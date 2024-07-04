Американская журналистка заявила о «тихом госперевороте» на Украине

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Американская журналистка заявила о «тихом госперевороте» на Украине

Американская журналистка Ким Айверсен в эфире своего проекта заявила о том, что, пока все рассуждают о настоящем и будущем Украины, на самой Украине реальная власть сосредоточена в руках тех, кто никакого отношения не имеет ни к президенту, ни к правительству, ни к парламенту.

По словам Ким Айверсен, на Украине произошёл «тихий госпереворот», когда власть оказалась сосредоточена в руках радикальных националистов.



Американская журналистка:

Посмотрите, что произошло совсем недавно. Украинский генерал (Содоль) был снят в должности после того, как его обвинил в некомпетентности начальник штаба бригады «Азов» (*террористическая группировка, запрещённая в России) по фамилии Кротевич. Это свидетельствует о реальном управлении ситуации на Украине «Азовом»*.

При этом Айверсен утверждает, что «Зеленского «Азов» открыто запугивает».

Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что радикальные националисты давно сосредоточили значительные бразды правления на Украине, однако американская журналистка всё же в определённой мере ошибается. Дело в том, что никакого «тихого госпереворота» в последнее время на Украине не происходило. Попросту государственная власть там давно срослась с радикалами, что можно видеть даже по составу украинского парламента.

Мало того, сначала волну негатива на генерала Содоля начала «нагонять» придворная «депутатка» партии Зеленского – Марьяна Безуглая. А уж потом подключился и тот самый Кротевич из «Азова»*.

Тем временем другой американский журналист Такер Карлсон заявил, что, по всей вероятности, в ближайшее время Зеленский согласится на интервью с ним. По словам Карлсона, этого интервью он (журналист) добивается как минимум несколько месяцев.
41 комментарий
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  1. Комментарий был удален.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +3
    Сегодня, 06:47
    "Навоз" - это несколько тысяч маргиналов, полезные идиоты. "Чистка" военной верхушки - совсем другой процесс.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 07:36
      Из статьи американки вывод: реальная власть у бандеровцев, но главверх и президент всё тот же Зеленский у которого Такер хочет взять интервью.
      Все как и прежде: чистый англосакский бизнес на смертях цэ-европейских хлопчиках.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 07:57
        И зачем это Такеру? Он и так сделал себе охренезный профит на интервью с Путиным. Кому интересен просроченный наркоман?
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +1
          Сегодня, 08:00
          Цитата: ТермиНахТер
          И зачем это Такеру? Он и так сделал себе охренезный профит на интервью с Путиным. Кому интересен просроченный наркоман?

          Вряд ли американские (да и наши тоже) корреспонденты пойдут на интервью не прочитав ее стоимость.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 08:25
            Интервью с зенелохом хорошо зашло бы в 2022 году, когда он был на пике популярности. Сейчас от него уже устали. Единственный вариант, что Такеру предложат сумму, от которой он не сможет отказаться.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 08:32
              Он профессионал в своём деле. Ему виднее.
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                Сегодня, 08:50
                Наверное. Пару миллионов $ отлично улучшают зрение. А если добавить еще один, то можно не задавать глупые вопросы.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 08:54
                  Вопросы строго дозированной глупости будут. Это особенности крупного журналистского бизнеса.
                  Такие монстры основные деньги срывают не за разовое интервью, а за растянутые во времени последствия, разбегающиеся волны и аналогичные интервью.
        2. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          -1
          Сегодня, 08:02
          Всем, кроме России. Нигде больше трек с "просроченностью" не зашел.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:48
        Реальная власть на Украине в руках американцев. yes
        Командование ВСУ под контролем бандеровских нацистов с 2014 года.
        Едва ли Зеленский решится на интервью с Такером Карлсоном. Он на это не пойдёт никогда. yes
        Было бы интересно послушать, что Зеленский ответил бы Такеру Карлсону по поводу приобретения за границей дорогих недвижимости, яхт, бриллиантов, Бугатти и т.д. laughing lol wink
  3. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 06:47
    по всей вероятности, в ближайшее время Зеленский согласится на интервью с ним

    Ох и рискует Такерсон. Как бы его не убрали с благословления США в этой поездке.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 06:53
      ..... во время внезапного ракетного обстрела Киева русскими трагически погиб американский журналист Такер Карлсон..... Типа а чем не вариант ??
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 07:25
        hi!
        Цитата: Nexcom
        ..... во время внезапного ракетного обстрела Киева русскими трагически погиб американский журналист Такер Карлсон..... Типа а чем не вариант ??
        Для ЦРУ, конечно, вариант гожий.
        Да только Такер наш тоже не вчера родился. Сообразит Зеленского где-нибудь в Европах перехватить. Чего ему в Киев-то тащиться, приключений на свой пропеллер искать?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:27
          Игорь hi
          Ну так то оно так, только вот для антуражу то Зеле явно из Кыюва выгоднее интервью давать да в потной зеленой майке - типа почти на фронте, не спит не ест - майку некогда сменить, воюеть с орками-захватчиками (с) laughing
          Хотя сейчас компьютерные технологии далеко шагнули - могут фон прилепить киевский, или вообще - окопы, броник, каску и прочае..... Типа на передовой, да без роздыху.... laughing
          1. Васян1971 Звание
            Васян1971
            +1
            Сегодня, 07:31
            «Типа на передовой.»©
            Из горящего Абрамса...
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +2
              Сегодня, 07:33
              Васян1971 hi
              wassat тоже не фиговый вариант - прям из люка и в дыму будет интервьюироваться wassat С перебинтованной головой, аки партизан Ковпака. lol
            2. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              +1
              Сегодня, 08:34
              Цитата: Васян1971
              «Типа на передовой.»©
              Из горящего Абрамса...
              Вспомнилось армейское...
              Дорогие папа и мама! Извините за дрожащий почерк - пишу на крыле летящего самолёта...
              laughing
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 07:36
            Цитата: Nexcom
            только вот для антуражу
            Оно, конечно, для Зе вобще красиво было бы где-нибудь декорацию передовой устроить, Такера с завязанными глазами покружить часов пять на машине по Киеву, привезти на киевскую свалку Поле чудес - вот он, захистник неньки, на передке...

            Да только тут ещё один камень для Такера.
            Уверен, что прямого эфира не будет, а всё отснятое ему из Киева вывезти не дадут. Обязательно отцензурят. Ну и в чём смысл этой затеи тогда для Такера? В том, чтобы Зе повторил то, что и так долдонит, как попугай, когда оружие и деньги по миру выпрашивает? Так оно не интересно, слышали. А в Европах есть вероятность если не услышать от Зе что-то новое, то, хотя бы, спросить то, что Такер захочет.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 07:38
              Ну наверно, Вы правы что нет смысла Такеру в бандерлянд ехать....
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                0
                Сегодня, 07:40
                Цитата: Nexcom
                Ну наверно, Вы правы что нет смысла Такеру в бандерлянд ехать....
                Вон и Владимир (Крымский партизан 1974) ниже абсолютно то же самое сказал. Наверное, Такер тоже не глупее нас.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 07:26
      Ох и рискует Такерсон.
      ..да ни чем он не рискует...проскакивала инфа что он хотел бы взять интервью у наркота во время его поберушечных турне по странам империи лжи..Такер прекрасно знает об беспридельщине в бандерлянде , потому туда он ни когда не собирался ехать
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -1
    Сегодня, 06:55
    Вот уж секрет открыла...Хотя на Западе,где обывателю глубоко пофиг на вна,может кого то и удивит
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 07:34
      Вот уж секрет открыла.
      ....ни чего она не открывала...просто для себя решила что слава Такера именно на этом выстраивается, то есть на бойне ...а почему бы и ей не попробовать на журнал-олимп забраться где сейчас находится Такер ...только и всего...меркантильный интерес
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 07:10
    Так ещё Петро начал утилизировать нацуков на фронте , Зеля. продолжил.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 07:57
      Цитата: Ирек
      Так ещё Петро начал утилизировать нацуков на фронте , Зеля. продолжил.

      А, где он сейчас? Что-то его не слышно и не видно.
  6. Филин Звание
    Филин
    +2
    Сегодня, 07:16
    "государственная власть там давно срослась с радикалами, что можно видеть даже по составу украинского парламента" - это к вопросу о возможности "переговоров" и о возможном "послевоенном укладе жизни" на территории Украины. Поэтому необходимо помнить слова Суворова: "Врага нельзя отпускать живым с поля боя, недорубленный лес вырастает снова". Это в первую очередь о "нацбатах" и о командном составе.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 07:46
      Цитата: Филин
      необходимо помнить слова Суворова: "Врага нельзя отпускать живым с поля боя, недорубленный лес вырастает снова".

      У Суворова не мало наработанных в боях выводов.
      Вот например: ...да есть неприятель больше: проклятая немогузнайка, намека, загадка, лживка, лукавка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка... от немогузнайки было много беды...
  7. A17ttt
    A17ttt
    -2
    Сегодня, 07:17
    Когда на территории Украины пошли первые национальные формирования, а когда на территории РФ?
    Что сейчас с этими нац формированиями на территории РФ и где ее представители?!

    Кто-то считает, что в территориальных (РФ) нац формированиях не было закладок от профильных спец служб?!
    Так что Азову и другим копиям, еще предстоит перетрясти все свои ряды и подумать над тем - а чьи решаются задачи их руками.

    Жду очередных минусов.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 07:49
      Цитата: A17ttt
      Жду очередных минусов.
      Зачем? request

      Цитата: A17ttt
      Кто-то считает, что в территориальных (РФ) нац формированиях не было закладок от профильных спец служб?!
      Вопрос же в другом: поддерживается ли политика нацизма на государственном уровне.
  8. krops777 Звание
    krops777
    +3
    Сегодня, 07:18
    Американская журналистка, до сих пор понять не может, кто на самом деле командует на Украине, насколько опасна лживая пропаганда, целые поколения в США выросли на ней, не удивляет что им сложно отличить ложь от правды, свято верят в свою демократию которой нет.
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 07:48
      свято верят в свою демократию которой нет.
      ...там ещё республикандия есть....
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 07:52
      Цитата: krops777
      им сложно отличить ложь от правды, свято верят в свою демократию которой нет.

      Для них всё хорошо. Например вера в доллары приносит для них свои немалые плоды. И Вы забыли про англосакский кольт приставленных к виску удобных иди.отов.
  9. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 07:26
    По словам Карлсона, этого интервью он (журналист) добивается как минимум несколько месяцев.

    Сдается мне, это будет его последнее интервью...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Canecat
      По словам Карлсона, этого интервью он (журналист) добивается как минимум несколько месяцев.

      Сдается мне, это будет его последнее интервью...

      Эти американские журналисты любят монетизировать свои риски и это входит в их функционал. Ничего нового, "хлеба и зрелищ!"
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 07:29
    Айверсен утверждает, что «Зеленского «Азов» открыто запугивает».

    Бедненький Зе. У кого-нибудь возникло желание спасти, бедолажку?
  11. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Сегодня, 07:33
    Ну какой госпереворот? Госпереворот в классическом понимании его был когда свергали Януковича. А здесь просто искусственно создают видимость некоего противостояния. Пока деньги текут рекой и их пилят от высшего руководства до простых командиров скрывающих гибель своих солдат дабы не выплачивать компенсацию семье погибшего, все будет идти и дальше в таком духе.
  12. GUKTU76 Звание
    GUKTU76
    +1
    Сегодня, 07:41
    Цитата: A17ttt
    Когда на территории Украины пошли первые национальные формирования, а когда на территории РФ?
    Что сейчас с этими нац формированиями на территории РФ и где ее представители?!

    Кто-то считает, что в территориальных (РФ) нац формированиях не было закладок от профильных спец служб?!
    Так что Азову и другим копиям, еще предстоит перетрясти все свои ряды и подумать над тем - а чьи решаются задачи их руками.

    Жду очередных минусов.

    Вместо того, чтобы задавать вопросы, Вы могли бы дать свою информацию и уже на ее основе сделать вывод. Например, противопоставить одесский Дом профсоюзов с российским аналогом. Так, что минус Вы сами поставили себе своей некомпетентностью. Если не позицией врага.
  13. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 07:51
    Тоже мне, "открыла Америку".
    Только поправочка, переворот был и не тихий, в 2014 году, так с тех пор нацисты на Украине у власти, у них есть выбор, а у других нет - демократия однако.
  14. Семен Семенов_2 Звание
    Семен Семенов_2
    0
    Сегодня, 07:58
    Там все друг друга пугают, терерь уже крайнего не найдешь. Но если поместить на одну зону, то эти пауки сами дру друга кусать начнут.
  15. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:25
    Попросту государственная власть там давно срослась с радикалами
    Как в Гватемале, где трудно отличить государственного чиновника от бандита wink
  16. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 08:27
    Цитата: blackGRAIL
    Всем, кроме России. Нигде больше трек с "просроченностью" не зашел.

    Не будьте так наивны. Другое дело, что в текущий момент по конъюнктурным соображениям на Западе Зе играют как "легитимного". Как только того потребует ситуация, о его просроченности быстро вспомнят, как бы вас это не выводило из себя.))