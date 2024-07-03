На саммите ШОС президенты РФ и Азербайджана обсудили строительство альтернативы Суэцкому каналу — трассы «Север-Юг»

Сейчас в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и Евразэс, и мне кажется, что это будет ещё одним хорошим шагом, который не только будет укреплять формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия

Я отмечу и гуманитарную составляющую, вот только что закончились, по-моему, Дни культуры России в Азербайджане. И всегда отмечаю Ваше личное особое внимание к поддержке русского языка, 300 с лишним школ в Азербайджане работают с русским языком, обучают молодых людей, детей русскому языку

Мы уже более чем два года работаем совместно как союзники и демонстрируем хорошие результаты

Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению. По Вашей просьбе Россия старается вносить свой вклад и в обеспечение продовольственной безопасности Пакистана. Мы увеличиваем поставки зерновых на пакистанский рынок

Сегодня рано утром по московскому времени президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана для участие в заседании Совета глав государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которое пройдет сегодня и завтра. Сейчас в ШОС состоит девять государств, уже известно, что на нынешнем саммите в Астане эта цифра стала круглой после принятия в ШОС Республики Беларусь, что произойдет в торжественной обстановке еще до начала совместных заседаний. Соответственно, президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве равноправного лидера страны-члена организации сразу примет участие во всех мероприятиях.Предусмотрена встреча в формате «ШОС плюс», на которую приглашены руководители государств, являющихся наблюдателями и партнёрами по диалогу ШОС, главы международных организаций и гости казахстанского председательства. В качестве наблюдателей до последнего времени числились три страны, включая Белоруссию. Статус партнера по диалогу имеют четырнадцать государств, хотя Армению по известным причинам из этого списка можно почти исключить.Темой нынешнего саммита ШОС станет «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». По итогам заседания объединения на высшем уровне будут подписаны Астанинская декларация и другие совместные документы.Как всегда на подобных мероприятиях у главы «изолированной» Западом России множество встреч и переговоров в двустороннем и многостороннем формате.К настоящему моменту Владимир Путин провел переговоры со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом. Президент РФ отметил, что в этом году наши страны отмечают знаковую дату — 85 лет победы в битве на реке Халхин-Гол против японских агрессоров.Говоря об экономическом взаимодействии, Путин констатировал, что по итогам прошлого года товарооборот между РФ и Монгольской Народной Республикой несколько снизился, однако за первое полугодие эту проблему удалось решить, набран хороший темп роста.Президент РФ напомнил и о сотрудничестве России с Монголией в гуманитарной сфере. В настоящее время в нашей стране обучаются 620 монгольских студентов, это одна из самых больших квот в РФ для иностранных учащихся, москва готова ее повысить.— подчеркнул российский лидер.На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Путин особо отметил как раз рост торгового оборота двух стран и объем прямых российских инвестиций в экономику дружественной страны, которые достигли 4,5 миллиардов долларов. В области общих инфраструктурных объектов на первое место выходит строительство международного транспортного коридора «Север — Юг», который пройдет через одиннадцать стран, включая Азербайджан, и по завершению проекта соединит Россию, Индию и Иран. Строительство этой трассы станет своего рода сухопутной альтернативой Суэцкому каналу, соединяющему Европу и Азию.— отметил Путин.В свою очередь, президент Азербайджана напомнил о росте взаиморасчетов в национальных валютах при торговле между нашими странами. По азербайджанскому экспорту в Россию – это уже более 70 процентов, а по российскому экспорту в Азербайджан – около 50 процентов. Алиев отметил, что все пункты подписанной в 2022 году между Москвой и Баку союзнической декларации реализуются успешно.— подчеркнул президент Азербайджана.Далее Путин провел переговоры с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шехбазом Шарифом. Российский лидер отметил, что с момента последней встречи, которая состоялась два года назад тоже на полях ШОС в Самарканде, сотрудничество обеих стран значительно укрепилось и продолжает динамично развиваться. Особое внимание президент РФ обратил на два направления — это сотрудничество в области энергетики и агропромышленного бизнеса.— напомнил Путин.Глава пакистанского правительства в ответной речи подчеркнул, что сотрудничество наших стран не зависит ни от каких геополитических ситуаций, конъюнктуры и влияния других государств. Шариф напомнил, что в период СССР Пакистан активно вел торговлю с Советским Союзом на условиях бартера, это был взаимовыгодный товарооборот. Премьер Исламской Республики призвал возобновить эту практику и в нынешних условиях.