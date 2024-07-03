ХАМАС опубликовало кадры подрыва танка ЦАХАЛ на юге сектора Газа

3
ХАМАС опубликовало кадры подрыва танка ЦАХАЛ на юге сектора Газа

Палестинское движение ХАМАС опубликовало кадры подрыва израильского танка в одном из районов Рафаха на юге сектора Газа, где продолжаются ожесточенные бои.

Примечательно, что палестинские инсургенты, подбежав к стоявшей среди руин города боевой машине вручную заложили взрывные устройства между башней и корпусом Merkava Mk.4 ЦАХАЛ, после чего благополучно удалились на некоторое расстояние и дистанционно подорвали танк.






На фоне обострения обстановки в районе ливано-израильской границы не прекращаются боевые действия на юге палестинского анклава. ЦАХАЛ удалось расширить зону контроля в центральной и северной части города, в связи с чем пресс-служба израильской армии заявляет о существенных успехах в ходе операции в секторе Газа.

В центральной части населенного пункта продолжаются боестолкновения в районе лагеря Аш-Шабура. Судя по публикуемым спутниковым снимкам, ЦАХАЛ удалось расширить зону контроля в сторону уничтоженных ранее складских помещений БАПОР, в которых хранилась провизия для беженцев.

Тем временем на этом участке палестинские формирования регулярно осуществляют успешные засады, уничтожая живую силу и военную технику израильской армии. Из-за такой тактики ХАМАС в последние недели темпы продвижения израильтян несколько снизились, в том числе командование ЦАХАЛ было вынуждено вывести некоторые соединения из южной части сектора Газа.

В настоящее время основные боестолкновения проходят в условиях плотной городской застройки, где ХАМАС чувствуют себя достаточно вольготно.

3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +3
    Сегодня, 17:14
    Всегда говорил- нет неубиваемой техники. Просто вы ее убиваете не тем feel
    Там где не берет микропроцессорная суперэлектроника с лазерами и роботами, всегда залезет пацан с кувалдой в шлепках, который не в курсе, что она неуязвима...
  2. Rashid Звание
    Rashid
    0
    Сегодня, 17:33
    Зачем-то паренёк автомат на броне оставил, вернее положил и убежал.
  3. PilotS37 Звание
    PilotS37
    0
    Сегодня, 17:34
    Странно, что танк стоит на месте и "не подаёт признаков жизни": не дымит выхлопными газами, не вращает башней...
    Также странно, что один из "инсургентов" обежал танк сзади (что абсолютно естественно в такой ситуации), а второй пробежал перед танком, где его могли срезать из пулемёта (но даже не пытались).
    Что-то тут не то!
    Похоже, танк был почему-то оставлен экипажем...