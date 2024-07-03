Хиллари Клинтон: результат выборов в США зависит от ситуации на фронте в зоне украинского конфликта

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Хиллари Клинтон: результат выборов в США зависит от ситуации на фронте в зоне украинского конфликта

Переход ВСУ в очередное контрнаступление способствовало бы повышению шансов Джо Байдена на победу в президентских выборах в Соединенных Штатах. Таким образом, результат выборов в США зависит от ситуации на фронте в зоне украинского конфликта.

Такое мнение высказала американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), позвонившими ей от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко.



Она заявила во время разговора, что победа Байдена на выборах была бы очень выгодна киевским властям, так как его главный конкурент Дональд Трамп якобы «ненавидит украинцев».

Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление

- призвала Клинтон украинцев, заявив, что в этом случае американские демократы постараются добиться избрания на должность президента США Джо Байдена.

Она уверила «Порошенко», что заинтересованные силы сделают все возможное для победы ВСУ и Байдена.

Я делаю все, чтобы переизбрать президента Байдена

- заявила экс-глава Госдепа.

Она также призвала украинских «партнеров» объединить усилия с американскими демократами, чтобы добиться выхода Дональда Трампа из предвыборной гонки. Им, по словам Клинтон, ни в коем случае нельзя допустить его победы. В этом, считает она, Байдену могли бы помочь и ВСУ, так как их успехи и неудачи заметно влияют на настроения американских избирателей.
7 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +6
    Сегодня, 15:12
    Ждём очередных мясных штурмов и массовой отправки украинцев к Бандере после заявления вампирши Хилари Клинтон. am yes
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 15:32
      результат выборов в США зависит от ситуации на фронте в зоне украинского конфликта

      Типа - облезлый хвост управляет собакой? lol
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 15:13
    Оу!!! Вот и старушка очнулась и проснулась и даже что-то вякнула... Ну да, на выборах побеждать, это не Билла Клинтона телефонным справочником по голове охаживать... Сама проходила через это в 2016-м...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:17
    «Заинтересованные силы сделают всё возможное для победы ВСУ и Байдена» —

    — ВСУ и Байден - близнецы-братья? ...
  4. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 15:22
    Хиллари Клинтон: результат выборов в США ...

    откуда эту моль достали?
    из под нафталина, что ли?
  5. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 15:26
    Когда же она, наконец, к мужу отправится...
    1. rotfuks Звание
      rotfuks
      0
      Сегодня, 15:31
      Когда же она, наконец, к мужу отправится..



      ее муж уже на небесах? Я чтото пропустил?