The New York Times: Израиль совершил крупнейший за последние десятилетия захват земель на Западном берегу

На фоне кровавых событий в секторе Газа израильские власти продолжают осуществлять политику захвата палестинских земель на Западном берегу реки Иордан. А палестинцев, которые борются против этого, как обычно объявят террористами.Как сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на израильскую организацию Peace Now, отслеживающую деятельность поселенцев на Западном берегу, Израиль на прошлой неделе одобрил крупнейший захват земли на оккупированном Западном берегу.Израильские власти объявили об изъятии около пяти квадратных миль (около 13 кв. км) земли в долине реки Иордан, что стало крупнейшим изъятием земель с момента подписания палестино-израильских соглашений в Осло в 1993 году, отмечает The New York Times.Таким образом, общая площадь изъятых в этом году земель достигла примерно девяти квадратных миль (более 23 кв. км), что, по данным Peace Now, сделало его самым пиковым годом в этом отношении.Новые захваченные земли позволят Израилю построить или расширить израильские поселения в этих местах, что является ключевой целью крайне правых членов коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ярый сторонник израильских поселений на Западном берегу министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил ранее, что в ближайшее время на Западном берегу будет построено около 5000 домов для израильских поселенцев.