«Всё упирается только в поставки вооружений»: Зеленский не исключил нового наступления ВСУ

24
«Всё упирается только в поставки вооружений»: Зеленский не исключил нового наступления ВСУ

Украина не отказывается от новой попытки наступления, но все упирается в поставки вооружений. Об этом заявил Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

Украинская армия сейчас находится в гораздо лучшем положении по количеству личного состава, чем несколько месяцев назад. По словам Зеленского, никакого тупика на поле боя, о чем неоднократно заявляли западные издания, не существует. Поэтому вопрос нового наступления украинской армии заключается только в вооружении бригад. Чем быстрее Запад поставит необходимые объемы вооружений, тем быстрее ВСУ пойдут вперед.



В то же время существует одна, но очень важная проблема: те боеприпасы, оружие и военная техника, которые выделяют союзники, идут до передовой очень долго. Зеленский хотел, чтобы это происходило как можно скорее. Мол, сегодня объявили о поставке, а завтра-послезавтра все обещанное уже в зоне боевых действий.

Между тем, американская разведка не столь оптимистична, как нелегитимный президент Украины. По ее данным, на сегодняшний день у Киева нет необходимого для наступления количества живой силы. И новый закон о мобилизации этому не сильно помог. Кроме того, в составе ВСУ осталось очень мало мотивированных и хорошо обученных военных, готовых воевать. Это признают и в украинском Генштабе. Впрочем, для Зеленского все это несущественно, ему необходимо добиться военной и финансовой поддержки.

Разговоры о возможном наступлении ВСУ ведутся уже довольно длительное время, ранее предполагалось, что Киев двинется вперед перед выборами президента в США, чтобы обеспечить победу Байдену. Зеленский может реализовать этот сценарий, наплевав на потери, но взамен получив поддержку от США.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tun5t
    tun5t
    +4
    Сегодня, 19:31
    Нравится мне, его самоуверенность, это лишний раз подтверждает слова Ванги : "зелёный господарь потеряет всё"..... ну и туда ему дорога!
    1. RealPilot Звание
      RealPilot
      +1
      Сегодня, 19:42
      «Всё упирается только в поставки вооружений»: Зеленский не исключил нового наступления ВСУ

      А украинцы... Да шо их жалеть! *По его мнению.
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +1
        Сегодня, 19:52
        А жена Зели Просрочки купила себе новый спорткар "Бугатти Турбильон",за пять миллионов баксов - наверно хочет показать,какая техника им нужна на новый"контрнаступ"!
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 19:56
          Ага, она на ём будет снаряды хлопцам-хероям подвозить на передовую..... А в тыл раненых и болезных отвозить. wassat
        2. fsvlad Звание
          fsvlad
          -2
          Сегодня, 20:40
          Это фейк, специально запущенный в инфопространство, чтобы потом попытаться объявить таким же фейком реальные факты миллионных трат этой мадам в бутиках. Известный метод, знакомый почерк :)
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:06
      Цитата: tun5t
      Нравится мне, его самоуверенность
      Один из моральных ориентиров Зеленского, некий художник-неудачник из Австрии, 30 января 1945-го года выступил по берлинскому радио. В своём обращении к нации он "выразил твердую уверенность в скорой победе германской империи".
      До 30 апреля оставалось ровно три месяца...

      Поэтому в том, что лопочет этот попрошайка в нестираном вшивнике ничего исключительного нет. Есть страх и постепенное понимание собственной судьбы. Британский конвой уже намылил шнурочек.
  2. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 19:31
    Сдаваться не собирается. До последнего украинца. Тем более американцы и европейцы приказали никакого мира. Ну а че, немцы тоже до последнего сражались, пока Гитлер не застрелился в бункере. А тут до Бункера еще идти и идти....по 1 км в в месяц. Пока дойдем на сколько сократиться численность российского населения и русских и на сколько увеличиться количество мигрантов.
    1. tun5t
      tun5t
      -8
      Сегодня, 19:41
      Ваши страхи объяснимы 106 летним пребыванием безбожников, маловеров в молельных стенах Кремля..... вот мы и дожили до отрицательной рождаемости у русских, а центробежная сила от ударов плетью Божией, заставляет русских с окраины, открещиваться от России.
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 19:36
    Конечно, сам то он будет сидеть в бункере Щербицкого, а на бойню погонят быдло.
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 19:37
    Украина не отказывается от новой попытки наступления, но все упирается в поставки вооружений. Об этом заявил Зеленский в интервью агентству Bloomberg.

    Как говорил незабвенный Михаил Задорнов - всё в этом мире происходит из за бабок (денег)... А на Украине из за очень больших денег... Да что ж Зеля и его команда никак не нажрётся этой зелени... Опять какой то очередной контрнаступ придумывают, чтобы получить очередную порцию жрачки... Гореть им всем в АДу от этой ненасытной жадности, которая оплачивается человеческой кровью!!! am
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      0
      Сегодня, 21:12
      И тем, кто нас придает, в меру своей жадности или скудоумия!
      После совсех спрос будет!
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:40
    Думаю скоро запад начнет поставки ухилянтов. Германия пообещала поставить 50 тысяч ухилянтов до конца года...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 19:50
      Это плохо... Лучше бы эти ухилянты там на Западе и сидели на их западном содержании..... 50 тыщ - это не мало....
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 20:15
        Так надобно этой среде помогать бороться с полицаями. По биткоину за каждого немецкого людолова
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -4
    Сегодня, 19:51
    Сразу перед "началом мирных переговоров"
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 19:58
      Со стороны преднистровья мы тоже там воевали чтоли? УУуууу - наверно еще забыли нарисовать где мы ядерные удары наносили и подводные лодки в куеве? Чтоб показать насколько всу смогли вернуть территории из которых мы отступили поверив, в том числе и этому:
      1. suhorukofal Звание
        suhorukofal
        0
        Сегодня, 20:26
        Не видите плохо человеку? Видит, как хлопцы отступают, радоваться нечему, а тут посмотрел на карту и вспомнил, что когда-то радовался, обещались до Азова дойти.Сильно хочется ему вспомнить старые приятные моменты.
      2. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 21:10
        Не у-у-у, а это вражеская разблюдовка, есть другая, давайте, выкладывайте, но из-под Киева, они нас выжали, как?
        Это другой вопрос, в меру ума каждого.
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          0
          Сегодня, 21:14
          Цитата: 75Сергей
          из-под Киева, они нас выжали, как

          Гостомельский десант? Выжали из под киева? Выжимали, выжимали.. что выжималка порвалась laughing
  7. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 20:04
    А xoxлов значит, вполне хватает. Можно будет наступать. А какого хрена тогда по всей 404 мясо для штурмов насильственно отлавливают в магазинах, общественном транспорте, на улицах?
    1. suhorukofal Звание
      suhorukofal
      0
      Сегодня, 20:27
      Так в Европах наловят и новую партию привезут. Это как заначка была.
    2. fsvlad Звание
      fsvlad
      +1
      Сегодня, 20:47
      Старая тактика. Мясо отлавливают, чтобы заткнуть им дыры на фронте. А в это самое время в тылу идет формирование и подготовка новых бригад..
  8. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    +2
    Сегодня, 20:06
    Классический Иуда.
    Ведет на убой народ и глазом своим еврейским не моргает..
  9. Artax Звание
    Artax
    +1
    Сегодня, 20:08
    Цитата: tun5t
    это лишний раз подтверждает слова Ванги : "зелёный господарь потеряет всё"..... ну и туда ему дорога!

    Ну что ж, осталось только на Вангу уповать в нынешней ситуации belay