The New York Times: Израиль совершил крупнейший за последние десятилетия захват земель на Западном берегу

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The New York Times: Израиль совершил крупнейший за последние десятилетия захват земель на Западном берегу

На фоне кровавых событий в секторе Газа израильские власти продолжают осуществлять политику захвата палестинских земель на Западном берегу реки Иордан. А палестинцев, которые борются против этого, как обычно объявят террористами.

Как сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на израильскую организацию Peace Now, отслеживающую деятельность поселенцев на Западном берегу, Израиль на прошлой неделе одобрил крупнейший захват земли на оккупированном Западном берегу.



Израильские власти объявили об изъятии около пяти квадратных миль (около 13 кв. км) земли в долине реки Иордан, что стало крупнейшим изъятием земель с момента подписания палестино-израильских соглашений в Осло в 1993 году, отмечает The New York Times.

Таким образом, общая площадь изъятых в этом году земель достигла примерно девяти квадратных миль (более 23 кв. км), что, по данным Peace Now, сделало его самым пиковым годом в этом отношении.

Новые захваченные земли позволят Израилю построить или расширить израильские поселения в этих местах, что является ключевой целью крайне правых членов коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Ярый сторонник израильских поселений на Западном берегу министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил ранее, что в ближайшее время на Западном берегу будет построено около 5000 домов для израильских поселенцев.
11 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 18:52
    Гитлер в могиле плачет. Его переиграли свои.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 18:57
      Гитлер в могиле плачет. Его переиграли свои.

      Отольётся им (евреям и Израилю) ещё слезами, эта палестинская земля...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        Сегодня, 19:04
        Цитата: Lev_Russia
        Отольётся им (евреям и Израилю) ещё слезами, эта палестинская земля.

        Я тоже так думаю.
  2. ian Звание
    ian
    -1
    Сегодня, 18:59
    "Цивилизованная общественность" не заметит. Арабы покричат и проглотят. И все пойдет своим чередом...
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 19:02
    А палестинцев, которые борются против этого, как обычно объявят террористами
    Если все владельцы телеканалов и редактора газет евреи, почему бы палестинцев не объявить террористами?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:05
      Цитата: Голландец Михель
      Если все владельцы телеканалов и редактора газет евреи, почему бы палестинцев не объявить террористами?

      А евреи ангелы и миротворцы. Ох как не верится.
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 19:06
    Поселить то могут, а дальше будет что? Арабы всё равно придут и не с миром, будут резать поселенцев - захватчиков и будут правы. Не будет мира в регионе
    для сионистов.
  5. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    0
    Сегодня, 19:17
    Почти столетний геноцид палестинцев когда-нибудь закончится: вырастут новые бойцы, не с автоматом Калашникова, а вооруженные технологиями. Арабы злопамятны, в данном случае я их прекрасно понимаю, и евреи получат свой новый холокост. Возможно, мы этого не увидим, но точно увидят наши дети
  6. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 19:19
    Следующая очередь Ливана
  7. БаберметисКитай Звание
    БаберметисКитай
    0
    Сегодня, 19:23
    Израиль узаконил построенные поселения, что позволит им расширятся. Дети рождаются и растут им надо где-то жить, за разумную цену.
    Нормальный человеческий процесс развития, когда пустую землю заселяют и облагораживают.
  8. Абзац Звание
    Абзац
    0
    Сегодня, 19:25
    Давить муравейник голой ж.. попой. Затея ещё та. И куда они пойдут без нового "Моисея" ? И без "Америки".? Неведомо.