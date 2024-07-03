Шольц выступил против предложения прекратить огонь, поскольку оно якобы ведёт к «капитуляции Украины»

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Шольц выступил против предложения прекратить огонь, поскольку оно якобы ведёт к «капитуляции Украины»

Германия никогда не поддержит завершение конфликта, если его целью будет капитуляция Украины. Об этом заявил Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

Немецкий канцлер раскритиковал предложения о прекращении огня, направленные, как он выразился, на «капитуляцию Украины». По словам Шольца, Германия никогда не пойдет на такое соглашение. Кроме того, ему не понравилось мирное предложение Владимира Путина, озвученное совсем недавно. Его он назвал «странным».



На мой взгляд, прекращение огня, направленное на капитуляцию Украины, — это соглашение, которое мы никогда не должны поддерживать со стороны Германии.

- заявил Шольц, добавив, что, судя по предложениям Путина, Россия не собирается прекращать войну, а все разговоры о мире являются лишь прикрытием.

По сути, Шольц высказал позицию Запада, который готов пойти на переговоры с Россией только на своих условиях, где Украина выставляется победителем конфликта. Только этого не будет, как бы не старался тот же Шольц, но мир на Украине наступит только на условиях России. И чем дольше Запад будет выступать вот с такими заявлениями, тем хуже будут условия для Киева. А грозить России уже бесполезно, свою попытку справиться с ней коллективный Запад профукал, хотя и завалил Украину оружием и боеприпасами.
7 комментариев
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  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    +1
    Сегодня, 18:38
    Тот редкий случай, где непонятно какой знак ставить, плюс или минус. С одной стороны мы не успели освободить достаточно территории, а с другой стороны, конфликт заходит слишком далеко.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 18:44
      Германия никогда не поддержит завершение конфликта, если его целью будет капитуляция Украины. Об этом заявил Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

      Калаш ему в руки и в окоп к ВСУ, да ФАБом сверху - сразу мозги на место встанут... am
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +1
        Сегодня, 19:00
        Убийства русских людей на Донбассе - это смешно! Мирные предложения НЕ от Украины - это странно! В общем Олух Шольц в своем репертуаре - инвалид умственного труда германского разлива!
  2. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 18:38
    Плати денежки и молчи в тряпочку
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 18:46
    По словам Шольца,
    У меня в дурдоме, где я был санитаром, каждый второй, Наполеон или Шольц.
    Аминазин и смирительная рубашка помогали.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 19:01
    . Шольц выступил против предложения прекратить огонь, поскольку оно якобы ведёт к «капитуляции Украины»

    Вот будет шольц в ес председательствовать, тогда ему и слово, а пока брысь со стола - кошак облезлый. Пусть Орбан говорит
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 19:08
    Как же они все хотят утилизировать скакуасов! wink