«Русские смотрели на удары по аэродромам как голливудский боевик»: украинские пользователи критикуют командование ВСУ за беспрепятственную работу дронов ВС РФ
На Украине продолжается активное обсуждение того, что российские дроны беспрепятственно углубляются в воздушное пространство на сотни километров и столь же беспрепятственно ведут съёмку военных объектов ВСУ, осуществляя наведение.
Из недавних случаев такой работы разведывательных дронов ВС РФ – съёмка аэродромов в Миргороде и Полтаве, когда ракетными ударами были уничтожены или значительно повреждены 7 истребителей и один ударный вертолёт ВС ВСУ.
Украинские эксперты и другие «заинтересованные лица» высказывают претензии командованию как по работе российских дронов в районе военных объектов Украины, так и в том, что самолёты размещают под открытым небом.
В украинских пабликах пишут, что удар ракетами ОТРК «Искандер» «русские смотрели в прямом эфире». Несколько других комментариев «негодования»:
Украинское командование тем временем пытается оправдываться, заявляя, что не хватает средств ПВО, а также личного состава, который мог бы «вести визуальное наблюдение за небом в районе военных объектов».
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