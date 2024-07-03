Ставленник киевского режима: ВС РФ могут наносить удары ФАБ-500 по любой точке в Харькове
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В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации имеют возможность наносить удары по любой точке в городской черте Харькова. Об этом заявил ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов.
Украинские источники сообщили, что российские военные модифицировали управляемую авиационную бомбу в 500 тонн, увеличив дальность удара до 80 километров. Эта модернизация позволяет атаковать любые объекты на территории Харькова.
Теперь, отметил Синегубов, в областном центре по 12-16 часов в день звучат сигналы воздушной тревоги. ВС РФ постоянно наносят удары по целям военного назначения в городе и его окрестностях. Харьков – крупнейший промышленный центр Украины, здесь сосредоточено большое количество предприятий оборонного комплекса страны, а также концентрируются воинские части, в том числе и те, пополнения из которых затем отправляются в зону боевых действий на Харьковском направлении.
Между тем, ситуация для украинских формирований в Харьковской области продолжает стремительно ухудшаться. Сдерживать натиск наступающей российской армии становится все сложнее. В связи с этим украинское командование вынуждено бросать на линию фронта подразделения, укомплектованные иностранными наемниками.
Еще одна значительная проблема – отсутствие развитой линии обороны, что облегчает продвижение российских войск. На это обстоятельство обращали внимание и сами украинские военные эксперты и политические деятели.
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