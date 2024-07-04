Беспилотный перехватчик «Воган 9СП»
БПЛА "Воган-9ПС" на выставке
Для борьбы с беспилотниками противника предлагается использовать различные средства и тактики. Одной из популярных идей является создание беспилотника-перехватчика, который сочетает в себе необходимые лётные характеристики, мощь боевой части и относительно невысокую стоимость.
Недавно российская промышленность представила новый проект в этой области — специализированный БПЛА «Воган-9СП».
Выставочный образец
В первых числах июля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Технологии обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам» (БПЛА), организованная Центром компетенций в области беспилотных технологий «RuDrones» и НИИ «Вектор». В мероприятии приняли участие специалисты профильных организаций, которые обсудили актуальные вопросы и представили новые разработки.
Компания Red Line впервые представила на конференции свой специализированный беспилотник-перехватчик «Воган-9СП». Участники мероприятия узнали о некоторых тактико-технических характеристиках и принципах работы этого устройства.
Было сообщено, что новый БПЛА перехвата и сопутствующие средства авиационного комплекса успешно прошли лётные испытания на полигоне. В настоящее время проводятся необходимые проверки, демонстрируются возможности системы и подтверждаются расчётные характеристики.
Одновременно с этим идёт разработка усовершенствованной версии «Вогана» с улучшенными лётными характеристиками. Одной из целей проекта является повышение максимальной скорости полёта по сравнению с исходной конструкцией, что должно значительно увеличить боевую эффективность.
Испытания БПЛА проходят успешно, и компания Red Line не собирается останавливаться на достигнутом. Вполне вероятно, что новый беспилотник будет протестирован в зоне проведения специальной военной операции. В случае получения положительных результатов, он будет запущен в серийное производство и поставлен в войска.
Зенитный комплекс
Из доступной информации следует, что беспилотная система перехвата «Воган-9СП» состоит из нескольких основных компонентов. Это сам БПЛА, который отвечает за поражение цели, пусковая установка для него, операторский пульт с системой управления и целеуказания, а также радиолокатор обнаружения.
Судя по размерам и весу беспилотника-перехватчика, система предназначена для переноски или перевозки.
Сбитый украинский БПЛА "Баба Яга". Перспективному "Вогану" предстоит бороться в т.ч. с такими объектами. Фото Telegram / "Уголок Ситха"
«Воган-9СП», по всей видимости, относится к типу летательных аппаратов под названием «тейлситтер». Точные размеры и вес этого устройства пока не известны. Однако можно предположить, что его общая длина составляет примерно 400–500 миллиметров, а поперечное сечение меньше.
От англ. tailsitter, букв. "сидящий на хвосте"
Беспилотник вертикального взлёта, который, оказавшись в воздухе, поворачивается горизонтально и летит, как дрон самолетного типа. Для посадки такой беспилотник вновь возвращается в вертикальное положение и приземляется на специальные "рёбра", отходящие от крыльев и хвоста, которые служат ему опорой. От конвертопланов такую конструкцию отличает отсутствие поворотных элементов.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) имеет фюзеляж характерной вытянутой формы. Внутри него расположены средства наведения и управления, боевая часть и аккумулятор.
В центральной части фюзеляжа прикреплены четыре стреловидные плоскости. На их концах установлены электродвигатели с воздушными винтами.
Для поиска воздушных целей и наведения на них в носовой части фюзеляжа установлена видеокамера. Бортовая система управления может выполнять команды оператора или работать самостоятельно в определённых режимах. Другие подробности не раскрываются.
В носовой части фюзеляжа расположена боевая часть неназванного типа. Вероятно, это фугасный или осколочно-фугасный боезаряд. Масса боевой части не сообщается.
Запуск БПЛА осуществляется из контейнерной пусковой установки с наклонной направляющей. Получив необходимую начальную скорость, беспилотник продолжает полёт самостоятельно за счёт своих винтомоторных групп. В текущем виде «Воган-9СП» может развивать скорость до 200 км/ч. Модернизированная версия будет способна разгоняться до 250 км/ч. Дальность и высота полёта не уточняются.
Раскрыт общий принцип действия комплекса. Следить за воздушной обстановкой и искать беспилотники противника предлагается с помощью малогабаритной РЛС. При обнаружении цели оператор запускает беспилотник-перехватчик. Полёт к цели, по всей видимости, осуществляется под управлением оператора. Также вражеский БПЛА подсвечивается лазером-целеуказателем, который обеспечивает наведение перехватчика в конечной части траектории.
Во время полёта «Вогана-9СП» оператор может следить за целью с помощью штатной камеры БПЛА. Если цель подлежит уничтожению, оператор даёт соответствующее разрешение и команду. Затем автоматика наводит беспилотник на подсвеченную лазером цель и производит подрыв боевой части.
БПЛА против БПЛА
Уже давно понятно, что для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) разных типов необходимы специализированные средства. Предлагаются различные варианты решения этой задачи.
Одна из популярных концепций — использование специализированных беспилотников для борьбы с БПЛА. К этому классу относится новая отечественная система «Воган-9СП».
«Воган-9СП» можно назвать упрощённой и более доступной версией зенитного ракетного комплекса. В её состав входят все необходимые компоненты для обнаружения, управления и уничтожения целей. При этом они оптимизированы для выполнения конкретной боевой задачи, что позволило уменьшить требования к характеристикам и упростить всю систему.
Реактивный ударный БПЛА Banshee Jet 80+ британского производства, поставленный на Украину, - еще одна потенциальная часть для беспилотников-перехватчиков. Фото Telegram / Д.В. Пушилин
Такой подход к созданию архитектуры и принципов работы системы имеет очевидные преимущества. Прежде всего, это простота конструкции, эксплуатации и использования. Кроме того, система и её беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стоят значительно меньше по сравнению с традиционными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), обладающими схожими боевыми возможностями.
При этом технические характеристики «Воган-9СП» вполне достаточны для борьбы с типовыми воздушными целями.
Стоит отметить выбранные способы наведения перехватчика. Он оснащён дистанционным управлением и системой самонаведения, которые используются на разных этапах полёта. Участие оператора упрощает процесс управления и наведения, а автоматическая наводка на подсвеченную цель позволяет исключить человеческий фактор на наиболее важном участке траектории. Это, в теории, обеспечивает максимальную точность, которую позволяет достичь имеющаяся электроника.
Параметры боевой части остаются неизвестными. Вероятно, её масса не превышает нескольких сотен граммов. Однако высокая точность наведения на цель и возможность пролёта в непосредственной близости от неё позволяют более полно реализовать потенциал боевой части. Кроме того, следует учитывать особенности типовых целей, таких как лёгкие или средние беспилотные летательные аппараты разведывательного и ударного назначения. Эта техника не отличается прочностью и живучестью, поэтому даже небольшой фугасный заряд может нанести ей фатальный урон.
Можно предположить, что система «Воган-9СП» способна бороться не только с воздушными целями. Её технические особенности и характеристики, по крайней мере в теории, позволяют наносить удары и по наземным или надводным объектам. Однако эффективность удара в этом случае будет ограничена мощностью относительно лёгкой боевой части.
Тем не менее, сначала беспилотная система перехвата должна пройти проверку и подтвердить свои качества. Сейчас «Воган-9СП» находится на испытаниях, и в ближайшем будущем такие изделия могут попасть в зону боевых действий и столкнуться с реальными целями. Однако пока неясно, сколько времени займёт этот процесс и к каким результатам он приведёт.
Проблемы и решения
Специальная военная операция по защите Донбасса продемонстрировала необходимость создания и широкого внедрения средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Многие отечественные организации и группы энтузиастов взялись за разработку таких систем различных классов, и регулярно представляют новые образцы.
На недавней тематической конференции в Санкт-Петербурге был представлен целый ряд подобных разработок, и некоторые из них имеют шанс быть принятыми на вооружение.
Проект системы перехвата «Воган-9СП» от компании Red Line вызывает интерес с точки зрения своей общей концепции и способов реализации. Однако пока что реальный результат проекта остаётся неясным. Беспилотному перехватчику ещё предстоит завершить все испытания в различных условиях, и только тогда станет понятно, сможет ли он занять своё место в армии и на фронте.
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