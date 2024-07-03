«Должен сказать – как»: Зеленский потребовал от Трампа озвучить детали своего «мирного плана» по Украине
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Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от экс-президента США Дональда Трампа немедленно озвучить детали своего «мирного плана» по Украине. Конечно, если он существует.
Об этом Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg.
Особенно узурпатор требует уточнить, предусматривает ли программа бывшего американского лидера потерю Украиной независимости или государственности. По его мнению, украинские власти должны к этому готовиться.
Если есть риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать
- рассуждает Зеленский.
По утверждению главы киевского режима, он «потенциально» готов пойти на встречу с Дональдом Трампом, чтобы подробно выслушать его предложения. Тогда он мог бы понять, стоит ли ему рассчитывать на поддержку Вашингтона после американских президентских выборов в ноябре или следует полагаться лишь на собственные возможности.
Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей
- неожиданно заявил Зеленский, видимо, подразумевая вашингтонскую администрацию.
Он утверждает, что предложения Трампа можно обсуждать лишь в том случае, если они не будут ущемлять суверенитет Украины.
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