«Вы можете себе представить, чтобы он справился с Путиным или Си?»: Трамп заявил, что Байден сойдёт с предвыборной гонки

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«Вы можете себе представить, чтобы он справился с Путиным или Си?»: Трамп заявил, что Байден сойдёт с предвыборной гонки

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что Байден в скором времени выйдет из предвыборной гонки. По словам Трампа, Байден – «плохой парень, который всё бросит».

Трамп:



Вы можете себе представить, чтобы он (Байден) справился с Путиным или с председателем Китая Си?

По словам 45-го президента США, это в случае выхода Байдена из гонки подтвердится то, что он (Трамп) фактически заставил его сделать это.

Трамп:

Тогда у нас остаётся (Камала) Харрис. Но она тоже будет плохой. Она уже плохая. Она жалкая.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продолжает нахваливать и оправдывать своего шефа. По её словам, Джо Байден плохо провёл дебаты, так как «устал после зарубежных поездок и был простужен». Это притом, что зарубежные поездки Байден завершил как минимум за 5 суток до начала дебатов.

Жан-Пьер:

Вы же слышали, у президента был хриплый голос. Он простудился. Он сам сказал, что это был трудный вечер для него.

На данный момент единственный вариант с потенциальным кандидатом, который обходит Трампа по уровню поддержки (по крайней мере, в опросах СМИ, лояльных Демпартии) и которого могли бы выставить демократы, является Мишель Обама. Однако сама экс-первая леди США утверждает, что не будет выставлять свою кандидатуру.

На самом деле, всё это подчёркивает политический кризис в США. Президентские выборы свелись к тому, что бывшие президенты борются с бывшими вице-президентами, а конкуренцию им может составить только супруга бывшего президента. Вашингтон постоянно насмехался над тем, что в российской политике «нет новых лиц». Но если «новые лица» для Вашингтона – Трамп и Мишель Обама, тогда на все 100% работает пословица «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним».
24 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 07:04
    «Бывшие президенты борются с бывшими вице-президентами, а конкуренцию им может составить только супруга бывшего президента» —

    — И в вице-президенты ей сына нынешнего президента ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +5
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      И в вице-президенты ей сына нынешнего президента ...

      Вот уж когда в США поставят рулить женщину, то они точно развалятся.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +3
        Сегодня, 07:45
        Цитата: Егоза
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        И в вице-президенты ей сына нынешнего президента ...

        Вот уж когда в США поставят рулить женщину, то они точно развалятся.
        Мишель не совсем подходящий кандидат? шансов мало.
        Если бы ей сломать ногу, посадить в инвалидное кресло и выдать замуж за "Домовёнка Кузю" - вот тогда бы....
        Да, забыл... Ещё мексиканско-ирландские корни придумать...
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 07:48
        «Вы можете себе представить, чтобы он справился с Путиным или Си?»

        Вот и раскрыл трамп свой гнусный план Он оказывается замахнулся на Си и Путина, значит стоит ждать много чего неприятного после переизбрания. Будем вспоминать "добрыми словами" дедушку бидона.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 08:09
          При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продолжает нахваливать и оправдывать своего шефа.

          Глупенькая домовёнок-Кузя, ты же первая с ужасом услышишь шум сливающейся воды политического унитаза США.
          А, Псаки то по сравнению с тобой - профессор словесности winked
      3. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 08:26
        Цитата: Егоза
        Вот уж когда в США поставят рулить женщину, то они точно развалятся.

        love Не каждая женщина способна на такое признание . Мое уважение , к Вашей позиции . love
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Сегодня, 08:04
      Да они оба достойны себя, что один, что другой пробы ставить негде. Все думают, что Трамп душечка который принесет мир, да как бы не так, такая же волосяная живность только более деятельная.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 07:08
    Одной ногой в тюрьме , а вякает.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:51
      Цитата: Ирек
      Одной ногой в тюрьме , а вякает.
      По американским законам он может двумя ногами и всем остальным организмом быть в тюрьме, избираться и быть избранным президентом США.
      Единственное, чего он не может - помиловать сам себя. А вот снять прокурора, законопатившего его в тюрьму и отправить его патрулировать рыбный рынок в Лос-Анджелесе - запросто.
      1. Ясная Звание
        Ясная
        +3
        Сегодня, 08:11
        Цитата: Zoldat_A
        А вот снять прокурора, законопатившего его в тюрьму и отправить его патрулировать рыбный рынок в Лос-Анджелесе - запросто.

        Жду не дождусь вместе с продавцами рыбного рынка winked
  3. Igor1915 Звание
    Igor1915
    +1
    Сегодня, 07:14
    Такое ощущение что выборы в России будут. Скоро каждый чих будет обсуждаться. Именно количество материалов и показывает где США и где Россия в которой не совсем понятно почему столько топят за Трампа
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 08:14
      Цитата: Igor1915
      где США и где Россия в которой не совсем понятно почему столько топят за Трампа

      Только из-за надежды, что Трамп поменьше будет помогать вооружением Украине и будет портить нервы первым лицам государств членов НАТО
  4. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +3
    Сегодня, 07:23
    Надо полагать, Трамп считает, что он сам справится с Путиным или Си?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Андрей Москвин
      Надо полагать, Трамп считает, что он сам справится с Путиным или Си?

      Никто так нагло не врёт, как любой кандидат в предвыборных речах.
  5. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 07:24
    Подъем народного благосостояния за последние пол века повсюду в мире привёл к падению политической активности народов и приходу на высшие должности неадекватов...
    Ибо корыто жратвы -лучший способ воспитания свиней, а не творцов.... А думали, что будет наоборот.. laughing


    . А в СССР - именно в 70-е годы даже к процессу само-уничтожения и созданию "не типичного государства-машины для разграбления ресурсов страны" (по выражению М. Делягина).

    Это значит, что дальше будет глобальный спад.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      -8
      Сегодня, 07:35
      Что? Опять теории про загнивающий запад? Слышу их с детства, да только гнилье кругом только у нас. То та у нас все фапают на заветную немецкую иномарочку и слюни пускают на их пенсии
      1. Обычный Звание
        Обычный
        +5
        Сегодня, 07:49
        Гнилье есть везде где есть люди. Вас же насильно наверно никто не удерживает в России?
        Вот мне интересно ,если у вас был стационарный компьютер, или есть еще до сих пор, вы никогда на него не устанавливали "крякнутую" винду? А с торрентов никогда не скачивали фильмы? Или только ожидали лицензионку на диске? Не смешите людей "ура-патриотическим" гневом про "жулье ,воров ,казнокрадов и прочих". Вся разница в том ,в каких объемах происходит воровство. Вот только для закона и совести нет разницы ,вынесли вы с завода к примеру пассатижи и принесли домой ,или вы воруете миллионами.
        Это мне напоминает один любопытный момент: пока человек не имея личного автомобиля, он всегда недоволен водителями. Но как только покупает автомобиль, то тут же, переобувшись, начинает отпускать гневное недовольство в сторону пешеходов. Пока воровать нечего, или по мелочи, все такие абзац честные, ревнители закона, совести, а как попадают в структуру, так их уже и не узнать.
        1. иван2022 Звание
          иван2022
          0
          Сегодня, 08:44
          Меня удерживали в России больные старые мои родители. ..... А потом было уже поздно.

          Неужели думаете, что нормальный чел может оставаться среди вас, если есть возможность отвалить?

          Вот например, сейчас Вы ухитпяетесь одновременно и согласиться с моим постом и противоречить... Это.. еклмн.. Диагноз,.... : hi ..
          1. Обычный Звание
            Обычный
            0
            Сегодня, 08:54
            Какой-то поток сознания сейчас прошел, бесконтрольного, набор букв который еще надо постараться расшифровать, у меня нет "Энигмы".
            Среди нас оставаться не надо. Вы правильно заметили и написали: "отвалить". Не свалить от нас, а отвалить. Прям оговорка по Фрейду.
            2 -ой регистр, батенька, это называется второй регистр: думаю у вас ПРЛ.
  6. Всеволод Сидоров Звание
    Всеволод Сидоров
    +1
    Сегодня, 07:37
    Ну а что? Домохозяйку тихановскую назначили президентом в Белоруссии, можно и домохозяйку Обаму на США. Неужто какого-либо гуайдо не найдут или Навального? Там этой сволочи полпартии
  7. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    +1
    Сегодня, 07:58
    Шоу фриков продолжается
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 08:23
    Интересно, а Байден знает, что Белоруссия не имеет своего флота, потому что не имеет выхода к морю? И не путает ли он Словакию со Словенией? wink
  9. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 08:25
    А у них фетишь справиться с Путиным или Си? Думать как развивать мир не судьба? Все кого нибудь уничтожить и покарить.Для начала занялись бы своей страной, побороли бы нищету, нарокоманию, преступность что ли.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Виктор Сергеев
      Для начала занялись бы своей страной, побороли бы нищету, нарокоманию, преступность что ли.

      Ну, тогда в США наступит коммунизм, быстрее чем в СССР! laughing