Продвижение Украины к членству в альянсе может усугубить проблему, превратив Украину в арену затяжного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира

Группа политических аналитиков из США выступила с открытым письмом против вступления Украины в Североатлантический альянс. Документ опубликовала американская газета The Politico.Как утверждается в письме аналитиков, руководству НАТО не следует давать Киеву обещание по приему в альянс перед предстоящим саммитом. Напомним, что саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.Американские эксперты считают, что приглашение Украины в альянс не будет являться разумным. Ведь согласно пятой статье договора НАТО, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех участников блока. Соответственно, вступление в альянс воюющей с Россией Украины, по мнению политологов из США, может повлечь за собой прямую конфронтацию блока с РФ.- подчеркивается в открытом письме американских аналитиков.Газета сообщает, что свои подписи под открытым письмом уже поставили более 60 человек. Напомним, что ранее представитель Государственного департамента США сообщил прессе о нежелании приглашать Украину в состав НАТО из-за высокого уровня коррупции в стране.Понятно, что коррупция является лишь формальным поводом для того, чтобы отказать Киеву в членстве в Североатлантическом альянсе и не создавать опасную ситуацию, чреватую эскалацией противостояния с Россией. Кстати, и сам президент США Джо Байден в начале июня в одном из выступлений допустил вероятность того, что Украину не примут в состав Североатлантического альянса даже в случае завершения вооруженного конфликта с Российской Федерацией.