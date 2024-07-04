«Вы можете себе представить, чтобы он справился с Путиным или Си?»: Трамп заявил, что Байден сойдёт с предвыборной гонки

Вы можете себе представить, чтобы он (Байден) справился с Путиным или с председателем Китая Си?

Тогда у нас остаётся (Камала) Харрис. Но она тоже будет плохой. Она уже плохая. Она жалкая.

Вы же слышали, у президента был хриплый голос. Он простудился. Он сам сказал, что это был трудный вечер для него.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что Байден в скором времени выйдет из предвыборной гонки. По словам Трампа, Байден – «плохой парень, который всё бросит».Трамп:По словам 45-го президента США, это в случае выхода Байдена из гонки подтвердится то, что он (Трамп) фактически заставил его сделать это.Трамп:При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продолжает нахваливать и оправдывать своего шефа. По её словам, Джо Байден плохо провёл дебаты, так как «устал после зарубежных поездок и был простужен». Это притом, что зарубежные поездки Байден завершил как минимум за 5 суток до начала дебатов.Жан-Пьер:На данный момент единственный вариант с потенциальным кандидатом, который обходит Трампа по уровню поддержки (по крайней мере, в опросах СМИ, лояльных Демпартии) и которого могли бы выставить демократы, является Мишель Обама. Однако сама экс-первая леди США утверждает, что не будет выставлять свою кандидатуру.На самом деле, всё это подчёркивает политический кризис в США. Президентские выборы свелись к тому, что бывшие президенты борются с бывшими вице-президентами, а конкуренцию им может составить только супруга бывшего президента. Вашингтон постоянно насмехался над тем, что в российской политике «нет новых лиц». Но если «новые лица» для Вашингтона – Трамп и Мишель Обама, тогда на все 100% работает пословица «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».