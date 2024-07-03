Вы должны продвигаться вперед как можно лучше, чтобы попытаться не только удержать линию, но и перейти в наступление

Я делаю все, чтобы переизбрать президента Байдена

Переход ВСУ в очередное контрнаступление способствовало бы повышению шансов Джо Байдена на победу в президентских выборах в Соединенных Штатах. Таким образом, результат выборов в США зависит от ситуации на фронте в зоне украинского конфликта.Такое мнение высказала американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), позвонившими ей от имени бывшего украинского президента Петра Порошенко.Она заявила во время разговора, что победа Байдена на выборах была бы очень выгодна киевским властям, так как его главный конкурент Дональд Трамп якобы «ненавидит украинцев».- призвала Клинтон украинцев, заявив, что в этом случае американские демократы постараются добиться избрания на должность президента США Джо Байдена.Она уверила «Порошенко», что заинтересованные силы сделают все возможное для победы ВСУ и Байдена.- заявила экс-глава Госдепа.Она также призвала украинских «партнеров» объединить усилия с американскими демократами, чтобы добиться выхода Дональда Трампа из предвыборной гонки. Им, по словам Клинтон, ни в коем случае нельзя допустить его победы. В этом, считает она, Байдену могли бы помочь и ВСУ, так как их успехи и неудачи заметно влияют на настроения американских избирателей.