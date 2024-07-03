Посол США в РФ: Байден разрешил Киеву бить американским оружием только по Белгородской области

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Посол США в РФ: Байден разрешил Киеву бить американским оружием только по Белгородской области

По словам посла США в России Линн Трейси, Белый дом разрешил киевскому режиму наносить удары с использованием американских вооружений исключительно по территории Белгородской области. Американский дипломат при этом подчеркнула, что установленные Вашингтоном правила касаются только одного конкретного российского региона, имеющего общую границу с Харьковской областью.

Однако, слова американского посла в России противоречат заявлению пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, подчеркнувшего, что ВСУ разрешено наносить удары при помощи поставленных Вашингтоном американских вооружений по всем приграничным территориям РФ на глубину до ста километров а, не только по Белгородской области. При этом руководство США допускает, что в будущем допустимая глубина ударов может быть увеличена.



Таким образом, Вашингтон, вероятнее всего, намерен разрешить Киеву применять поставленные ВСУ ОТРК ATACMS по российской территории на максимальную дальность - до 300 километров, что неминуемо повысит градус эскалации вооруженного конфликта на Украине.

При этом Пентагон уже считает допустимым применение ВСУ американского оружия дальнего радиуса действия для ударов по Крыму, который, по мнению Вашингтона, является украинской территорией. В результате недавнего удара боевиков киевского режима американскими ракетами ATACMS по пляжу Севастополя погибли четверо мирных жителей, еще 153 получили ранения разной степени тяжести.
15 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 18:41
    А по брайтон бичччч... бить может тоже разрешите, там тоже "русские" живут и не только...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +11
      Сегодня, 18:53
      Байден разрешил Киеву бить американским оружием только по Белгородской области

      Хочу спросить, а какая ху для нас разница по Белгороду или по Москве... Это всё наша русская земля... Мы тоже нашим по Киеву бить разрешаем... Можно даже через Лондон, Нью - Йорк и Вашингтон... В общем, пока конкретно амеров и бритов эта "муйня" жёстко не коснётся, так и будет всё это продолжаться... Карибский кризис помнится остановили только ракеты выставленные друг против друга с угрозой полного взаимного уничтожения... Американцы с самого начала конфликта (войны) повышают ставки, играя первым номером, а мы им только отвечаем... Может пора поменяться с ними местами... am
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +2
        Сегодня, 18:57
        Нужны меры.... все давно кузькину мать не видели... я за то, чтоб моноблоком 20мт шарахнуть по нашему полигону на новой земле... Предупредить и все такое... снять и прямую трансляцию организовать, построить как они любят свои города из гибсокартона в которых живет 90% америки и показать, что произойдет.... если даже после кузькиной матери на 400км - стекла повылетали. там правда 56мт было, в 3 раза больше, но по дистанции 20 мегатонн почти ничем не хуже... все-таки куб расстояния...
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +6
          Сегодня, 19:01
          Неплохо бы... Но что-то наш "мочитель в сортирах" как-то обмяк... То ли постарел, то ли просто устал... Когда - то я даже со своими самыми близкими друзьями ссорился его защищая... Теперь об этом очень сожалею...
          1. Enceladus Звание
            Enceladus
            +2
            Сегодня, 19:05
            Цитата: Lev_Russia
            "мочитель в сортирах"

            Ну тут все-таки не вовчиков сртире или в Комсомольском буратосами в марте 2000.... Тут все сложнее... Сейчас вон - тосами бьют почти по всей линии. А почему-то во второй чечне они только в том селе применялись единожды.
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 19:19
        Lev_Russia
        Может пора поменяться с ними местами...

        Для начала им намекнуть на Б. Востоке. Сравнять с пустынным пейзажем их базы в САР и Ираке.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 18:43
    Ну а почему мы в Сирии не бьем по базам США, это то же самое, что Белгородская область. Почему ???
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +4
      Сегодня, 18:48
      все очень просто... раз можем, но не бьем, значит не хотим или запретили.. причины, предпосылки и т.п.- надстройка, суть я написал.. но при этом отмечу, что юридически - удары ВС РФ по ВС США, это не то же самое что удары ВСУ по РФ и ВС РФ по ВСУ..
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 18:51
        Цитата: советник 2 уровня
        раз можем, но не бьем, значит не хотим или запретили.. причины, предпосылки и т.п.- надстройка, суть я написал..

        Ну как то так. Запрет он и в Африке запрет.
  3. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 18:47
    Вашингтон уже разрешил бить по западным визитёрам в Киеве?
    ?
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  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 18:52
    А по Ростовской области всуки отправляли американские ракеты сами, не спрашивая Бидона
  5. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 18:52
    Сегодня уже хаймарсами по Белгороду долбили am
    ПВО отработало штатно. Итог, горящие шины в автосервисе.
  6. Pohk
    Pohk
    +3
    Сегодня, 19:08
    Ну а мы опять будем сопли жевать. Даа, за державу обидно.
  7. Pohk
    Pohk
    0
    Сегодня, 19:10
    А интересно как бы СССР ответил?
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 19:15
    Нужно больше хорошей разведки что - бы образовалась логистическая цепочка по ускоренной доставке европейцев к бандере
    на окраине.