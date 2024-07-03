«Русские смотрели на удары по аэродромам как голливудский боевик»: украинские пользователи критикуют командование ВСУ за беспрепятственную работу дронов ВС РФ

До каких пор дроны-шпионы противника будут спокойно висеть над головами защитников?

Мы выпрашиваем истребители F-16 у США и Европы, а наши лётчики гибнут на аэродромах только потому, что кто-то прозевал (заменено на более-менее литературное слово) российский беспилотник.

Сырский, убери самолёты в укрытия!

Русские смотрели за ударами по аэродромам как голливудский боевик. Кого уже за это сняли в генеральном штабе?