И снова всё отснял дрон-разведчик: ВС РФ нанесли удар по аэродрому Долгинцево, где находились Су-25 и МиГ-29 ВС ВСУ

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И снова всё отснял дрон-разведчик: ВС РФ нанесли удар по аэродрому Долгинцево, где находились Су-25 и МиГ-29 ВС ВСУ

Поступают сообщения о ракетном ударе по военной технике на очередном украинском военном аэродроме. На сей раз огневое поражение нанесено авиабазе ВСУ Долгинцево в районе Кривого Рога (Днепропетровская область).

Примечательным можно считать тот факт, что и в этом случае (как и при ударах по аэродромам ВС ВСУ в Миргороде и Полтаве) аэроразведку беспрепятственно проводил российский дрон. Сначала беспилотник ВС РФ отснял видеоматериалы о том, в каких частях аэродрома находится авиационная и другая военная техника, затем данные были переданы и оперативно обработаны, после чего в направлении цели полетели средства огневого поражения.

В результате удара по аэродрому противника в районе Кривого Рога с помощью ОТРК «Искандер-М» были повреждены два штурмовика Су-25, истребитель МиГ-29, использовавшийся ранее в том числе для нанесения ударов по Крыму дальнобойными британскими и французскими ракетами воздушного базирования. Также были поражены два армейских автомобиля и несколько авиационных боеприпасов, которые готовили в качестве вооружения одного из самолётов.



Сообщается и о ликвидации нескольких украинских лётчиков и аэродромных техников.

Обращает на себя внимание тот факт, что авиатехника на украинских аэродромах поражается нашими Вооружёнными силами фактически ежедневно, а сам процесс отслеживается в режиме реального времени.
10 комментариев
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  1. Enceladus Звание
    Enceladus
    +8
    Сегодня, 20:35
    Эх искандерчик наш животворящий что делает! good
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      +1
      Сегодня, 21:06
      До дрожки рада и душу греют такие новости. Прилёт был с кассетной частью? Жалко что не всё видео нам показали, ну и ладно, главное результат отличный.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 21:08
        Не, там очевидно что моноблок, по ударной волне заметно... прошлый прилет где 5+2 там вроде кассетами добили...
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 21:12
        ....авиатехника на украинских аэродромах поражается ...., а сам процесс отслеживается в режиме реального времени.

        Можно показывать по ТВ в качестве Reality- show, забавно однако и успех гарантирован.
  2. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    +2
    Сегодня, 20:42
    "Техник -
    Аэродромный"
    Знатное погоняло.
    good
    Скажешь так технику - получишь в репу.
    laughing
  3. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 20:52
    Обращает на себя внимание тот факт, что авиатехника на украинских аэродромах поражается нашими Вооружёнными силами фактически ежедневно

    Да вот только она что-то никак не закончится(((
  4. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 20:57
    А что так можно было ?))А что так можно было ?))
  5. Владимир_Тверь Звание
    Владимир_Тверь
    +3
    Сегодня, 21:07
    Вот чтоб каждый день такие новости приносил. Не грех и рюмочку опрокинуть. Но...
  6. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 21:11
    Т.е. до этого на аэродромах ВВС Украины нашего контроля не было.
  7. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    0
    Сегодня, 21:14
    Самая бесконечная авиация в мире - самолеты и вертолеты Украины. Статистика - не бухгалтерия.