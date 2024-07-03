Украинский эксперт назвал причины появления в небе над Днепропетровском российского разведывательного дрона
Сегодняшний комбинированный удар российских ракет и барражирующих боеприпасов по «Южмашу» в Днепропетровске стал возможен по нескольким причинам, заявил эксперт украинского «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.
Российские ВС нанесли комбинированный удар по Днепропетровску, пользуясь тем, что в городе отсутствует система ПВО, РЭБ и нет самолетов-перехватчиков. Именно по этим причинам российский разведывательный беспилотник проник на территорию города и спокойно кружил над ним, выискивая цели и наводя на них ракеты.
- заявил Коваленко, добавив, что в городе нет даже спортивных самолетов типа Як-52, на которых можно было осуществлять перехваты российских разведывательных дронов, как это делают в Одессе.
Между тем, украинские военные эксперты заявляют, что российские разведывательные дроны уже не остановишь системами РЭБ, их нужно только сбивать. А поскольку у Киева с системами ПВО довольно плохо, они спокойно залетают в глубокий тыл ВСУ на дальность свыше 100 км и наводят ракеты на цель. Накануне российские дроны кружили над аэродромами в Миргороде и в Полтаве.
Напомним, что сегодня утром ВС России нанесли удар ракетами и дронами-камикадзе по Днепропетровску. Атака была мощной, в городе прозвучало не менее десяти взрывов, поражены военные и промышленные объекты.
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