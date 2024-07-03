Итальянский корабль в Эгейском море стал причиной новой напряжённости в отношениях между двумя странами НАТО

В последние дни за кораблем следили корветы ВМС Турции – первоначально «Бартин», а теперь «Бозджаада». С того момента, как он вышел из кипрской ИЭЗ в район потенциальной греческой ИЭЗ, был развернут ракетный корабль ВМС Греции «Григоропулос». Еще неизвестно, покинет ли турецкий корвет эту зону, когда действия продолжатся дальше на запад, в районе, разграниченном между Грецией и Египтом, в соответствии с соглашением между двумя странами, которое фактически аннулировало турецко-ливийский морской меморандум

Перед будущими поколениями мы в долгу создать условия, чтобы мы могли обсуждать, разрядить напряженность, проложить путь к диалогу, дипломатии и демократии. И это то, что мы делаем, шаг за шагом, без каких-либо преувеличенных претензий

Греция испытывает определенную нервозность из-за действий турецкого ВМС, корабли которого тщательно отслеживают передвижение итальянского корабля Teliri. Об этом информирует греческая газета Kathimerini. Издание отмечает, что судно в настоящее время занимается прокладкой волоконно-оптического кабеля в Эгейском море, при этом вызвав новую напряжённость между странами НАТО - Турцией и Грецией.В публикации подчеркивается, что накануне судно Teliri проводило соответствующие работы в нескольких десятках миль к юго–западу от Кастеллоризо на юго-востоке Эгейского моря. А уже в ближайшее время направится в район, разграниченный между Грецией и Египтом.– отмечает Kathimerini.При этом подчеркивается, что итальянское правительство надлежащим образом уведомило и Афины, и Анкару о планируемой деятельности Teliri.Издание напоминает, что в последнее время, несмотря на очевидную напряженность в отношениях Турции и Греции, Афины высказывали намерение нормализовать отношения между двумя странами. В качестве примера, газета приводит заявление министра иностранных дел Греции Джорджа Герапетритиса, который подчеркнул, что необходимо разрядить напряженность ради блага будущих поколений.– сказал глава МИД Греции.