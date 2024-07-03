Экс-военный ВСУ: В случае победы России над Украиной киевские политики обвинят в поражении военных

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Экс-военный ВСУ: В случае победы России над Украиной киевские политики обвинят в поражении военных

В случае поражения Украины в конфликте, а к этому всё идет, крайними сделают украинскую армию и украинских военных. С таким заявлением выступил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.

Украинские политики сделают военных крайними за проигрыш в конфликте с Россией. По словам Лапина, сначала в Киеве заявят, что во всех бедах виновны ВСУ, а потом дойдет до заявлений, что, мол, власти вообще военных на фронт не посылали. Потому что властям нужно будет как-то объяснить народу, почему Украина проиграла в войне с Россией, а самый лучший способ — это обвинить во всем военных.



Нам будут говорить, что мы не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Потому что надо будет объяснять людям, кто виноват, что мы проиграли? Кто виноват, что война длилась не две-три недели? Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму?

— заявил майор в отставке.

Уже сейчас власти Украины дистанцируются от военных. Лучше всего это видно по поведению парочки Зеленский — Ермак, которая сначала обвинила во всех бедах Украины главкома ВСУ Залужного, назначив на его место Сырского. А сейчас Зеленский вешает всех собак уже на нового главкома ВСУ, обвиняя его в провалах на фронте и неспособности переломить ситуацию на основных направлениях. Так что виновные уже назначены заранее, осталось только это объявить и сбежать на Запад с набитыми награбленным карманами.
5 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 20:41
    В случае победы России над Украиной киевские политики обвинят в поражении военных

    Почему "обвинят"...??? Уже обвиняют и даже с отставкой кого-то меняют... Даже обвинитель официальный есть - Марьяна Безуглая... Дypa дypoю, а генералов только так убирает... По просьбе Зели и его команды...
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 20:41
    Все военные с приставкой экс - резко "прозревают"))) что мешало этому майору раньше?
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 20:48
    Обвинять военных в Киеве после нашей Победы будет некому, со стороны власти военные могут подвоха не ждать. То, что сейчас называется по недоразумению в Киеве "властью", "разбежится в разные стороны" (с) Захотят их военные найти - с фонарями не найдут.
    Власть Попандопул...
  4. Грац Звание
    Грац
    +1
    Сегодня, 20:59
    если эти пауки в банки поедят друг друга тем лучше будет для нас . пусть уменьшают свою количество своими собственными руками
  5. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    0
    Сегодня, 21:14
    А между тем...
    "Россия готова поставлять газ через территорию Украины и после истечения контракта в 2024 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС."