Посол США в РФ: Байден разрешил Киеву бить американским оружием только по Белгородской области
15
По словам посла США в России Линн Трейси, Белый дом разрешил киевскому режиму наносить удары с использованием американских вооружений исключительно по территории Белгородской области. Американский дипломат при этом подчеркнула, что установленные Вашингтоном правила касаются только одного конкретного российского региона, имеющего общую границу с Харьковской областью.
Однако, слова американского посла в России противоречат заявлению пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, подчеркнувшего, что ВСУ разрешено наносить удары при помощи поставленных Вашингтоном американских вооружений по всем приграничным территориям РФ на глубину до ста километров а, не только по Белгородской области. При этом руководство США допускает, что в будущем допустимая глубина ударов может быть увеличена.
Таким образом, Вашингтон, вероятнее всего, намерен разрешить Киеву применять поставленные ВСУ ОТРК ATACMS по российской территории на максимальную дальность - до 300 километров, что неминуемо повысит градус эскалации вооруженного конфликта на Украине.
При этом Пентагон уже считает допустимым применение ВСУ американского оружия дальнего радиуса действия для ударов по Крыму, который, по мнению Вашингтона, является украинской территорией. В результате недавнего удара боевиков киевского режима американскими ракетами ATACMS по пляжу Севастополя погибли четверо мирных жителей, еще 153 получили ранения разной степени тяжести.
Wikipedia
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация