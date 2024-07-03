Шольц выступил против предложения прекратить огонь, поскольку оно якобы ведёт к «капитуляции Украины»
Германия никогда не поддержит завершение конфликта, если его целью будет капитуляция Украины. Об этом заявил Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.
Немецкий канцлер раскритиковал предложения о прекращении огня, направленные, как он выразился, на «капитуляцию Украины». По словам Шольца, Германия никогда не пойдет на такое соглашение. Кроме того, ему не понравилось мирное предложение Владимира Путина, озвученное совсем недавно. Его он назвал «странным».
- заявил Шольц, добавив, что, судя по предложениям Путина, Россия не собирается прекращать войну, а все разговоры о мире являются лишь прикрытием.
По сути, Шольц высказал позицию Запада, который готов пойти на переговоры с Россией только на своих условиях, где Украина выставляется победителем конфликта. Только этого не будет, как бы не старался тот же Шольц, но мир на Украине наступит только на условиях России. И чем дольше Запад будет выступать вот с такими заявлениями, тем хуже будут условия для Киева. А грозить России уже бесполезно, свою попытку справиться с ней коллективный Запад профукал, хотя и завалил Украину оружием и боеприпасами.
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