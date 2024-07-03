Шольц: Я гарантирую, что Германия не станет стороной украинского конфликта

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Шольц: Я гарантирую, что Германия не станет стороной украинского конфликта

В ходе своего выступления перед депутатами Бундестага канцлер ФРГ Олаф Шольц был вынужден отвечать в том числе на вопросы, посвящённые вооружённому конфликту на Украине. Депутат от политического движения «Левые» Гезине Лётч поинтересовалась у Шольца, может ли он гарантировать то, что Германия «не станет стороной украинского конфликта».

Шольц ответил утвердительно:



Да, я гарантирую это. Я сам, как канцлер, выступаю за то, чтобы Германия не стала стороной в этой войне. Этого не произойдёт

Таким образом, политики в Германии сами себя пытаются убедить в том, что Берлин не воюет против России. И это на фоне того, что немецкие генералы в ходе переговоров друг с другом обсуждали возможные удары крылатыми ракетами по Крымскому мосту.

Поставки оружия, финансов, предоставление Киеву разведданных, подготовка украинских военных, открытие на территории Украины филиала немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall для производства оружия с последующим его применением против российских войск, наличие немецких наёмников и военных инструкторов в зоне боевых действий – всё это Шольц и Ко не считают доказательствами вовлечённости Германии в вооружённый конфликт. Мало того, они пытаются убедить в этом рядовых немцев, причём на фоне того, что один из представителей высшего командования Бундесвера буквально несколько часов назад призвал немцев «готовится к возможной войне против России». Причём аргумент генерала состоит в том, что Россия укрепляет свои Вооружённые силы.
8 комментариев
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  1. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +1
    Сегодня, 20:25
    Можно ещё сказать -мамой клянусь! Гарантии может дать только страховой полис дурень. laughing
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 20:30
      Этот сморчок что-то гарантирует...??? Да хозяин из Штатов только бровью поведёт и все гарантии тут же испарятся... Что может гарантировать старший управляющий менеджер оккупированной до сих пор страны...??? Януковичу помнится немцы тоже что-то гарантировали... negative
      1. KAV Звание
        KAV
        +1
        Сегодня, 20:56
        Цитата: Lev_Russia
        Этот сморчок что-то гарантирует...??? Да хозяин из Штатов только бровью поведёт и все гарантии тут же испарятся...
        Там и испаряться нечему. Все их гарантии яйца выеденного не стоят. И, чего бы там Шольц не гарантировал - они УЖЕ сторона конфликта! И, никак они от этого не отмажутся! Фрицы!
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 21:16
          Шольц: Я гарантирую, что Германия не станет стороной украинского конфликта

          Да Германия уже давно стороной украинского конфликта на Украине стала! Ещё при бабульке Меркель!
          А Шольц ещё больше Меркель пургу европейцам и германцам гонит! И даже не краснеет при этом.

          Что бы ни говорил Шольц, от него всегда, как от протухшей "ливерной колбасы", гнилью вранья пахнет.

          СПРАВКА.
          Гнать пургу. - Обманывать, врать, говорить и внушать заведомо ложное.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +5
    Сегодня, 20:30
    Тогда можно смело бить по территории Германии, Шольц сказал что последствий не будет и война не начнется
  3. Vasia Звание
    Vasia
    0
    Сегодня, 20:33
    Если немного перефразировать: "Обещайте им все, что угодно, а на фарш мы их пустим потом".
    В этом вся современная западная политика.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 20:37
    Я так понимаю, что для Ливерной Колбасы "стать участником украинского конфликта" - это только когда он сам, лично, на белом коне впереди своего вермахта отправится в поход на Москву. И, конечно, объявит об этом так громко, чтобы даже пингвины в Антарктиде услышали.
    Всё, что помимо сказанного выше - "Германия не сторона конфликта".

    Потрясающе.... fool

    Моё мнение - Германия УЖЕ, ещё со времён "касок и аптечек", наговорила и наделала столько, что автографы моего сына и его друзей на Рейхстаге смотрелись бы логично.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 21:13
    "...Никто не властен над судьбою..."