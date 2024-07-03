Экс-военный ВСУ: В случае победы России над Украиной киевские политики обвинят в поражении военных

Нам будут говорить, что мы не так воевали. Нам это постоянно будут закидывать. Потому что надо будет объяснять людям, кто виноват, что мы проиграли? Кто виноват, что война длилась не две-три недели? Кто виноват в том, что мы не пили кофе в Крыму?

В случае поражения Украины в конфликте, а к этому всё идет, крайними сделают украинскую армию и украинских военных. С таким заявлением выступил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.Украинские политики сделают военных крайними за проигрыш в конфликте с Россией. По словам Лапина, сначала в Киеве заявят, что во всех бедах виновны ВСУ, а потом дойдет до заявлений, что, мол, власти вообще военных на фронт не посылали. Потому что властям нужно будет как-то объяснить народу, почему Украина проиграла в войне с Россией, а самый лучший способ — это обвинить во всем военных.— заявил майор в отставке.Уже сейчас власти Украины дистанцируются от военных. Лучше всего это видно по поведению парочки Зеленский — Ермак, которая сначала обвинила во всех бедах Украины главкома ВСУ Залужного, назначив на его место Сырского. А сейчас Зеленский вешает всех собак уже на нового главкома ВСУ, обвиняя его в провалах на фронте и неспособности переломить ситуацию на основных направлениях. Так что виновные уже назначены заранее, осталось только это объявить и сбежать на Запад с набитыми награбленным карманами.