МИД РФ: Россия исключает контакты с США по поводу инцидентов с американскими БПЛА в небе Сирии

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МИД РФ: Россия исключает контакты с США по поводу инцидентов с американскими БПЛА в небе Сирии

Россия не будет контактировать с США по поводу опасных сближений американских беспилотников с российскими самолетами в воздушном пространстве Сирии. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Российский МИД исключил какие-либо контакты с американской стороной из-за опасного сближения стратегических беспилотников ВВС США с российскими боевыми самолетами в небе Сирии. По его словам, этих инцидентов не было бы, если эти беспилотники летали где-нибудь поближе к Техасу. Другими словами, американцы допускают сближения намеренно, обсуждать с ними нечего.



Нет, никаких контактов не будет,

— ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Отметим, что в последнее время случаи опасных сближений американских беспилотников, да и боевых самолетов ВВС США с российскими истребителями резко возросли. Несколько инцидентов в небе Сирии произошло в конце июня. Также наши отмечают, что американские пилоты все чаще включают управление боевым вооружением своих самолетов при сближении с российскими.

Ранее между российскими и американскими военными в Сирии действовала специальная прямая линия, по которой обсуждались возможные инциденты. Она связывала между собой командующего ВВС США на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии, оперативный центр на базе Эль-Удейд (Катар) и российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Действует ли она сейчас, данных нет.
5 комментариев
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  1. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    0
    Сегодня, 14:54
    И по поводу инцидентов над Чёрным морем не следует контактировать.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 15:03
      Это совсем другое,вы не понимаете..(с)Кстати,а был ли мальчик?Я про инциденты над морем.Один раз МИГ31 перехватывал жнеца,со второго раза.Ну,так и надо было валить..Пора уже быть настоящими "плохими парнями",раз нас ими назначили..
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 14:55
    Ничего не понял. То есть претензии америкосам мы предъявлять не собираемся?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 15:01
      А какие претензии?
      Сбивать надо беспилотники без всяких претензий, как нарушителей воздушного пространства союзной Сирии. Всего и делов-то. yes
  3. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:00
    Другими словами, американцы допускают сближения намеренно, обсуждать с ними нечего.

    а что, в Сирии нет "хуситов"?
    или может им "гранаты не той системы" подвезли?
    чего то в этом пазле не хватает