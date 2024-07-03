«Всё упирается только в поставки вооружений»: Зеленский не исключил нового наступления ВСУ
Украина не отказывается от новой попытки наступления, но все упирается в поставки вооружений. Об этом заявил Зеленский в интервью агентству Bloomberg.
Украинская армия сейчас находится в гораздо лучшем положении по количеству личного состава, чем несколько месяцев назад. По словам Зеленского, никакого тупика на поле боя, о чем неоднократно заявляли западные издания, не существует. Поэтому вопрос нового наступления украинской армии заключается только в вооружении бригад. Чем быстрее Запад поставит необходимые объемы вооружений, тем быстрее ВСУ пойдут вперед.
В то же время существует одна, но очень важная проблема: те боеприпасы, оружие и военная техника, которые выделяют союзники, идут до передовой очень долго. Зеленский хотел, чтобы это происходило как можно скорее. Мол, сегодня объявили о поставке, а завтра-послезавтра все обещанное уже в зоне боевых действий.
Между тем, американская разведка не столь оптимистична, как нелегитимный президент Украины. По ее данным, на сегодняшний день у Киева нет необходимого для наступления количества живой силы. И новый закон о мобилизации этому не сильно помог. Кроме того, в составе ВСУ осталось очень мало мотивированных и хорошо обученных военных, готовых воевать. Это признают и в украинском Генштабе. Впрочем, для Зеленского все это несущественно, ему необходимо добиться военной и финансовой поддержки.
Разговоры о возможном наступлении ВСУ ведутся уже довольно длительное время, ранее предполагалось, что Киев двинется вперед перед выборами президента в США, чтобы обеспечить победу Байдену. Зеленский может реализовать этот сценарий, наплевав на потери, но взамен получив поддержку от США.
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