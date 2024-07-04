Посмотрите, что произошло совсем недавно. Украинский генерал (Содоль) был снят в должности после того, как его обвинил в некомпетентности начальник штаба бригады «Азов» (*террористическая группировка, запрещённая в России) по фамилии Кротевич. Это свидетельствует о реальном управлении ситуации на Украине «Азовом»*.

Американская журналистка Ким Айверсен в эфире своего проекта заявила о том, что, пока все рассуждают о настоящем и будущем Украины, на самой Украине реальная власть сосредоточена в руках тех, кто никакого отношения не имеет ни к президенту, ни к правительству, ни к парламенту.По словам Ким Айверсен, на Украине произошёл «тихий госпереворот», когда власть оказалась сосредоточена в руках радикальных националистов.Американская журналистка:При этом Айверсен утверждает, что «Зеленского «Азов» открыто запугивает».Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что радикальные националисты давно сосредоточили значительные бразды правления на Украине, однако американская журналистка всё же в определённой мере ошибается. Дело в том, что никакого «тихого госпереворота» в последнее время на Украине не происходило. Попросту государственная власть там давно срослась с радикалами, что можно видеть даже по составу украинского парламента.Мало того, сначала волну негатива на генерала Содоля начала «нагонять» придворная «депутатка» партии Зеленского – Марьяна Безуглая. А уж потом подключился и тот самый Кротевич из «Азова»*.Тем временем другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что, по всей вероятности, в ближайшее время Зеленский согласится на интервью с ним. По словам Карлсона, этого интервью он (журналист) добивается как минимум несколько месяцев.