купить вертолёт
        И то достоверно неизвестно почём их оборонка закупает

        Вам не столько про стоимость тему подкинули. сколько дали намёк, что подсунули фейковую съёмку. Сейчас у некоторых комментаторов пошла мода дискредитировать удары "Искандерами" по укротехнике. То у них по макетам попали, то съёмка поддельная. smile
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 14:54
          Сейчас у некоторых комментаторов пошла мода дискредитировать удары "Искандерами" по укротехнике. То у них по макетам попали, то съёмка поддельная.

          Если у нас в ВС РФ показывали надувные макеты боевой техники думаете всуки не способны на это? Создавать ложные цели это не ново и давно практикуется всеми армиями мира.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            0
            Сегодня, 15:00
            Цитата: частное лицо
            Если у нас в ВС РФ показывали надувные макеты боевой техники думаете всуки не способны на это?

            Безусловно способны, никто не спорит, но на то есть разведка, агентурная, и с помощью спутников и дронов, с контрольным подтверждением. Уж наверное за время проведения СВО наши спецы научились отличать подделки от реальных объектов, приобрели опыт. Просто так, на удачу, никто "Искандеры" тратить не будет.
          2. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +4
            Сегодня, 15:02
            Сейчас у некоторых комментаторов пошла мода дискредитировать удары "Искандерами" по укротехнике. То у них по макетам попали, то съёмка поддельная.

            Я вот одного не понимаю, что скаклов больше возмущает, то что ударили или то что "как кино" смотрели... По моему, то что смотрели... Если бы не смотрели, можно было бы как всегда соврать, что все ракеты сбиты и ничего не пострадало...
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              +2
              Сегодня, 15:09
              Цитата: Lev_Russia
              Я вот одного не понимаю, что скаклов больше возмущает, то что ударили или то что "как кино" смотрели...

              Больше всего их возмущет, что не прокатила мечта скакуасов - "Москаляку на гиляку".
  2. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +10
    Сегодня, 14:10
    Les Ukrainiens ne semblent pas encore avoir compris que depuis la "Révolution Orange" ils ne sont QUE des acteurs dans une superproduction Hollywoodienne...

    Украинцы, похоже, еще не поняли, что со времен "Оранжевой революции" они всего лишь актеры в голливудском блокбастере ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:22
      Не хватает у ВСУ средств ПВО для борьбы с дронами. Нам тоже непросто приходится, хотя Россия впереди планеты всей по ПВО. С нашей ПВО можно сравнивать только ПВО США и Израиля, но у Израиля - территория меньше Московской области.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -2
        Сегодня, 14:37
        Совершенно разные подходы к выполнению задач.В тех же США задачи ПВО в большей степени положены на ВВС.Я считаю огромной ошибкой,точнее одной из множества ошибок-ликвидация ВВС ПВО..
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:07
      Цитата: YanniKounnar
      Украинцы, похоже, еще не поняли, что со времен "Оранжевой революции" они всего лишь актеры в голливудском блокбастере ...

      Так пешки , оловянные солдатики , муравьи для боёв ..
  3. С.З. Звание
    С.З.
    -2
    Сегодня, 14:33
    Забавно, если это была картинка не с дрона, а со спутника. С дронами ВСУ бороться может, а со спутниками - никак.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 14:36
    А удары по России не считаются? "Так им и надо"? Забыли на украине, что Бумеранг всегда возвращается. Кушайте, не обляпайтесь.
    1. Everevil Звание
      Everevil
      +2
      Сегодня, 14:41
      Заметьте, что при всём прочем это даже не удары по гражданскому сектору, а вполне ожидаемые по военной инфраструктуре! И даже интересно было бы (я нисколько не кровожаден, хотя и такое есть, но чисто теоретически), какой вой поднялся бы, сложись подъезд дома в каком-нибудь Львове, например.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:17
        Цитата: Everevil
        И даже интересно было бы (я нисколько не кровожаден, хотя и такое есть, но чисто теоретически), какой вой поднялся бы, сложись подъезд дома в каком-нибудь Львове, например.

        Вполне ожидаемы: обращение к "старшим партнёрам" по созыву Совбеза ООН и срочная организация "мирной конференции" по осуждению кровожадной РФ.