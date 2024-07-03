Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию не будет никаких «красных линий»

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Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию не будет никаких «красных линий»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять, что Минск перебросил дополнительные силы и вооружения в приграничные с Украиной районы страны. В частности, недалеко от украинской границы развернуты РСЗО "Полонез" и ОТРК "Искандер", в высокую боевую готовность приведены войска ВВС и ПВО. Пограничные войска переведены на усиленную охрану границы, в приграничье развернуты ССО.

В ходе своего выступления в преддверии Дня Независимости Белоруссии и 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков Лукашенко напомнил, что базирующиеся в РБ "Искандеры" снаряжены тактическими ядерными боеголовками.



Никаких "красных линий" - удар всеми видами вооружений по определенной цели

- подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, эти действия являются ответом на усиление ВСУ на границе с Белоруссией, однако он выразил уверенность, что столкновения на границе маловероятны, поскольку в подобном развитии событий не заинтересованы ни Киев, ни Минск.

Президент Белоруссии также отметил, что НАТО не хочет заканчивать вооруженный конфликт на Украине и стремится расширить географию украинского кризиса, втянув в боевые действия белорусскую армию, однако Лукашенко заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить этого.

Лукашенко констатировал, что ключевыми условиями для выстраивания конструктивного диалога с Западом является уважение суверенитета Белоруссии, ее национальных традиций, нашей исторической памяти, и выбора народа.
32 комментария
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  1. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 16:18
    не будет никаких «красных линий»

    Это такой намёк?
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +4
      Сегодня, 16:28
      Да какой уж тут намёк, прямой как шпала!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 16:45
        Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию не будет никаких «красных линий»

        Всё правильно сказал Лукашенко! А именно.

        Политологи и психологи уже высказались о том, что объявление т.н. "красных линий" - это ни что иное, как опосредованное позволение внешним силам управлять нашей страной.
        Иными словами. Т.е., если мы установили т.н. "красную линию", то врагу до неё можно делать всё, что ему угодно. Затем происходит ПРИВЫКАНИЕ - и назначается новая "красная линия".
        ИТОГО. Общий результат перехода от одной "красной линии" к следующий "красной линии" происходит согласно принципу внешнего управления страной в соответствии с "окнами Овертона", что и нужно Западу.
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 16:31
      ...троллит нашего, но как что... свалит по-быстрому
  2. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +4
    Сегодня, 16:19
    Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию не будет никаких «красных линий»

    Мужик с яйцами.
    1. spirit Звание
      spirit
      0
      Сегодня, 16:29
      Мужик с яйцами
      Покойный Пригожин бы подтвердил.Человек слово ,раз сказал так и будетgood
    2. Egeny Звание
      Egeny
      -2
      Сегодня, 16:32
      ..................варёными.)
    3. Обычный Звание
      Обычный
      -1
      Сегодня, 17:20
      Мужик с яйцами оттого, что за ним стоит огромная и мощная Россия.
  3. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 16:20
    Решимость Батьки пойдёт на пользу Белоруссии. Минский майдан не прошёл даром: покончил с многовекторностью Лукашенко. yes good
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 16:21
    А ведь нападение готовят.Создаются отряды из этих,как их ..змагаров.Цель-захватить район в Белоруссии,организовать оборону и пригласить на княжение Светку.Я думаю,что в этом случае полетит и в Литву,и в Польшу,и на вна.Батька разбираться не будет,он не озабоченный,как кремлевский дед
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 16:39
      Батька разбираться не будет..

      ...тут ты ошибаешься, будет. Батька всегда сидел на двух стульях, зная, что в случае чего, "кремлевский дед" его прикроет.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +3
        Сегодня, 16:50
        Он все верно делает.Работает на своих людей.Да,тянет с наших денег,но для своего народа.Да и во времена СССР ,БССР была некой картинкой,в городах конечно,но картинкой.Я это прекрасно видел,мотаясь на пригородных поездах за продуктами и шмотками из Смоленска в Оршу,Витебск.Про Минск уже не говорю.Да,нам не нравится,что он так ведет.Но он служит своим людям,в первую очередь.И не пускает в страну,кого не попадя.От российского олигархата,до последнего кишлачника.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 16:57
          согласна, насчёт всех времён не помню, но с дядькой по командировкам была в Минске, даже на МЭМЗе и Ленина. Но я не об этом, он колхозник, а не военный стратег.
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +1
            Сегодня, 17:00
            Сталин тоже был.Даже не колхозником...Но великим государственником.Нет ,Лукашенко до Сталина конечно далеко.Посмотрите в нете,как он громил на Оршанском инструментальном заводе несколько лет назад.
            1. Egeny Звание
              Egeny
              0
              Сегодня, 17:02
              Дима, мы опять на "вы"?))
  5. a_2573 Звание
    a_2573
    +2
    Сегодня, 16:22
    Молодец Батька! Мужик! soldier
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:22
    Давно пора "Второй фронт" открывать.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 16:42
      ...ну-ну, тут кто-то уже говорил о железных "фаберже", видно проржавели.)
  7. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +3
    Сегодня, 16:24
    не будет никаких «красных линий»

    Это только слова. Ну, так они и озвучивают "Красную линию".
    Слова все говорить горазды. Наши тоже много чего наговорили.
    А вот как до дела дошло, всё оказалось гораздо сложнее.
    К сожалению пока до дела не дойдет, нельзя понять крепкие у него фаберже или так себе.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Neo-9947
      К сожалению пока до дела не дойдет, нельзя понять крепкие у него фаберже или так себе.

      Крепкие...Вся Республика Беларусь по площади в пять раз больше Подмосковья, а населения в стране в два с лишним раза меньше...И нефти в стране нет, и алмазы не добывают, как и уран, золото, титан и прочую лабуду из таблицы Менделеева...
      Вряд ли кто-то слышал о белорусских олигархах...Или миллиардерах - героях труда...
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 16:44
        И нефти в стране нет

        Тут Вы ошибаетесь:
        По данным госпредприятия «Белоруснефть», в 2023 году объём добычи нефти в Белоруссии составил 1,876 миллиона тонн.
        Это рекордный показатель за 28 лет.
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 16:43
      ...вот и я того же мнения.)
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:53
        Цитата: Gomunkul
        Тут Вы ошибаетесь:

        Да, признаю, дал промашку:
        Маем няшмат, але толькі для сябе
  8. Single-n Звание
    Single-n
    +4
    Сегодня, 16:26
    Мдя. Наших только ленивый не пинает за
    красные линии
    . Фактически ржут в голосину.
  9. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 16:31
    Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию не будет никаких «красных линий»
    Только мне показалось, что Грыгорыч протролил власти России. Похоже не показалось.
    Ай молодца. good
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 16:33
    Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию не будет никаких «красных линий»

    А почему я верю этому белорусскому парню?
    Да потому что он показал, как нужно бороться с бандитизмом:
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    И с мигрантами в Белоруссии сегодня проблем нет.
  11. курвиметр Звание
    курвиметр
    -1
    Сегодня, 16:39
    Ха-ха (3 раза)... Заявление для своего электората. Геополитика сложнее... Уж как от ковидобесия откручивался, а пришлось... Хотя и на минималках smile
  12. Луенков Звание
    Луенков
    0
    Сегодня, 16:44
    Цитата: Egeny
    ..................варёными.)

    Это лучше, чем без них.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 17:01
      ....если бы можно было, то поставила бы три плюса.
      Сорри, а как бы вы с ними жили?))
  13. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 16:45
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал понять

    Этот "обещать обещанное" не будет, я так думаю. В отличии от другого.
  14. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 16:50
    Никаких "красных линий" - удар всеми видами вооружений по определенной цели- подчеркнул белорусский лидер.
    Он так смело может говорить только потому, что в Белоруссии нет олигархов.hi
  15. Скрипка
    Скрипка
    0
    Сегодня, 17:01
    Батька как всегда ,прямым текстом Только так с западом разговаривать нужно,это они сразу понимают