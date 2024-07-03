Ставленник киевского режима: ВС РФ могут наносить удары ФАБ-500 по любой точке в Харькове

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Ставленник киевского режима: ВС РФ могут наносить удары ФАБ-500 по любой точке в Харькове

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации имеют возможность наносить удары по любой точке в городской черте Харькова. Об этом заявил ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов.

Украинские источники сообщили, что российские военные модифицировали управляемую авиационную бомбу в 500 тонн, увеличив дальность удара до 80 километров. Эта модернизация позволяет атаковать любые объекты на территории Харькова.



Теперь, отметил Синегубов, в областном центре по 12-16 часов в день звучат сигналы воздушной тревоги. ВС РФ постоянно наносят удары по целям военного назначения в городе и его окрестностях. Харьков – крупнейший промышленный центр Украины, здесь сосредоточено большое количество предприятий оборонного комплекса страны, а также концентрируются воинские части, в том числе и те, пополнения из которых затем отправляются в зону боевых действий на Харьковском направлении.

Между тем, ситуация для украинских формирований в Харьковской области продолжает стремительно ухудшаться. Сдерживать натиск наступающей российской армии становится все сложнее. В связи с этим украинское командование вынуждено бросать на линию фронта подразделения, укомплектованные иностранными наемниками.

Еще одна значительная проблема – отсутствие развитой линии обороны, что облегчает продвижение российских войск. На это обстоятельство обращали внимание и сами украинские военные эксперты и политические деятели.
13 комментариев
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  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 16:30
    В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации имеют возможность наносить удары по любой точке в городской черте Харькова.

    И это прекрасно!
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +2
      Сегодня, 16:48
      Такая возможность появилась благодаря термостойкой модификации ФАБ-500Т ,которая выдерживает сброс на высокой скорости с большой высоты.В своё время Миг-25 мог нести до десяти ФАБ-500Т и осуществлял их заброс на 40 км без УМПК.А возможность забрасывать ФАБ-500Т с УМПК на 80 км дорогово стоит.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:34
    «ВС РФ могут наносить удары ФАБ-500 по любой точке в Харькове» —

    — Получите ФАБерже ...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:39
    Ждите ФАБ 5000 или ОДАБ , вам понравится.
    1. Netl Звание
      Netl
      0
      Сегодня, 17:04
      Цитата: Ирек
      Ждите ФАБ 5000

      Это вряд ли. Для такого веса УМПК превратится в полноценный самолет. Дорогой и заметный. sad
      Да и с точки зрения боевой эффективности если цель не сверх-крепкая, то лучшее поражение обеспечит несколько меньших бомб.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 16:42
    Еще одна значительная проблема – отсутствие развитой линии обороны, что облегчает продвижение российских войск.

    Как то пока не очень с продвижением то. Может не стоит нагнетать победные реляции в статьях?
    Удары ФАБами это хорошо. Но пока рановато праздновать.
  5. Бамблби Звание
    Бамблби
    0
    Сегодня, 16:44
    ....управляемую авиационную бомбу в 500 тонн... не разбираюсь в бомбах, но 500 тонн!!! какая то сверхтяжелая версия авиабомбы?
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 16:48
      Это скорее всего опечатка при наборе автором новости. Бежит, блин впереди паровоза, что не вчитывает текста наличие ляпуса.
      На самом деле, должно быть 500 кг, не более того.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 16:45
    Украинские источники сообщили, что российские военные модифицировали управляемую авиационную бомбу в 500 тонн

    Это у страха глаза велики или ? 500 тонн - это круто, практически ТЯО laughing
  7. sanja.grw Звание
    sanja.grw
    0
    Сегодня, 16:46
    Украинские источники сообщили, что российские военные модифицировали управляемую авиационную бомбу в 500 тонн, увеличив дальность удара до 80 километров.

    Автор исправьте 500тонн drinks
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 17:00
    Эх,если бы удары наносились хотя бы бомбами мощностью 500т(0,5кт),все очень быстро бы закончилось ещё в 2022г.Амерофашист в такой ситуации ни секунды бы не раздумывал после первого же удара по своей территории,огромный хиросимский опыт то у него есть.А вот у нас,увы, смелости нет...( Хотя да ,Харьков русский город,ему можно и простить в порядке исключения совместно с рядом восточных городов.А вот то ,что находится западнее Ровно просто вопиет о необходимости их встречи с бомбами мощностью 500т и выше.И тогда они сразу будут лижущими ж...применившего палку,преданными и смирными, каковыми к удивлению всего мира стали после 1945г. непримиримые и веками фанатично смелые казалось бы до этого самураи...Просто на каждую лающую и кусающуюся собаку надо найти свою палку.Надо...
    1. Задира Звание
      Задира
      0
      Сегодня, 17:14
      Эх,если бы удары наносились хотя бы бомбами мощностью 500т(0,5кт),все очень быстро бы закончилось ещё в 2022г.

      Да ладно. У ВСУ быстро бы появились ракеты со спец БЧ, которые полетели бы в нашу сторону. Вот если бы при этом США вели боевые действия с приграничным государством, тогда такой ход имел бы успех. Сейчас у РФ позиция в этом направлении довольно слабая
  9. Задира Звание
    Задира
    -1
    Сегодня, 17:03
    ВС РФ могут наносить удары ФАБ-500 по любой точке в Харькове

    Мочь то могут, да только и ВСУ может наносить удары РСЗО по любой точке Белгорода. При этом, не особо заморачиваясь с точностью попадания. Так что радоваться такой возможности как то не очень хочется