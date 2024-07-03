Министры обороны стран СНГ договорились об использовании совместных систем военного назначения

Одобрены основные направления и мероприятия развития Объединённой системы контроля и оценки РХБ обстановки, принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной (объединённой) системы связи, подходы к организации подготовки национальных инженерных подразделений к действиям в составе Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования

Кроме того, согласованы совместные мероприятия вооружённых сил государств СНГ на 2025 год

На заседании Совета министров обороны стран СНГ приняты решения по совместным системам военного назначения. Об этом рассказал глава российского военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, подписаны решения Совета министров обороны по концептуальным подходам к развитию военного сотрудничества стран СНГ до 2030 года.– рассказал министр обороны РФ.Он добавил, что министры обороны рассмотрели информацию и дали поручения по использованию белорусского опыта военно-патриотического воспитания военнослужащих как фактора формирования военно-профессиональных качеств защитников Отечества.Подводя итоги заседания, российский министр отметил его высокую организацию и деловую атмосферу, в которой оно прошло. По его словам, главы оборонных ведомств рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества и наметили приоритетные направления его развития.– резюмировал Андрей Белоусов.