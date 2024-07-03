Министры обороны стран СНГ договорились об использовании совместных систем военного назначения

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Министры обороны стран СНГ договорились об использовании совместных систем военного назначения

На заседании Совета министров обороны стран СНГ приняты решения по совместным системам военного назначения. Об этом рассказал глава российского военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года.

Одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования

– рассказал министр обороны РФ.



Он добавил, что министры обороны рассмотрели информацию и дали поручения по использованию белорусского опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих как фактора формирования военно-профессиональных качеств защитников Отечества.

Подводя итоги заседания, российский министр отметил его высокую организацию и деловую атмосферу, в которой оно прошло. По его словам, главы оборонных ведомств рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества и наметили приоритетные направления его развития.

Кроме того, согласованы совместные мероприятия вооружённых сил государств СНГ на 2025 год

– резюмировал Андрей Белоусов.
7 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 15:07
    ОДКБ - организация ни о чём. А уж совет министров обороны стран СНГ и подавно. yes
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Бородач
      А уж совет министров обороны стран СНГ и подавно.

      Сейчас вам в США завопят, что Россия возрождает СССР и начала она с военных!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 15:23
        Вообще наплевать о чём там вопят в США. Заметьте, что в последнее время все обращения Путина направлены в первую очередь к странам Глобального Юга. Запад так заврался со своей лживой демократией, свободой слова, пропагандой,
        цензурой, политзаключёнными, неприкосновенностью частной собственностью и прочими толерастнвми никчёмными ценностями, что никого и никак не сможет заманить этим. Даже президент США Дональд Трамп обозвал американские "независимые" масс-медиа - фейк-ньюс.
        Если СССР выстраивал железный занавес от Запада, то сейчас всё происходит наоборот.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 15:12
    Опять союзники решили к российским системам на халяву присосаться.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:35
      Опять союзники решили к российским системам на халяву присосаться.

      а завтра продадут
  3. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 15:12
    Странное мероприятие но "Окэй"..
  4. Гардамир Звание
    Гардамир
    0
    Сегодня, 15:35
    Грош цена снг, если его члены воюют друг с другом.