Фиксируется высокая активность авиации НАТО над Чёрным морем: в небе - топливозаправщики и противолодочный самолёт

18
Фиксируется высокая активность авиации НАТО над Чёрным морем: в небе - топливозаправщики и противолодочный самолёт

Сегодня над Черным морем вновь замечены самолеты военно-воздушных и военно-морских сил стран Североатлантического альянса. Это следует из данных ресурса Flightradar, отслеживающего движение воздушных судов в разных частях света.

Как следует из опубликованной в режиме реального времени карты, над Черным морем в настоящее время находятся сразу два самолета – заправщика Boeing KC-135R и Boeing KC-135T. С военно-воздушной базы Сигонелла на острове Сицилия в Италии в сторону полуострова Крым вылетел противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon, который также используется для ведения разведки и наблюдения над морским пространством.



Известно, что с начала специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине авиация стран НАТО стала гораздо чаще и активнее появляться над Черным морем. В первую очередь, самолеты и беспилотные летательные аппараты военно-воздушных и военно-морских сил стран Североатлантического альянса заняты ведением разведки и наблюдением за российскими военными объектами в Крыму и военными кораблями Черноморского флота в море.


Полученные о российских военных кораблях и объектах данные авиация стран НАТО затем передает украинской военной разведке. Далее имеющаяся информация используется для планирования и осуществления разнообразных диверсионных актов против российских военных и гражданских объектов в Крыму. Таким образом, страны НАТО, и в первую очередь США, непосредственно причастны к террористическим атакам киевского режима против российского региона.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 14:44
    Сбивать их нужно!
    А потом на украинцев все свалить. Все равно Россию обвинят.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +6
      Сегодня, 14:50
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Сбивать их нужно!
      А потом на украинцев все свалить. Все равно Россию обвинят.

      А Вы не обратили внимание , что эти самолёты находятся над Румынией и Турцией ? Ну и ? Да , беспилотники перестали летать . Пустили Посейдоны ... Может в Румынии есть румынские хуситы ? Цыгане есть , Но толку от них нет .
      1. Оби Ван Кеноби Звание
        Оби Ван Кеноби
        -5
        Сегодня, 14:53
        А Вы не обратили внимание , что эти самолёты находятся над Румынией и Турцией ?

        И что? Если Россия правопреемница СССР, то что мешает?
        СССР это цыганьё с турками пинками бы разогнал и никто бы не пикнул. Так, на радио Свобода повоняли бы и все.
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +5
          Сегодня, 14:59
          Цитата: Оби Ван Кеноби
          СССР это цыганьё с турками пинками бы разогнал и никто бы не пикнул.

          В СССР было 250 миллионов человек . армия пять миллионов . Танки СССР стояли в Берлине , Праге , Будапеште . Варне и Софии . Всё Чёрное море было нашим . Кроме кусочка побережья Турции . и Греции . А сейчас натовские танки стоят рядом с Донецком , Белгородом и Курском .И нет ни кого , кто бы был в одном строю вместе с Россией .. Так , что то урвать ... у нас на халяву .
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 14:56
        Сбивать их не получится, но наши самолёты нужно отправлять на перехват для сопровождения и учебного прицеливания по самолётам противника. Нельзя врагу давать летать без опаски. yes
        Завтра стоит ожидать ударов по нашей территории. am
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +4
      Сегодня, 14:50
      Не умеем мы врать, наших политиков выдадут честные глаза.
      1. Деревенский я...... Звание
        Деревенский я......
        0
        Сегодня, 15:29
        "Не умеем мы врать, наших политиков выдадут честные глаза." -
        Скорее ТРУСЛИВЫЕ! И где были наши политики, когда бомбили Югославию и производился переворот на Украине. И где сейчас наши политики, если западное оружие поставляется в зону военных действий, где мы занимаем полностью разрушенные этими снарядами сельские и городские участки, не принося ущерба западным странам.
  2. rs777 Звание
    rs777
    +3
    Сегодня, 14:52
    А бесполетную зону слабо ввести? Все это делается умышленно, как, например, вывод войск при Стамбульских соглашениях, отсутствие ударов по высшему политическому руководству, оставление активов ЦБ РФ на 300 млрд в бельгии. И вообще СВО полностью соответствует интересам США.
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +4
      Сегодня, 14:58
      Цитата: rs777
      А бесполетную зону слабо ввести?

      А чуть чуть внимательнее на картинку к статье посмотреть?
      Где бесполетную зону собрались вводить?
      1. Деревенский я...... Звание
        Деревенский я......
        -3
        Сегодня, 15:09
        "Где бесполетную зону собрались вводить?" -
        - Над Чёрным, которое раннее называлось РУССКИМ МОРЕМ.. Что ж не ясно?
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          +1
          Сегодня, 15:13
          Цитата: Деревенский я......
          Над Чёрным, которое раннее называлось РУССКИМ МОРЕМ..

          В те времена, когда оно так называлось, наверно можно было делать все что захочется, а сейчас оно называется Черным, со всеми вытекающими последствиями. Что же тут не ясного?
          И картинку к статье посмотрите еще раз прошу.
          Где самолетики и их маршруты нарисованы?
    2. alanery Звание
      alanery
      -5
      Сегодня, 15:00
      для этого нет политической воли.
      1. Александр41
        Александр41
        0
        Сегодня, 15:29
        ципсо спалилось, дядь я не поленился посчитал ты 8 раз из 58 комментариев писал про политическую волю, тебе конкретно за него платят что ли?
  3. курвиметр Звание
    курвиметр
    +2
    Сегодня, 14:58
    Ой, да как так то... sad Только вот статья была о разговоре двух министров... с намёком, что один сказал - " я больше так не буду..." smile " Так он,лукавый, презлым заплатил за предобрейшее.." Реально Запад на кое-кого смотрит как на клоунов, без цирка... Потому что и цирку такие клоуны не нужны.
  4. alanery Звание
    alanery
    -3
    Сегодня, 14:59
    Кремль продолжает рисовать красные линии и жевать сопли! Упущена возможность создать свои "прокси" против наглосаксов.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      0
      Сегодня, 15:10
      Даже если взять период с февраля 22го то это время упущенных возможностей. Если бы в самом начале начали болезненно "щёлкать по носу" западных помощников укрорейха. То они бы так не наглели и поставок вооружений было бы в разы меньше.
      Но имеем то что имеем. request
  5. ВитаминBF3mg Звание
    ВитаминBF3mg
    0
    Сегодня, 15:04
    ПВОшники,просветите меня,неуча,а нельзя их на захвате держать и пистышкои кинуть в них?чтоб они булки сжали
  6. Sardou Звание
    Sardou
    0
    Сегодня, 15:15
    Si la Russie n’a pas les moyens d’obliger les pays de l’otan à quitter la mer noire,qu’elle arrête la guerre en Ukraine et demande pardon… On ne fait jamais les choses à moitié…