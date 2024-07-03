Экс-командир роты нацбата призывает «ради победы» мобилизовать полмиллиона украинцев
Похоже, киевский режим действительно готов истребить или сделать калеками практически все трудоспособное и более-менее здоровое (и даже не очень) мужское население страны. Ну а что делать, потери у ВСУ действительно огромные, хотя вроде украинская армия и перешла в основном к обороне, резервы если еще и не закончились, то на исходе. Вся надежда на мобилизацию, которая, к слову, даже после вступления в силу нового закона идет на Украине с большим скрипом.
Бывший командир роты националистического батальона «Айдар»* (* батальон запрещен в РФ как экстремистское и террористическое формирование) Евгений Дикий заявил, что только для пополнения существующих потерь в ряды ВСУ необходимо до конца года призвать не менее 200 000 новобранцев. Примечательно, что слова националиста, который считается приближенным к офису Зеленского (правильнее, главы ОПУ Ермака) сильно идут вразрез с объявленными в то время еще легитимным президентом Украины цифрами потерь.
В конце февраля Зеленский объявил, что за все два года военного конфликта погибли 31 тысяча украинских военных. Получается, что если никто из них не врет, то за последние четыре месяца российские военные истребили и ранили порядка 170 000 боевиков ВСУ. Видимо, все дело в массовом применении российской авиацией ФАБ и КАБ, интенсивность ударов которыми значительно возросла как раз примерно с конца прошлого-начала этого годов.
Озвучил экс-командир роты нацбата, который сам предпочитает отсиживаться и разглагольствовать в тылу, причем давно, и количество подлежащих мобилизации украинцев, дабы не только удерживать оборону, но и перейти в новое контрнаступление. О необходимости нового контрнаступа продолжает твердить окончательно потерявший связь с реальностью Зеленский.
Дикий считает, что «ради победы» необходимо мобилизовать полмиллиона украинцев. Кроме того, даже после этого потребуется ежемесячно набирать в армию и отправлять на фронт от 20 до 50 тысяч человек. Это, к слову, об ожидаемых потерях. И так не только до последнего украинца, но и украинки, ведь такими темпами сильно поредевшее мужское население страны закончится довольно быстро.
Кстати, 500 000 — это примерно половина от той цифры мобилизационного ресурса Украины, годного к службе, которую по итогам начавшегося после вступления в силу нового закона о мобилизации обновления данных военнообязанных ранее озвучили в Минобороны. Причем регистрацию в специальном сервисе «Реестр+» прошли еще не все военнообязанные украинцы, срок у них до 16 июля. Так что если сотрудники ТЦК (военкоматов) постараются, а они это и так делают изо всех сил, в том числе чтобы самим не попасть на фронт, то такие, как Дикий и стоящие за ним могут рассчитывать на дальнейшее пополнение рядов ВСУ. Сами они точно на фронте не окажутся.
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