Фиксируется высокая активность авиации НАТО над Чёрным морем: в небе - топливозаправщики и противолодочный самолёт
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Сегодня над Черным морем вновь замечены самолеты военно-воздушных и военно-морских сил стран Североатлантического альянса. Это следует из данных ресурса Flightradar, отслеживающего движение воздушных судов в разных частях света.
Как следует из опубликованной в режиме реального времени карты, над Черным морем в настоящее время находятся сразу два самолета – заправщика Boeing KC-135R и Boeing KC-135T. С военно-воздушной базы Сигонелла на острове Сицилия в Италии в сторону полуострова Крым вылетел противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, который также используется для ведения разведки и наблюдения над морским пространством.
Известно, что с начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине авиация стран НАТО стала гораздо чаще и активнее появляться над Черным морем. В первую очередь, самолеты и беспилотные летательные аппараты военно-воздушных и военно-морских сил стран Североатлантического альянса заняты ведением разведки и наблюдением за российскими военными объектами в Крыму и военными кораблями Черноморского флота в море.
Полученные о российских военных кораблях и объектах данные авиация стран НАТО затем передает украинской военной разведке. Далее имеющаяся информация используется для планирования и осуществления разнообразных диверсионных актов против российских военных и гражданских объектов в Крыму. Таким образом, страны НАТО, и в первую очередь США, непосредственно причастны к террористическим атакам киевского режима против российского региона.
Wikipedia / tataquax from Japan
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