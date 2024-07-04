Американская газета опубликовала открытое письмо группы политических аналитиков против вступления Украины в НАТО

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Американская газета опубликовала открытое письмо группы политических аналитиков против вступления Украины в НАТО

Группа политических аналитиков из США выступила с открытым письмом против вступления Украины в Североатлантический альянс. Документ опубликовала американская газета The Politico.

Как утверждается в письме аналитиков, руководству НАТО не следует давать Киеву обещание по приему в альянс перед предстоящим саммитом. Напомним, что саммит НАТО пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

Американские эксперты считают, что приглашение Украины в альянс не будет являться разумным. Ведь согласно пятой статье договора НАТО, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех участников блока. Соответственно, вступление в альянс воюющей с Россией Украины, по мнению политологов из США, может повлечь за собой прямую конфронтацию блока с РФ.

Продвижение Украины к членству в альянсе может усугубить проблему, превратив Украину в арену затяжного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира

- подчеркивается в открытом письме американских аналитиков.

Газета сообщает, что свои подписи под открытым письмом уже поставили более 60 человек. Напомним, что ранее представитель Государственного департамента США сообщил прессе о нежелании приглашать Украину в состав НАТО из-за высокого уровня коррупции в стране.

Понятно, что коррупция является лишь формальным поводом для того, чтобы отказать Киеву в членстве в Североатлантическом альянсе и не создавать опасную ситуацию, чреватую эскалацией противостояния с Россией. Кстати, и сам президент США Джо Байден в начале июня в одном из выступлений допустил вероятность того, что Украину не примут в состав Североатлантического альянса даже в случае завершения вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:15
    «Ведь согласно пятой статье договора НАТО, нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех участников блока» —

    Статья 5
    «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, КОТОРОЕ СОЧТЁТ НЕОБХОДИМЫМ, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.
    О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету Безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет Безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности» ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 08:20
      Соответственно, вступление в альянс воюющей с Россией Украины, по мнению политологов из США, может повлечь за собой прямую конфронтацию блока с РФ.

      За Украину воевать...???
      Вы что сдурели, вашу мать...???
      Конечно НАТО всегда с вами,
      Но умирайте как-то сами...
      А как Россию победите,
      Так тут же сразу нас зовите...
      Мы к вам придем, уж так и быть,
      Чтоб все по "братски" поделить...
      am
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 08:43
        Цитата: Lev_Russia
        Чтоб все по "братски" поделить...

        Кстати, распространяется версия, что В.Орбан заявил Зеле, что если будет продолжаться могилизация венгров Закарпатья, то эта часть страны быстренько станет частью Венгрии. Потому Зеля и пошел на значительные уступки.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:20
    Продвижение Украины к членству в альянсе может усугубить проблему, превратив Украину в арену затяжного противостояния между двумя ведущими ядерными державами мира

    Дедушка старый,ему все равно .......
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 08:20
    Никто не хочет иметь дело с каклами. Дypaкoв больше нет wink
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 08:30
      Цитата: Голландец Михель
      Никто не хочет иметь дело с каклами. Дypaкoв больше нет
      "Эксперты" против. Госдеп против. Самоходный Дед прямым текстом говорил, что надеяться нечего. Европа говорит, что "может быть когда-нибудь"... Все против.
      Один Зеленский хочет. Причём ещё вчера.

      Неужели, скрепя сердце, наступив на горло собственной песне, через "не хочу", таки придётся принять? Зеленский же просит...
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 08:49
        Неужели, скрепя сердце, наступив на горло собственной песне, через "не хочу", таки придётся принять? Зеленский же просит...

        ЗелБоба в истерике нынче –
        Просит в НАТО скорее принять,
        Но для НАТО, пардон, не обычно -
        За туземцев в войне воевать...
        Неужели же вы полагаете,
        Что пожертвует НАТО собой,
        Чтоб в какой-то там дальней Окраине
        Возвратились солдаты домой?
        Неужели вы так уверены,
        Что подставит за вас Пентагон
        Вместо Киева, Львова и Винницы
        Оклахому, Нью-Йорк, Вашингтон???
  4. Genak Звание
    Genak
    +1
    Сегодня, 08:21
    Могут сделать финт ушами, кинуть в топку Европу а сами свинтить.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:29
    Членом НАТО хахлы не станут , максимум будут дыркой для американского члена.
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 08:51
    Очень похоже на то, что они пытаются внушить это России. Типа - нам в НАТО окраина нафиг не нужна. Поэтому об этой причине, как одной из целей СВО - ""забудьте пожалуйста и можете перестать ставить её в условия для укропа, дескать мы её в НАТО всё равно не позовем"".... Чтобы потом взять и принять.