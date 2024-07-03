Комбат ВСУ: после потери микрорайона Канал утрата украинского контроля над Часовым Яром становится ближе

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Комбат ВСУ: после потери микрорайона Канал утрата украинского контроля над Часовым Яром становится ближе

Потерю микрорайона Канал в Часов Яре вслед за украинскими мониторинговыми ресурсами подтверждает командир батальона "Реванш" ВСУ Богдан Ходаковский.

По мнению украинского комбата, после утраты контроля над одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в "Канале" потеря Киевом всего Часов Яра становится ближе, вследствие чего Константиновка станет прифронтовым городом, что будет иметь серьезные последствия для оперативной обстановке в Донбассе.



Комбат украинской армии считает, что, чтобы избежать потери значительных территорий, ВСУ следует пойти в контрнаступление и вернуть контроль над стратегически важными позициями. Располагает ли Киев необходимыми для этого силами, боевик не уточнил.

МО РФ сообщает о полном освобождении микрорайона в Часовом Яре и улучшении положения по переднему краю, где после потери "Канала" боевики киевского режима занимали позиции в районе здания школы, являвшейся самым крупным строением в микрорайоне.



После падения обороны ВСУ в восточной части Часова Яра украинские боевики пытаются сконцентрироваться на обороне в западной части населенного пункта. В настоящее время украинские войска обустраивают оборонительные сооружения вдоль канала Северский Донец − Донбасс.

Также сообщается, что 98-я ВДД ВДВ ВС РФ продолжает давить на позиции противника в направлении канала Северский Донец-Донбасс.
2 комментария
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    0
    Сегодня, 14:53
    Часов Яр находится на возвышенности, Константиновка в низине.
    Вторую половину Часова Яра тоже непросто будет освободить: сначала нужно обеспечить фланги, потом переправиться через Северодонецкий канал. Работы хватит до сентября. yes
  2. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 15:03
    По мнению украинского комбата, после утраты контроля над одним из ключевых укрепрайонов ВСУ в "Канале" потеря Киевом всего Часов Яра становится ближе,
    Просто "экстрасенс" wassat Естественно что потеря Часов Яра становится ближе, а если они сбегут в тыл то это будет ещё и быстрее.
    Но, если серьезно, то быстрого освобождения ждать не стоит - это будет довольно сложно. Как говорится, будем молиться за наших бойцов!