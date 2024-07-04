После освобождения Юрьевки ВС РФ взяли под огневой контроль важный путь снабжения группировки противника в Нью-Йорке (Новгородском)

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После освобождения Юрьевки ВС РФ взяли под огневой контроль важный путь снабжения группировки противника в Нью-Йорке (Новгородском)

Российские войска в течение минувших суток расширили площадь территории контроля на Торецком направлении. Противник признаёт утрату позиций сразу на нескольких участках фронта в районе Торецка и Нью-Йорка (Новгородского), где ЛБС не смещалась с начала СВО (и около 7 лет до этого).

После освобождения Юрьевки и выхода северо-западнее этого села российские войска взяли под огневой контроль один из важных путей снабжения группировки ВСУ на этом направлении – автомобильную дорогу, идущую в Нью-Йорк через село Сухая Балка. По некоторым данным, восточный участок этой дороги уже перешёл под контроль ВС РФ и физически.



В районе Нью-Йорка (Новгородского) в течение суток ВС РФ взяли под контроль около 2,5 кв. км территории, ещё около 2,2 кв. км – к востоку от Торецка, уничтожив несколько опорных пунктов, которые противник удерживал годами.



Удары ВС РФ наносятся в том числе по позициям ВСУ в районе населённого пункта Дружба. Освобождение этого села позволит осуществить охват Торецкой группировки врага с севера с одновременным выходом к дороге на город Константиновка. Чтобы не допустить этого, противник пытается контратаковать в районе Клещеевки.
5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. мазута Звание
    мазута
    0
    Сегодня, 07:45
    Сорока на хвосте принесла буквально вчера.Бои жесточайшие,с той стороны поляки,британцы.Экипировка прекрасная от броников наилегчайших,до касок с определением "свой-чужой".Большая удача затрофеить такую каску,"птичек"можно не опасаться с той стороны.Снабжение по воздуху,"баба-яга"делает свое дело отлично(что для наших не очень хорошо по понятным причинам).Украинцы "закончились",бьёмся с наемниками.Это кратко,без подробностей.
  3. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 07:50
    Цитата: мазута
    Сорока на хвосте принесла буквально вчера.Бои жесточайшие,с той стороны поляки,британцы.

    А сорока видела там натовских генералов, как без них то.
    1. мазута Звание
      мазута
      0
      Сегодня, 08:06
      Видела,лично в штыковую ходят.
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 08:22
    Русская армия сейчас продвигается по всему фронту, особенно по оси Адвайка
  5. Konnick Звание
    Konnick
    -2
    Сегодня, 08:28
    После освобождения Юрьевки и выхода северо-западнее этого села российские войска взяли под огневой контроль один из важных путей снабжения группировки ВСУ на этом направлении – автомобильную дорогу, идущую в Нью-Йорк через село Сухая Балка.

    И как можно контролировать пути снабжения из Юрьевки, находясь под перекрестным огнем. Важные пути снабжения это мосты через Днепр, а не эта поселковая дорога