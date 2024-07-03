«Должен сказать – как»: Зеленский потребовал от Трампа озвучить детали своего «мирного плана» по Украине

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«Должен сказать – как»: Зеленский потребовал от Трампа озвучить детали своего «мирного плана» по Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от экс-президента США Дональда Трампа немедленно озвучить детали своего «мирного плана» по Украине. Конечно, если он существует.

Об этом Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.



Особенно узурпатор требует уточнить, предусматривает ли программа бывшего американского лидера потерю Украиной независимости или государственности. По его мнению, украинские власти должны к этому готовиться.

Если есть риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать

- рассуждает Зеленский.

По утверждению главы киевского режима, он «потенциально» готов пойти на встречу с Дональдом Трампом, чтобы подробно выслушать его предложения. Тогда он мог бы понять, стоит ли ему рассчитывать на поддержку Вашингтона после американских президентских выборов в ноябре или следует полагаться лишь на собственные возможности.

Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей

- неожиданно заявил Зеленский, видимо, подразумевая вашингтонскую администрацию.

Он утверждает, что предложения Трампа можно обсуждать лишь в том случае, если они не будут ущемлять суверенитет Украины.
25 комментариев
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  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +2
    Сегодня, 16:47
    Нам таки уже собирать чемоданы или таки еще будем посидеть? Мы требуем внести ясность хозяина!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:59
      Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от экс-президента США Дональда Трампа немедленно озвучить детали своего «мирного плана» по Украине. Конечно, если он существует.

      "Зеленский потребовал от Трампа" - уже звучит как анекдот... Что может требовать земляной червяк от удава...??? Ничего, как только Трампа изберут приползёт на коленях как миленький, дабы облобызать сапоги очередного хозяина... am
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:11
      Мы требуем внести ясность хозяина!
      Хозяин вовсе не обязан информировать своего холопа о предстоящих планах на будущее wink
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 17:19
      Зеленский от кокса совсем берега попутал. wassat fool yes
      Он только от своей жены может требовать отчёт о покупке Бугатти за 4,5 млн евро. yes
      Марионетка, насаженная на руку пр самые гланды, требует от кандидата в президенты США раскрыть ей его планы. fool
      Это не то что зашквар по всем дипломатическим канонам. Это просто противоречит человеческой логике.
      Раскрытие планов Трампа по Украине может повлиять на его шансы избраться президентом США.
      Трамп уже давно раскрыл свои планы по Украине общественности: Я закончу войну на Украине за три дня. yes
  2. sanja.grw Звание
    sanja.grw
    0
    Сегодня, 16:48
    По утверждению главы киевского режима, он «потенциально» готов пойти на встречу с Дональдом Трампом, чтобы подробно выслушать его предложения. Тогда он мог бы понять, стоит ли ему рассчитывать на поддержку Вашингтона после американских президентских выборов в ноябре или следует полагаться лишь на собственные возможности.

    По ходу сливают Зелю американские демократы
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 16:50
    Зеленский потребовал

    Гляди-ка какой требовательный этот просроченный суслик. Совсем распустили его хозяева,да и зрение совсем плохое стало - берегов не видит.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 16:50
    Какая НЕЗАВИСИМОСТЬ????? Какая ГОССУДАРСТВЕННОСТЬ???? Все это продано за печенюшки от Викушки. Клоуном он был им он и остался.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:18
      Государственность с независимостью на хохламе ежам понятна.Да вроде и клоунам как был...Да вот войдёт он в историю как дублёр гитлера,да которому дали ёщё поиграть.
  5. свой1970 Звание
    свой1970
    +2
    Сегодня, 16:51
    Требовать от возможного президента США могут либо скорбные разумом либо отморозки.
    И для тех и для других - Зе слишком шустрый и хитрый
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      0
      Сегодня, 17:30
      Он просто ....... й(censor) в конец! laughing
      Интересно, как Трамп воспримет, сей "крик души" ?
  6. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 16:56
    Трамп Зеленскому пока ничего не должен.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:32
      Пока.А если шустрый и хитрый ничего не должен, то могут при любых раскладах начать заново.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:00
    Ваще обнаглело жывотное , оно уже требует.
  8. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    0
    Сегодня, 17:02
    Зеленский : - Короче мы не вытянем.. request
    Нам надо готовиться....
    Прекрасный послание для народа 404. good
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 17:03
    Трамп еще сам не знает своего плана))) но еще смешнее, выглядят потуги жидобандеровского нарколыги, что-то требовать от Трампа))) Доня ему еще припомнит "кидок" 2020 года.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 17:35
      Цитата: ТермиНахТер
      Трамп еще сам не знает своего плана))) но еще смешнее, выглядят потуги жидобандеровского нарколыги, что-то требовать от Трампа))) Доня ему еще припомнит "кидок" 2020 года.

      Переживает Зе-фюрерок за то, что как только закончат стрелять на фронте, так сразу начнут стрелять ему в голову. Не даром же он заблажил -
      Они не могут планировать мою жизнь...

      Надеется уродец на то, что взятка в виде сотен тысяч громадян загнанных на убой в окопы, поможет умаслить Трампа.
  10. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 17:05
    зелЬцеру надо бы перечитать Булгакова.. Там Воланд прекрасно объясняет суть "планирования" человеком.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:10
    или следует полагаться лишь на собственные возможности
    Если бы скакуасы полагались только на свои собственные возможности, то война бы закончилась через три-четыре дня, после ее начала
  12. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 17:12
    Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей - неожиданно заявил Зеленский, видимо, подразумевая вашингтонскую администрацию.

    Ой, а то что они этим занимаются, по крайней мере, последние 10 лет он вроде как и не знает. lol
  13. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 17:19
    По его мнению, украинские власти должны к этому готовиться.

    Грязелечебницу хорошую надо. ХЗ поможет ли, а вот к земле пора привыкать!
  14. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 17:21
    фрик у фрика решил потребовать. ну ну
  15. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:26
    «Зеленский потребовал от Трампа» —

    — Умора ...
  16. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 17:26
    Так ряженые нигде ничего не решают. Кроме пакования карманов.но иногда карманы начинают перетягивать к земле в яму 1х2х2
  17. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 17:26
    Так ряженые нигде ничего не решают. Кроме пакования карманов.но иногда карманы начинают перетягивать к земле в яму 1х2х2
  18. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:36
    Если есть риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность
    Какая независимость, какая государственность, когда такого государства и в помине не было. Иль может мне украинцы подскажут, или израильтяне ?