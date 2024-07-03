Украинский эксперт назвал причины появления в небе над Днепропетровском российского разведывательного дрона

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Украинский эксперт назвал причины появления в небе над Днепропетровском российского разведывательного дрона

Сегодняшний комбинированный удар российских ракет и барражирующих боеприпасов по «Южмашу» в Днепропетровске стал возможен по нескольким причинам, заявил эксперт украинского «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Российские ВС нанесли комбинированный удар по Днепропетровску, пользуясь тем, что в городе отсутствует система ПВО, РЭБ и нет самолетов-перехватчиков. Именно по этим причинам российский разведывательный беспилотник проник на территорию города и спокойно кружил над ним, выискивая цели и наводя на них ракеты.



Днепр не закрыт эшелонированной ПВО. Днепр не закрыт средствами РЭБ, которые могли бы подавлять данные БПЛА. В Днепре не используют дроны-охотники, которые бы уничтожали бы российские разведывательные БПЛА на высотах от 5 км

- заявил Коваленко, добавив, что в городе нет даже спортивных самолетов типа Як-52, на которых можно было осуществлять перехваты российских разведывательных дронов, как это делают в Одессе.

Между тем, украинские военные эксперты заявляют, что российские разведывательные дроны уже не остановишь системами РЭБ, их нужно только сбивать. А поскольку у Киева с системами ПВО довольно плохо, они спокойно залетают в глубокий тыл ВСУ на дальность свыше 100 км и наводят ракеты на цель. Накануне российские дроны кружили над аэродромами в Миргороде и в Полтаве.

Напомним, что сегодня утром ВС России нанесли удар ракетами и дронами-камикадзе по Днепропетровску. Атака была мощной, в городе прозвучало не менее десяти взрывов, поражены военные и промышленные объекты.
25 комментариев
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  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +7
    Сегодня, 17:44
    Ну летают и летают, чего шум то поднимать, меньше гражданских пострадает, а нацистских ВСУк не жалко.
    1. ian Звание
      ian
      +10
      Сегодня, 17:47
      Им обидно. У Киева есть, даже у Одессы есть, а у них нет. Зависть- старинная украинская болячка...
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +3
        Сегодня, 18:03
        Цитата: ian
        Зависть- старинная украинская болячка...

        Зависть и нищета - страшная сила! Но мне нравится заголовок!
        Украинский эксперт назвал причины появления в небе над Днепропетровском российского разведывательного дрона

        Да где можно, там и будем лупить, без всяких причин!
        1. ian Звание
          ian
          0
          Сегодня, 18:14
          Цитата: Егоза
          Да где можно, там и будем лупить, без всяких причин!

          Ваши бы слова да ВВ в уши. Пока, как видим, можно далеко не везде....
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 18:09
        Им обидно. У Киева есть, даже у Одессы есть, а у них нет.

        Зато им больше всех от нас ракет и ФАБов, КАБов и ОДАБов при обстрелах и бомбардировках от нас достаётся... При желании и этим можно похвастаться... Мол мы одни принимаем все основные удары на себя, пока вы под зонтиками ПВО отсиживаетесь... fool
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 19:26
        Коваленко, добавив, что в городе нет даже спортивных самолетов типа Як-52

        Зато скакуасов там хватает, они палками и банками помидоров способны закидать.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 18:20
      Украинский эксперт назвал причины появления в небе над Днепропетровском российского разведывательного дрона

      Экспертиза у укро-эксперДа салонепробиваема no - летают потому, что... их не сбивают yes
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 17:46
    Вообще мне не интересно,что у них.А почему у нас не используют кучу возможностей для перехвата,при массовых налетах БПЛА..Ведь тем,кому положено знают,где есть неприкрытые зоны,там можно было использовать легкомоторную авиацию для перехватов.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 17:51
    Да, кстати, в тему, тут есть интерактивная карта, на сегодняшний день.
    Как пуляем мы и как пуляют они, так-то не отстают, а местами и.. .
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 18:27
      Цитата: 75Сергей
      Да, кстати, в тему, тут есть интерактивная карта, на сегодняшний день.
      Как пуляем мы и как пуляют они, так-то не отстают, а местами и.. .

      Это уже признано всеми, что у них БПЛА больше. Было один к семи, сейчас поменьше, но как показывает карта, у всушников преимущество.
      Почему? Потому, что, кроме поставок запада, на окраине с 2022 года действует ГОСУДАРСТВЕННАЯ программа (т.е. щедро оплачиваемая) домашней (гаражной...) сборки БПЛА. И братский в доску народ с удовольствием их изготавливает, а вечером спокойно отдохнув в кафе идут в кино... (в частности Киев). Но, по ним бить нельзя, пАтАмуШТА мы не такие.
      1. Влад2012 Звание
        Влад2012
        0
        Сегодня, 19:20
        Так еще надо найти каждый конкретный гараж, где собирают эти дроны.
  4. BigBoss Звание
    BigBoss
    -1
    Сегодня, 17:59
    Главное, что мирное население не пострадало.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 18:04
      Мирное население во время ракетных ударов гибнет с обеих сторон. Промахи, воздействие ПВО, и т.д.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 18:29
      Цитата: BigBoss
      Главное, что мирное население не пострадало.

      Как, на Ваш взгляд, односится-ли к мирному населению украинец ежедневно изготавливающий у себя в кварире (гараже) ПБЛА для удара по нам?
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 18:01
    Здесь,наверное,следует обратить внимание на другой аспект---это ,практически,первое упоминание того,что ВС РФ начали беспрепятственно проникать туда куда им нужно,а там,глядишь,и до пилотируемой авиации дойдёт....не зря же Зе так настырно "Пэтриоты" клянчит,значит что то знает....
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 18:02
    Вот район канал 1,2 а вот что за ним 3,4,5 малоэтажки, свиням там не за что держаться почти до центра яра...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 18:12
      Вот район канал 1,2 а вот что за ним 3,4,5 малоэтажки, свиням там не за что держаться почти до центра яра...

      Свинья при желании всегда укреп найдёт... Будет рылом землю рыть, но найдёт... wassat
    2. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 18:31
      Цитата: Incvizitor
      Вот район канал 1,2 а вот что за ним 3,4,5 малоэтажки, свиням там не за что держаться почти до центра яра...

      ФАБы 3000-чники нам в помощь! soldier
  7. al3x Звание
    al3x
    -2
    Сегодня, 18:17
    100км это глубокий тыл??? А хххловские дроны над Поволжьем это тогда что?
  8. Silver99 Звание
    Silver99
    0
    Сегодня, 18:18
    ВКС России бьют больно, но аккуратно, так что пусть летают.
  9. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 18:22
    Развелось этих экспердов, как собак невежливых. И ладно бы, понимали что-то, а так, одни понты.
  10. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:38
    Утром одну ракету нашу точно сбили, значит ПВО там есть, значит по этому ПВО надо бить ещё. Чтоб не мешали
    Кстати, а как современные ракеты воздух-воздух против кукурузников типа Як-52? Насколько их трудно сбить за 100-150 км?
  11. singless Звание
    singless
    +1
    Сегодня, 19:04
    глубжее надо дадудадуда
  12. Влад2012 Звание
    Влад2012
    0
    Сегодня, 19:21
    Было бы плохим ПВО, туда залетел бы самолет и вместо 500 кг сбросил 8 тонн бомб.
  13. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 19:26
    Жесть остановит укроидиотов. Они трусы