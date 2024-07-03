ХАМАС опубликовало кадры подрыва танка ЦАХАЛ на юге сектора Газа
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Палестинское движение ХАМАС опубликовало кадры подрыва израильского танка в одном из районов Рафаха на юге сектора Газа, где продолжаются ожесточенные бои.
Примечательно, что палестинские инсургенты, подбежав к стоявшей среди руин города боевой машине вручную заложили взрывные устройства между башней и корпусом Merkava Mk.4 ЦАХАЛ, после чего благополучно удалились на некоторое расстояние и дистанционно подорвали танк.
На фоне обострения обстановки в районе ливано-израильской границы не прекращаются боевые действия на юге палестинского анклава. ЦАХАЛ удалось расширить зону контроля в центральной и северной части города, в связи с чем пресс-служба израильской армии заявляет о существенных успехах в ходе операции в секторе Газа.
В центральной части населенного пункта продолжаются боестолкновения в районе лагеря Аш-Шабура. Судя по публикуемым спутниковым снимкам, ЦАХАЛ удалось расширить зону контроля в сторону уничтоженных ранее складских помещений БАПОР, в которых хранилась провизия для беженцев.
Тем временем на этом участке палестинские формирования регулярно осуществляют успешные засады, уничтожая живую силу и военную технику израильской армии. Из-за такой тактики ХАМАС в последние недели темпы продвижения израильтян несколько снизились, в том числе командование ЦАХАЛ было вынуждено вывести некоторые соединения из южной части сектора Газа.
В настоящее время основные боестолкновения проходят в условиях плотной городской застройки, где ХАМАС чувствуют себя достаточно вольготно.
Wikipedia
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