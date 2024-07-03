В результате активных действий подразделения «Южной» группировки полностью освободили микрорайон на востоке Часова Яра - Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести ожесточенные бои в Волчанске и под Липцами. Одновременно нанесены удары по формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области. Отражена контратака группы центра сил специальных операций «Восток». Потери противника: до 140 военнослужащих, ЗРПК «Тунгуска», восемь пикапов, орудие Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий полностью освободили район «Новый» Часова Яра, противник отступил за канал «Северский Донец — Донбасс». Вероятно, речь идет всё же о мкр. «Канал», поскольку «Новый» находится на другом берегу канала.
По другим направлениям также имеется продвижение, но пока сведения неофициальные. Прорыв российских войск в Нью-Йорке, который Новгородское, также взята Юрьевка. По-видимому, какие-то группы ВСУ все еще там остаются, раз нет официального сообщения. Также наши продолжают давить на Купянском направлении в районе Стельмаховки, на Времевском выступе в Урожайном и т. д. А в зоне ответственности группировки «Днепр» наши накрыли пусковую установку ЗРК IRIS-T SLM, возможно, ракетой или дроном-камикадзе.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1600 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три танка, пять бронемашин, два бронетранспортера и две БМП, одна из которых Bradley, 28 единиц автотранспорта; по артиллерии — гаубицы М777, «Мста-Б», FH-70 и М198, САУ «Гвоздика», ЗРК «IRIS-T SLM», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», две гаубицы «Мста-Б», четыре орудия Д-20, три орудия М119, две станции РЭБ «Анклав-Н» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, две гаубицы М777, две гаубицы Д-30, две пушки «Рапира», РСЗО «Vampire».
Ударом ракет на аэродроме базирования уничтожен вертолет Ми-24 воздушных сил Украины, а также поражены: цех предприятия по изготовлению танковых орудий и крупнокалиберных боеприпасов. Силами Черноморского флота за сутки уничтожены три безэкипажных катера ВМС Украины. Средствами ПВО сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 39 беспилотных летательных аппаратов.
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