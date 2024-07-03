Стало известно о «шоковых мерах», предусмотренных в обновленном меморандуме Украины с МВФ

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Стало известно о «шоковых мерах», предусмотренных в обновленном меморандуме Украины с МВФ

Казалось бы, после всех бед, которые за 10 лет правления принес своему народу устроивший госпереворот киевский режим, хуже уже быть не может. Между тем, практически каждый день появляются новости, которые говорят об обратном.

Так, например, украинские СМИ опубликовали информацию о «шоковых мерах», которые предусмотрены в обновленном меморандуме Украины с МВФ.



Стоит отметить, что изначально сотрудничество киевских властей с данной организацией не сулило украинскому народу ничего хорошего. В частности, многие простые украинцы сегодня отдают львиную долю своего дохода, оплачивая услуги ЖКХ.

В то же время «намерения», прописанные в обновленном меморандуме, сделают вышеупомянутую статью расходов и вовсе неподъемной.

Так, эксперт в сфере энергорынка и глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сделал акцент на формулировке о «внеплановом» повышении коммунальных тарифов для населения, прописанном в обновленном меморандуме.
Речь идет о необходимости повышения платежей для населения с целью приближения их к рыночной обоснованности.

В качестве примера Попенко приводит газ, за который украинцы платят по тарифу 8 грн. за кубометр, а его рыночная стоимость составляет 14 гривен (примерно 30 рублей).

Естественно, как выразился эксперт, рост цены на газ «потянет» за собой и стоимость отопления, которая может вырасти с 45 гривен на квадрат жилой площади до 80 гривен (около 173 рублей). В свою очередь, оплата за горячую воду может повыситься со 100 гривен за кубометр до 200 гривен (433 рубля).

Как выразился Попенко, «подтягивание» тарифов за ЖКХ для населения к «рыночной обоснованности» приведет к настоящему коллапсу в коммунальной сфере. Кроме того, государству придется увеличивать субсидии, что увеличит и без того колоссальную бюджетную нагрузку.
7 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 15:14
    МВФ обдерёт как липку агонизирующую экономику Украины. yes
    Нас в лихие 90-е эта грабительская банда МВФ тоже загоняла в кабалу.
    Только огромные запасы и высокие цены на энергоносители позволили нам скинуть ярмо МВФ. До сих пор не можем отряхнуться от этих кровососов. Центробанк РФ вообще непонятно кому подчиняется.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 15:21
      [
      +1
      Сегодня, 15:14
      Новый
      МВФ обдерёт как липку агонизирующую экономику Украины. yes]
      За что боролись хо хлы, на то и напоролись!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 15:27
      Брать у кого-то в долг, осознавая что отдать никогда не сможешь сродни авантюризму... Жить под девизом "А после нас хоть потоп!!!" дело неблагодарное... За всё всегда приходиться расплачиваться... Причём платить эту огромную цену будут ваши дети и внуки...
    3. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      0
      Сегодня, 15:29
      Центробанк РФ вообще непонятно кому подчиняется.
      Кому подчиняется Центробанк, как раз понятно. Только до сих пор никого там не арестовали.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 15:23
    Кроме того, государству придется увеличивать субсидии, что увеличит и без того колоссальную бюджетную нагрузку.

    Это кто ему сказал, что увеличат субсидии? Цены на ЖКХ увеличат, а субсидии - нет. am
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 15:31
      на "себя" надо смотреть: у нас Водоканал собираются отдать в "концессию" - ремонтируют ливневку по городу за бюджетные деньги, при этом идут разговоры как в мультике про Буратино: "за дождь будете платить - иначе на какие деньги ливневку обслуживать..."
      1. sanja.grw Звание
        sanja.grw
        0
        Сегодня, 15:38
        Цитата: Дедок
        при этом идут разговоры как в мультике про Буратино: "за дождь будете платить

        Может в мультике про Чипполино?