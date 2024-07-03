Стало известно о «шоковых мерах», предусмотренных в обновленном меморандуме Украины с МВФ
Казалось бы, после всех бед, которые за 10 лет правления принес своему народу устроивший госпереворот киевский режим, хуже уже быть не может. Между тем, практически каждый день появляются новости, которые говорят об обратном.
Так, например, украинские СМИ опубликовали информацию о «шоковых мерах», которые предусмотрены в обновленном меморандуме Украины с МВФ.
Стоит отметить, что изначально сотрудничество киевских властей с данной организацией не сулило украинскому народу ничего хорошего. В частности, многие простые украинцы сегодня отдают львиную долю своего дохода, оплачивая услуги ЖКХ.
В то же время «намерения», прописанные в обновленном меморандуме, сделают вышеупомянутую статью расходов и вовсе неподъемной.
Так, эксперт в сфере энергорынка и глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сделал акцент на формулировке о «внеплановом» повышении коммунальных тарифов для населения, прописанном в обновленном меморандуме.
Речь идет о необходимости повышения платежей для населения с целью приближения их к рыночной обоснованности.
В качестве примера Попенко приводит газ, за который украинцы платят по тарифу 8 грн. за кубометр, а его рыночная стоимость составляет 14 гривен (примерно 30 рублей).
Естественно, как выразился эксперт, рост цены на газ «потянет» за собой и стоимость отопления, которая может вырасти с 45 гривен на квадрат жилой площади до 80 гривен (около 173 рублей). В свою очередь, оплата за горячую воду может повыситься со 100 гривен за кубометр до 200 гривен (433 рубля).
Как выразился Попенко, «подтягивание» тарифов за ЖКХ для населения к «рыночной обоснованности» приведет к настоящему коллапсу в коммунальной сфере. Кроме того, государству придется увеличивать субсидии, что увеличит и без того колоссальную бюджетную нагрузку.
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